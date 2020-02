తగ్గని కొనుగోలు శక్తి – అవినీతి

ఒక వైపు భారత ఆర్ధిక వ్యవస్థ మందగమనంతో కొట్టుమిట్టాడుతున్నది, మరో వైపు రూపాయి విలువ అందనంత లోతుల్లోకి పడిపోతున్నది. ఆకాశమే హద్దుగా ఎదుగుతున్న నిరుద్యోగ సమస్య, బిక్కుబిక్కుమంటున్న ఆటోమొబైల్ రంగం, పెరగడమే కాని దిగిరావడం తెలియని పెట్రోలియం ధరలు, నోట్ల రద్దుతో కుదేలైన చిన్న పరిశ్రమ, ఇన్ని ఒడుదుడుకుల నడుమ ఉన్న వ్యవస్థ ఆర్ధిక నిపుణుల అంచనాల ప్రకారమైతే ప్రజల్లో కొనుగోలు శక్తి పడిపోయి, ఆర్ధికభారం పెరిగిపోయి అల్లకల్లోలంగా ఉండాలి, కాని విచిత్రంగా భారతదేశంలో వాస్తవాలు అందుకు విరుద్ధంగా ప్రతిబింబిస్తున్నాయి. పేద, మధ్య తరగతి కొనుగోలుదార్ల మీదనే ప్రధానంగా ఆధారపడిన కార్పొరేట్ మాల్స్ / స్టోర్ లలో అమ్మకాలు దినదినం పెరుగుతూనే ఉన్నాయి, ఆన్లైన్ వ్యాపారాలు చరిత్రాత్మక అమ్మకాలు కొనసాగిస్తున్నాయి, రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం సంధించిన బాణంలా ముందుకు దూసుకు వెళుతున్నది, మద్యం అమ్మకాలు కొత్త పుంతలు తొక్కుతున్నాయి, సినిమా పరిశ్రమలో రూ.100 కోట్లు వసూలు చేయడం సామాన్య విషయమైపోయింది.

కొమ్ములు తిరిగిన ఆర్ధిక నిపుణులను కూడా ఆశ్చర్యంలో ముంచెత్తే ఫలితాలివి. నిరుపేదలు, మధ్య తరగతి జనాభాతో కూడిన భారత సమాజం ఈ మాంద్యంలో కూడా కుటుంబ అవసరాల మీద, అంబరాన్నంటే సంబరాల మీద, కొనుగోళ్ళ మీద, విద్య, వైద్యం, వినోదం ఏ ఒక్కదాని మీద కూడా రాజీపడటం లేదు. వారి ఖర్చులు వారి వారి చట్టబద్ధమైన ఆదాయం కన్నా ఎన్నో రెట్లు మించి ఉంటున్నాయన్నది వాస్తవం. అయినా కూడా ఖర్చుకు వెనుకాడటం లేదు, విచిత్రంగా వారు అప్పుల ఊబిలో కూరుకుపోయినట్లు కూడా అగుపించడం లేదు! ఎన్నికలలో రూ.లక్షలు, కోట్లలో ఖర్చులు చేస్తున్న రాజకీయ నాయకు లెవరూ ఆర్ధిక సమస్యల్లో చిక్కుకున్నట్లు గోచరించదు, ఏదో రూపంలో వారికి ఆధారం దొరుకుతున్నది, కనిపించని ఆ ఆధారం ఏమిటి? ఉద్యోగుల ముఖ్యంగా ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల ఖర్చులు అవి పిల్లల చదువు కావచ్చు, కుటుంబ సమేతంగా చేసుకునే వినోదాలు, ఆడంబరాలు కావచ్చు, పెళ్ళిళ్ళు, కానుకలు కావచ్చు, అలాగే కొనుగోళ్ళు అవి భూములు కావచ్చు, ఆపార్ట్‌మెంట్‌లు కావచ్చు, బినామీ పెట్టుబడులు కావచ్చు వారి వారి వాస్తవ/చట్టబద్ధమైన ఆదాయం కన్నా ఎన్నో రెట్లు ఉంటున్నది.

