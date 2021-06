5 ట్రిలియన్ డాలర్ల జిడిపి లక్ష్యం కష్టమే

2025 నాటికి ఈ టార్గెట్ చేరుకోగలమా?

వచ్చే 4 ఏళ్లలో 22% వృద్ధి రేటు ఉంటేనే సాధ్యం

కరోనా మహమ్మారితో అంచనాలు తారుమారు

న్యూఢిల్లీ : వచ్చే 2025 ఆర్థిక సంవత్సరం నాటికి భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ 5 ట్రిలియన్ డాలర్ల ఆర్థిక వ్యవస్థగా మారాలనేది ప్రభుత్వ లక్ష్యంగా ఉంది. కానీ ప్రస్తుత కరోనా మహమ్మారి పరిస్థితులు చూస్తే ఇది ఇప్పట్లో సాధ్యమయ్యేలా కనిపించడం లేదు. 2020-21 ఆర్థిక సంవత్సరంలో భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ భారీ నష్టాన్ని చవిచూసింది. దేశ స్థూల జాతీయోత్పత్తి (జిడిపి) మైనస్ 7.3 శాతానికి క్షీణించింది. కొవిడ్-19 వైరస్ భారతదేశం జిడిపి అంచనాలను తారమారు చేసింది. 201718 నుండి చూస్తే ఆర్థిక వ్యవస్థ క్షీణిస్తూనే ఉంది. పొదుపు, పెట్టుబడులపై వడ్డీ రేటు తగ్గుతూ ఉండటమే దీనికి కారణం.

కొంతమంది ఆర్థికవేత్తలు మాత్రం 2016 సంవత్సరంలో రూ.500, రూ.1000 నోట్ల రద్దు, ఆ తరువాత వస్తు, సేవల పన్ను (జిఎస్‌టి) అమలు చేయడం వల్ల దేశీయ ఆర్థిక వ్యవస్థపై దాని ప్రభావం ఎక్కువగా ఉందని అభిప్రాయపడ్డారు. ఇది ఆర్థిక వ్యవస్థను అత్యధికంగా ప్రభావితం చేసిందని అంటున్నారు. అయితే ఆర్థిక వ్యవస్థలో మరిన్ని సవాళ్లు ఉన్నాయి. ఎందుకంటే కరోనా ప్రభావం అంత త్వరగా ముగిసేలా కనిపించడం లేదు. దీని ప్రభావం ప్రతి ఒక్కరిపైనా ఉంది. ఈ పరిస్థితిలో ఆర్థిక వ్యవస్థను తిరిగి పట్టాలెక్కించేందుకు చాలా సమయం పడుతుంది.

ద్వితీయార్ధంలో రికవరీ

ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరం రెండో భాగం అంటే అక్టోబర్ మార్చి మధ్య జిడిపిలో మంచి రికవరీ ఉంటుందని ఆర్థికవేత్తలు భావిస్తున్నారు. 2020 ఏప్రిల్ 2021 మార్చి మధ్య కూడా ఇలాంటి ధోరణే ఉంది. అప్పుడు మొదటి రెండు త్రైమాసికాలలో జిడిపిలో క్షీణత ఏర్పడింది, ఆ తరువాత రెండు త్రైమాసికాలలో కోలుకుంది.

2016 తర్వాత ఆర్థిక వ్యవస్థ క్షీణత

వార్షిక వాస్తవ జిడిపి వృద్ధి విషయానికొస్తే, 2012-13 సంవత్సరంలో దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ 5.5 శాతం వృద్ధి సాధించింది. ఇది 2013-14లో 6.4 శాతం, తరువాత 2014-15లో 7.4 శాతం, ఆ తర్వాత 2015-16లో 8 శాతానికి చేరుకుంది. ఇది 2016-17లో 8.3 శాతానికి చేరుకుంది. కాని ఆ తర్వాత సంవత్సరం 6.8 శాతానికి పడిపోయింది. 2018-19లో జిడిపి వృద్ధి రేటు 6.5 శాతం కాగా, 2019-20లో ఇది 4 శాతానికి పడిపోయింది. ఇక ఈ ఏడాది 2021 మార్చిలో ఇది మైనస్ -7.3 శాతానికి క్షీణించింది. గత 40 ఏళ్లలో జిడిపి వార్షిక ప్రాతిపదికన క్షీణత ఇంతలా పడిపోవడం ఇదే మొదటిసారి.

