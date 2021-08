కొత్త వేరియంట్ల కట్టడికి బూస్టర్ డోసు తప్పనిసరి

అవయవ మార్పిడి చేయించుకున్న వారిలోనూ యాంటీబాడీల అభివృద్ధి

వర్జీనియా విశ్వవిద్యాలయం అంటు వ్యాధుల నిపుణుడు విలియం పెట్రి

రిచ్‌మండ్ (అమెరికా): కరోనా కొత్త వేరియంట్లు ఇప్పుడు ప్రపంచ దేశాల్లో ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి. టీకా తీసుకున్న వారు కూడా కొందరు కరోనా బారిన పడుతున్నారు. టీకా కల్పించే రక్షణ కవచాన్ని కొత్త వేరియంట్లు ఛేదిస్తాయా ? టీకా వల్ల ఎంతకాలం కొవిడ్ నుంచి రక్షణ లభిస్తుంది? రెండు డోసులు తీసుకున్నాక కూడా మరో బూస్టర్ డోసు అవసరమా ? ఈ విధంగా అనేక సందేహాలు ప్రజలను వేధిస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో బూస్టర్ డోసు ఆవశ్యకతపై శాస్త్రవేత్తలు కీలక పరిశోధనలు చేపట్టారు. బూస్టర్ డోసుకు సంబంధించి ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఎదురౌతున్న కీలక ప్రశ్నలకు అమెరికా లోని వర్జీనియా యూనివర్శిటీకి చెందిన మైక్రోబయోలజిస్టు, అంటువ్యాధుల నిపుణులు విలియం పెట్రి సమాధానాలు ఇవ్వడమే కాక, ప్రజల సందేహాలను నివృత్తి చేశారు.

బూస్టర్ డోసు అంటే ఏమిటి ?

వైరస్, బ్యాక్టీరియాలు కలిగించే వ్యాధుల నుంచి రక్షణకు మనం వ్యాక్సిన్లు తీసుకుంటాం. సదరు వైరస్‌కు వ్యతిరేకంగా మనశరీరంలో యాంటీబాడీలు వృద్ధి చెంది, దానితో పోరాడి నిర్వీర్యం చేస్తాయి. లేదా వ్యాధి తీవ్రతను తగ్గిస్తాయి. అయితే వ్యాక్సిన్ల ద్వారా లభించే రోగ నిరోధకత సమయం గడిచిన కొద్దీ బలహీన పడడం సహజం. ఉదాహరణకు ప్లూ నిరోధానికి ఏడాదికోసారి వ్యాక్సిన్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. డిప్తీరియా, ధనుర్వాతానికి ప్రతి ఐదేళ్ల కోసారి తీసుకోవాలి. వైరస్‌కు వ్యతిరేకంగా రోగనిరోధకత స్థాయిని కొనసాగించేందుకు వీలుగా కొన్నాళ్ల తర్వాత ఇచ్చే అదనపు డోసునే బూస్టర్ డోసు అని పిలుస్తారు. రెండు డోసులు తీసుకున్న వారికి అదనంగా ఇచ్చే డోసు ఇది. వైరస్ మార్పులకు అనుగుణంగా కొన్నిసార్లు బూస్టర్ డోసును మరింత సమర్ధంగా తయారు చేస్తారు. కొత్త వేరియంట్లను అడ్డుకునేలా రూపొందిస్తారు.

అప్పుడే అవసరమా ?

అమెరికాలో ఆరోగ్య సంస్థలు ఇప్పటివరకు బూస్టర్ డోసుపై అంతగా ఆసక్తిని కనబర్చడం లేదు. అయితే ఇజ్రాయెల్‌లో అరవై ఏళ్లు పైబడిన వారు మూడో డోసు తీసుకోవాలని ప్రోత్సహిస్తున్నారు. కరోనా బారిన పడే ముప్పు అధికంగా ఉన్న వృద్ధులు,దీర్ఘకాల రోగులకు బూస్టర్ డోసు ఇవ్వాలనే అవసరంపై ఫ్రాన్స్‌లో సమాలోచనలు జరుగుతున్నాయి.

ఈ డోసుపై ఎందుకు ముందుకు వెళ్లడం లేదు ?

