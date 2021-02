మొదటి రోజు ఆటముగిసే సమయానికి భారత్ 99/3

అహ్మదాబాద్‌: మొతెర స్టేడియం వేదికగా ఇంగ్లండ్‌తో జరుగుతున్న డే/నైట్‌ టెస్టు తొలి ఇన్నింగ్స్ లో మొదటి రోజు ఆటముగిసే సమయానికి భారత్ 33 ఓవర్లలో మూడు వికెట్ల నష్టానికి 99 పరుగులు చేసింది. ఓపెనర్ రోహిత్ శర్మ హాఫ్ సెంచరీతో రాణించాడు. మరో ఓపెనర్ శుభమన్ గిల్(11), నయా వాల్ చతేశ్వర పుజారా(0)లు విఫలమయ్యారు. అనంతరం క్రీజులోకి వచ్చిన కెప్టెన్ విరాట్ కోహ్లీ(27)తో కలిసి రోహిత్ దూకుడుగా ఆడాడు. ఈ క్రమంలో రోహిత్(57) అర్థ సెంచరీ పూర్తి చేసుకున్నాడు. అయితే, ఆట చివరి ఓవర్ లో కోహ్లీ ఔటయ్యాడు. అనంతరం వైస్ కెప్టెన్ అజింక్య రహానె(1)తో కలిసి రోహిత్ మరో వికెట్ పడకుండా ఆటను ముగించాడు. అంతకుముందు టాస్ గెలిచి బ్యాటింగ్ ఎంచుకున్న ఇంగ్లండ్ జట్టు భారత స్పిన్నర్లు విజృంభించడంతో కేవలం 112 పరుగులకే ఆలౌట్ అయ్యింది. భారత బౌలర్లలో అక్షర్ పటేల్ 6 వికెట్లతో చెలరేగగా.. అశ్విన్ మూడు వికెట్లు, ఇషాంత్ ఒక వికెట్ తీశారు.