అయినా కూడా వారెవ్వరూ ఆర్ధిక భారంతో తల్లడిల్లడం లేదు. ఏదో శక్తి వాళ్ళను ఆదుకుంటున్నది, ఏమిటా శక్తి? స్థిరమైన జీతభత్యం లేకుండా వివిధ ప్రజాక్షేత్రాల్లో పని చేస్తున్న అనేకులు(?), వివిధ ప్రభుత్వ విభాగాలలోని మధ్యవర్తులు ( ఏజెంట్/బ్రోకర్), వివిధ వృత్తి నిపుణులకు సహాయంగా పని చేస్తున్న క్లర్కులు, గ్రామాలు, పట్టణాలలోని చిన్న చిన్న వ్యాపారులు, గ్రామాల్లో ప్రత్నామ్నాయ వైద్యాన్ని అందిస్తున్నవారు, ఆక్టివిటీ నిడివి / ఆపరేషన్ ఏరియా తక్కువగా ఉన్న వివిధ వృత్తి నిపుణులు కూడా ఆడంబరమైన ఖర్చులకు, కొనుగోళ్లకు, విందులు, వినోదాలకు ఏమాత్రం వేనుకడుగేయడం లేదు. నిపుణుల అంచనాల ప్రకారం, వారు వాస్తవంగా సంపాదించగలిగే ఆదాయం కంటే ఎన్నోరెట్లు వారివారి కొనుగోళ్ళు ఉంటున్నాయి. అయినా కూడా ఏ భారం వారిని కుంగదీయడం లేదు. ఒక కామధేనువేదో వారి కోరికలను తీర్చేస్తున్నది, ఇంతకూ ఆ కామధేనువు పేరేమిటి? ప్రతి యేడు సుమారు 900 టన్నుల బంగారాన్ని భారతీయులు కొనుగోలు చేస్తున్నారన్నది అంచనా, ఆ కొనుగోళ్ళు పడిపోవడం లేదు.

ఇళ్లల్లో/ లాకర్లలో మురిగిపోతున్న బంగారం బయటకి రావడం లేదు, వందలు, వేలు ఎకరాలలో భూములను పోగేసుకునే వారేకాని అవసరాల కొరకు అమ్ముకునే వారు కానరావడం లేదు, మందగమనంలో కూడా ఇదెలా సాధ్యమయ్యిందన్న ప్రశ్న నిపుణుల మెదళ్ల్లను తొలుస్తూనే ఉన్నది. నమోదవుతున్న ఆదాయానికి వాస్తవ ఖర్చులకు పొంతన లేకున్నా ఏమాత్రం అధైర్యపడకుండా జరుగుతున్న ఖర్చులు, కొనుగోళ్ళు చెబుతున్న భయంకర సత్యం ఒక్కటే, అవినీతి. 58 శాతం దేశ సంపద కేవలం 1% ఉన్న సంపన్నుల చేతిలో బందీ అయినా కూడా ఉద్యమించ లేని సమాజపు బలహీనత వెనుక దాగి ఉన్న పచ్చి నిజం సమాజంలో వివిధ వర్గాలను వివిధ రూపాలలో అవినీతి లేదా అనైతికతను అంటుకుని ఉండటమే. అసాధారణ కొనుగోలు శక్తి మార్కెట్లకు ఊపునిస్తున్నదని వాదించేవారు ఉండవచ్చుగాక కాని ఈ ఊపు వెనకాల మరో కోణం కూడా దాగి ఉన్నది.