కరోనా వ్యాక్సిన్ కల్పించే రక్షణ ఎంతకాలం ఉంటుందన్నది నిర్ధారణ కాలేదు. అయితే ప్రస్తుతం వాడుకలో ఉన్న టీకాలన్నీ ఇమ్యూనిటీని బాగానే అందిస్తున్నాయి. ఫైజర్ వ్యాక్సిన్ తీసుకున్న వారిలో 3 నెలల తరువాత కూడా బీ లింపోసైట్లలో అధిక మెమరీని గుర్తించారు. ఇది యాంటీబాడీల ఉత్పత్తికి దోహదం చేస్తుంది. కరోనా వ్యాప్తిని అడ్డుకోలేక పోయినా వైరస్ నుంచి కొన్ని టీకాలు రక్షణ కల్పిస్తున్నట్టు ఇతర అధ్యయనాలు ధ్రువీకరించాయి. జాన్సన్ అండ్ జాన్సన్ టీకా , బీటా వేరియంట్‌పై 14 రోజుల తరువాత 73 శాతం, 28 రోజుల తరువాత 82 శాతం, సమర్ధత కనబర్చింది. డెల్టా వేరియంట్‌పై ఫైజర్ టీకా 88 శాతం సామర్థంతో పనిచేసినట్టు తేలింది. ప్లాస్మోబ్లాస్ట్ టీకాల్లోనూ దీర్ఘకాల ఇమ్యూనిటీ కనిపించింది. వీటితోపాటు ఇతర రకాలకు బూస్టర్ డోసు అవసరం లేదు.

అవయవ మార్పిడి జరిగిన వారి సంగతేంటి ?

అవయవ మార్పిడి బాధితుల్లో కొవిడ్ యాంటీబాడీల ఉత్పత్తి సరిగ్గా జరగడం లేదు. కిడ్నీ మార్పిడి చేయించుకున్న 40 మందిలో 39 మందిలో, డయాలసిస్ చేయించుకున్న వారిలో మూడో వంతు మందిలో ( పరీక్షించిన శాంపిల్స్‌లో ) వ్యాక్సినేషన్ తరువాత యాంటీబాడీల ఆచూకీ లేదని అధ్యయనంలో తేలింది. 20 మంది మస్కులో స్కెలిటల్ బాధితుల్లోనూ ఇవే ఫలితాలు వచ్చాయి. అలాగని, ఇలాంటి రోగుల్లో టీకా ప్రభావం ఏమాత్రం లేదని నిర్ధారణకు రావడం సరికాదు. ఫైజర్, మోడెర్నా వ్యాక్సిన్లు తీసుకున్న అవయవ మార్పిడి బాధితుల్లో బూస్టర్ డోసు తరువాత యాంటీబాడీల ఉత్పత్తి జరిగింది. దీంతో ఫ్రాన్స్‌కు చెందిన టీకా నియంత్రణ సంస్థ అవయవ మార్పిడి బాధితులకు బూస్టర్ డోసు ఇచ్చేలా సిఫార్సు చేసింది.

మొదటి డోసు టీకానే బూస్టర్ డోసుగా తీసుకోవాలా ?

అలా ఏమీ కాదు. ఫైజర్, మోడెర్నా వంటి ఆర్‌ఎన్‌ఎ టీకాలను , ఆస్ట్రాజెనెకా వంటి అడినోవైరస్ టీకాలతో కలిపి తీసుకోవచ్చు. ఇలా తీసుకున్నా టీకాల సమర్థతలో ఎలాంటి తేడా ఉండదు.

బూస్టర్ డోసు అవసరమని మనకెలా తెలుస్తుంది?

కరోనాను ఎదుర్కొనే యాంటీబాడీలు శరీరంలో ఏమేరకు ఉన్నాయో తెలుసుకునేందుకు వీలుగా వైద్యులు ఐజిజి టెస్టులు నిర్వహిస్తున్నారు. దీని ఫలితాన్ని బట్టి బూస్టర్ డోసు అవసరమా ? కాదా ?అనేది తెలుస్తుంది. అయితే టీకా తీసుకున్నవారు సైతం కరోనా బారిన పడుతున్న కేసులు అధికం అవుతుండడంతో వైద్య పరిశోధకులు వ్యాక్సిన్ ద్వారా లభించే రోగ నిరోధకత ఏ స్థాయిలో ఉంటుంది ? ఎంతకాలం ఉంటుంది ? అనేది కచ్చితంగా తేల్చే పనిలో ఉన్నారు.

