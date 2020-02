ట్రంప్ వస్తున్నాడు!

ప్రతినిధుల సభ ఆమోదించిన ‘ట్రంపీచ్‌మెంట్ ’ తీర్మానం సెనెట్‌లో వీగిపోయిన నేపథ్యంలో పరువు పోయినా పదవిని సురక్షితం చేసుకొని వెయ్యి ఏనుగుల బలం పుంజుకున్న అమెరికా అధ్యక్షుడు ఈ నెలాఖరులో జరపనున్న భారత పర్యటన ఉభయతారకంగా ఉంటుందో లేక మనను మాటల తేనెవాగులో ముంచి తనకు కావల్సినవి మూటగట్టుకొని పోతాడో చూడవలసి ఉంది. ట్రంప్ పర్యటనలో భారత, అమెరికాల మధ్య కీలకమైన వాణిజ్య, రక్షణ ఒప్పందాలు కుదురనున్నాయని అనుకుంటున్నదే. రెండు దేశాల మధ్య 71వేల కోట్ల (10 బిలియన్ డాలర్లు) రూపాయల వాణిజ్య ఒప్పందం కుదర గలదని భావిస్తున్నారు. ఇండియాతో వాణిజ్యంలో సమానస్థితిని కోరు కుంటు న్నామని అమెరికా చెబుతున్నది. ఆ నెపంతో తన వ్యవసాయ, పాడి, కోడి ఉత్ప త్తులను అపారంగా మన మార్కెట్‌లోకి పంపించాలని అది కోరుకుంటోంది.

భారీ ఎత్తు రాయితీలిచ్చి దండిగా పండింపజేస్తున్న అమెరికన్ పంటలు, పాడి ఉత్పత్తులు గనుక భారత మార్కెట్లను ముంచెత్తితే ఇప్పటికే ఎన్నో వ్యయ ప్రయాసల కోర్చి పండిస్తున్న పంటలకు గిట్టుబాటు ధరలు లేక అష్టకష్టాలు పడుతూ ఆత్మహత్యలకు పాల్పడుతున్న మన రైతాంగం మరింత నష్టపోక తప్పదు. అందుచేత ట్రంప్ వస్తున్నాడని సంబరపడడం కంటే ఆ సందర్భంలో కుదిరే వాణిజ్య ఒప్పందం వల్ల మనకు మన రైతుకు ఏ మేరకు ప్రయోజనం జరుగుతుంది లేదా ప్రళయం ముంచుకొస్తుంది అనేదే ముఖ్యం. ఇప్పటికే తమ సరుకులకు తగిన ప్రోత్సాహం ఇవ్వడం లేదనే సాకు చూపి ట్రంప్ మన ఎగుమతులకున్న సౌకర్యాలను తొలగించాడు. అందుచేత మన సరకులపై సుంకాలను తగ్గించాలని, గతంలో ఉన్న సౌకర్యాలను పునరుద్ధరించాలని మనం కోరుతున్నాం. అమెరికన్ జనరలైజ్డ్ సిస్టం ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్ ( ప్రాధాన్యపరమైన సాధారణ విధానం జిఎస్‌పి) నుంచి ట్రంప్ భారత దేశాన్ని గత జూన్‌లోనే తొలగించాడు.