5 ట్రిలియన్ డాలర్ల జిడిపి

2025 నాటికి 5 ట్రిలియన్ డాలర్ల జిడిపి లక్షం సాధ్యం కాదనడానికి చాలా కారణాలు ఉన్నాయి. కరోనా కాలంలో జిడిపికి 83 బిలియన్ డాలర్ల నష్టం జరిగింది, అంటే 6 లక్షల కోట్ల రూపాయలు. అయితే రాబోయే 3 సంవత్సరాలలో భారతదేశం ఏటా జిడిపి వృద్ధిని 25 శాతానికి తీసుకురావాలి. అంటే ఇప్పటివరకు భారత ఆర్థిక చరిత్రలో ఎన్నడూ జరగనిది, ఈ వృద్ధిలో సగం కూడా అప్పుడప్పుడు మాత్రమే చేరుకున్నాం. కరోనా రెండో దశను మనం ప్రస్తుతం చూస్తున్నాం. అయితే మూడో, నాలుగో వేవ్ కూడా ఉంటే ఇది మరింత అసాధ్యం. ఈ సంవత్సరంలో కరోనా ముగుస్తుందని, ప్రతిదీ తిరిగి ట్రాక్‌లోకి వస్తుందని భావించినప్పటికీ, 25 శాతం వృద్ధి అసాధ్యమని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.

భారతదేశంపై ప్రభావం

కరోనా కాలంలో ప్రధాన దేశాల విషయానికొస్తే భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ అత్యంతగా ప్రభావితమైంది. అమెరికా జిడిపి 3.5 శాతం, జర్మనీ 4.9 శాతం, ఫ్రాన్స్ 8.2 శాతం, ఇటలీ 8.9 శాతం, స్పెయిన్ 11 శాతం తగ్గాయి. జపాన్ 4.8 శాతం, బ్రిటన్ ఆర్థిక వ్యవస్థ 9.9 శాతం పడిపోయింది. ఈ కాలంలో చైనా ఆర్థిక వ్యవస్థ అత్యుత్తమ పనితీరు చూపింది. ఆ దేశం జిడిపి 2.3 శాతం పెరిగింది. దక్షిణాఫ్రికా జిడిపి 7 శాతం పడిపోయింది.

9 శాతం వృద్ధి అంచనా

ఈ ప్రస్తుత సంవత్సరంలో జిడిపి వృద్ధి అంచనాలు చూస్తే, ఎడెల్విస్ 9 నుండి 9.5 శాతం వృద్ధిని అంచనా వేసింది. ఆ తర్వాత మూడీస్ 9.3 శాతం, ఐసిఐసిఐ సెక్యూరిటీస్ 9.6 శాతం, యస్ బ్యాంక్ 8.5 శాతం, ఎస్‌బిఐ రీసెర్చ్ 7.9 శాతం, హెచ్‌ఎస్‌బిసి 8 శాతం, కోటక్ ఎకనామిక్ రీసెర్చ్ 9 శాతం అంచనా వేసింది. ఇప్పుడు ఈ సంవత్సరంలో అలాంటి వృద్ధి ఉన్నప్పటికీ, వచ్చే సంవత్సరాల్లో వృద్ధి రేటు 25% కంటే ఎక్కువగా ఉండాలి. ఈ పరిస్థితిలో దేశం 5 ట్రిలియన్ డాలర్ల ఆర్థిక వ్యవస్థను నిర్ణీత సమయంలో పొందడం చాలా కష్టతరమైనది.