చిరకాలంగా అనుభవిస్తున్న ఈ సదుపాయం మన సరకులకు లభించకుండా అపూర్వమైన కక్ష సాధింపుకి తలపడ్డాడు. నరేంద్ర మోడీ రెండోసారి ప్రధాని పదవి చేపట్టిన కొద్దిరోజుల్లోనే ఈ నిర్వాకానికి పాల్పడ్డాడు. భారతీయ మార్కెట్‌లో అమెరికన్ సరకుల విక్రయానికి సహేతుకమైన , సమతూకమైన అవకాశాలను కల్పించడం లేదని అందుచేత అమెరికాలో భారతీయ సరకులు అనుభవిస్తున్న సుంకాలపరమైన రాయితీలను తొలగిస్తూ జిఎస్‌పి దేశాల జాబితా నుంచి దానిని తప్పిస్తున్నామని అప్పట్లో ట్రంప్ స్వయంగా సంతకం చేసి ఉత్తర్వులు జారీ చేశాడు. జిఎస్‌పి సదుపాయం కింద 2వేల భారతీయ ఉత్పత్తులు ఎటువంటి సుంకాలు లేకుండా అమెరికన్ మార్కెట్ ప్రవేశాన్ని పొందుతూ వచ్చాయి. ట్రంప్ చర్యతో ఈ సౌకర్యాన్ని మన ఎగుమతిదారులు కోల్పోయారు. 2018లో ఈ సౌకర్యం కింద అమెరికాకు ఎగుమతి అయిన సరకులపై మనకు లభించిన సగటు సుంకం రాయితీ విలువ 240 మిలియన్ డాలర్లు.

జిఎస్‌పి నుంచి తొలగించటంతో ఊరుకోకుండా ఇండియా నుంచి దిగుమతి చేసుకుంటున్న ఉక్కు ఉత్పత్తులపై 25శాతం, అల్యూమినియం సామగ్రిపై 10శాతం అదనపు సుంకాలను అమెరికా 2018లో విధించింది. దీనికి వెంటనే ప్రతిచర్య తీసుకోకుండా వేచిచూసిన మన ప్రభుత్వం 2019 జూన్‌లో అమెరికా నుంచి దిగుమతి అవుతున్న 28 ఉత్పత్తులపై అదనపు సుంకాలను విధించింది. అందుకు ప్రతిగా ట్రంప్ ప్రభుత్వం మనపై ప్రపంచ వాణిజ్య సంస్థలో ఫిర్యాదు చేసింది. అమెరికాతో వ్యవహారం గాజు పాత్రను పట్టుకున్నంత సున్నితమైనదనే దృష్టితో ప్రధాని మోడీ ప్రభుత్వం కడు జాగ్రత్తగా అడుగులు వేస్తున్నది. అమెరికా నుంచి మన దిగుమతుల కంటే దానికి మన ఎగుమతులే ఎక్కువగా ఉంటున్న మాట వాస్తవం. ఆ తేడా ఇటీవలి కాలంలో తగ్గుతూ వచ్చింది.

ఇంతకీ అమెరికా మొత్తం దిగుమతుల్లో మన సరకుల భాగం కేవలం 2శాతమే కావడం గమనార్హం. ఒక విధంగా ద్వైపాక్షిక వాణిజ్యంలో మనను కాళ్లబేరానికి రప్పించి తన గొంతెమ్మ కోర్కెలు తీర్చుకోవడానికే ట్రంప్ జిఎస్‌పి నుంచి మనను తొలగించిన అకృత్యానికి పాల్పడ్డాడని చెప్పుకోవచ్చు. అందుచేత ఆయన పర్యటనలో కుదిరే ఒప్పందాల విషయంలో ఆచితూచి అడుగులు వేయాల్సిన బాధ్యత మన ప్రభుత్వంపై ఉంది. మన రైతును దృష్టిలో పెట్టుకొని బాధ్యతాయుతంగా వ్యహరించాల్సి వున్నది. రాజకీయంగా ట్రంప్ విధానాలతో ప్రధాని మోడీ ప్రభుత్వానికి చెప్పుకోదగిన విభేదాలు లేవు. అందుచేతనే ఇరాన్ నుంచి సులభంగా లభిస్తూ వచ్చిన పెట్రోలియం దిగుమతులను మనం చాలావరకు కోల్పోయాం. అందుచేత ట్రంప్ పర్యటన నుంచి వీలైనంత మంచిని సాధించుకోవడానికే ప్రాధాన్యం ఇవ్వడం అవసరం.

India and US set to finalise $10 b trade deal in Feb