కొన్ని వర్గాల ప్రజల్లో ఈ పరిస్థితి అసంతృప్తిని రేకెత్తిస్తున్నది, ఎంత స్థాయిలో అంటే చివరికి వారు అంత వరకూ చేస్తున్న వృత్తిని, ఉద్యోగాన్ని, వ్యవసాయాన్ని కూడా అసహ్యించుకునేంత. భారతదేశంలో ప్రధాన జీవనాధారం వ్యవసాయమన్నది నిర్వివాదాంశం, ఆ రైతులకు అవినీతి చేసే ఆస్కారం లేదన్నది కూడా అంతే నిజం. పండిన పంట మీదనే పూర్తి స్థాయిలో ఆధారపడే బతుకులవి. వాణిజ్య పంటల సంగతెలా ఉన్నా వరి, గోధుమ లాంటి పంటల రైతులు ధాన్యం రేటును నిర్ణయించుకోవడం, కోరుకున్న సమయంలో అమ్ముకోవడం కూడా చేయలేకున్నారు. వారి ఆదాయం మిగతా వర్గాల వారిలాగా ఆడంబరాలు చేసుకోడానికి, కొనుగోళ్ళు చేసుకోడానికి, ఉన్నత చదువులకు, వినోదాలకు సరిపోవడం లేదు, చిన్న రైతులే కాదు ఐదు నుండి పది ఎకరాల భూములున్న రైతుల పరిస్థితి కూడా ఇందుకు భిన్నంగా లేదు. చెట్టు కొద్దీ గాలని రైతులు సరిపుచ్చుకున్నా సాటివారిని చూస్తూ పెరుగుతున్న రైతుల పిల్లలలో అసంతృప్తి పెరిగిపోతున్నది.

ఫలితం వ్యవసాయం మూలకుపడుతున్నది. ఇతర పంటలకు తరలిపోవడం జరుగుతున్నది. అలాగే గ్రామాల్లోని నాయీ బ్రాహ్మణులు, విశ్వబ్రాహ్మణులు, కల్లు గీత కార్మికుల పరిస్థితి, వ్యవసాయ రైతుల పరిస్థితి, పట్టణాలలో అసంఘటిత కార్మికులు, ప్రైవేట్ చిన్నతరహా ఉద్యోగుల పరిస్థితి కూడా ఇలాగే ఉన్నది. సమాజంలో కండ్ల ముందు అగుపిస్తున్న ఆర్ధిక వ్యత్యాసాలు ఆయా కుటుంబాల పిల్లలలో విష బీజాలు నాటుతున్నాయి, కులవృత్తులు వీడే విధంగా ప్రోత్సహిస్తున్నాయి. ఓటు అమ్ముకోవడం తప్పని తెలిసి కూడా డబ్బుకు, మందుకు లేదా ఉచిత వాగ్దానాలకు విలువైన ఓటును తాకట్టు పెడుతున్న ఓటర్లకు రాజకీయ అవినీతిని ప్రశ్నించలేనితనం అడ్డుపడుతున్నది. మాల్యాలు, నీరవ్ మోడీలే ఆదర్శంగా దేశంలో లక్షలాది మంది అవినీతికి బాటపడుతున్నారన్న పచ్చినిజాన్ని ఒప్పుకోకపోతే అది ఆత్మవంచనే అవుతుంది.

అటెండర్ మొదలు అన్ని స్థాయిలలో పెరుగుతున్న అవినీతి ఉద్యోగులు, వివిధ పేర్లతో ఫీజుల రూపంలో రక్తం పిండే విద్యాసంస్థలు, వృత్తి నైపుణ్యాన్ని తాకట్టుపెట్టే వారు, ఇసుక, రాయి, ఖనిజాలతో వ్యాపారం చేసేవారు ఎవరిని కదిలించినా వచ్చే సమాధానం ఒక్కటే మేమేనా అవినీతిపరులం వీళ్ళందరూ కాదా? దశాబ్దాలు గడిచిపోతున్నా భారతదేశం ఇంకా అభివృద్ధి చెందిన దేశాల జాబితాలోనే ఉండిపోవడానికి, అక్షరాస్యతలో అడుగు నెక్కడో నిలవడానికి, ఆరోగ్య సూచిలో వెనుక నిలువడానికి, ఆనందం సూచికలో భూటాన్ లాంటి చిన్న దేశాల వెనుక నిలవడానికి ప్రధాన కారణం అడుగడుగులో నెలకొన్న అవినీతి, ఆ అవినీతి నేర్పిన రాజీతత్వం. ఈ మధ్యకాలంలో ఒక జాతీయ నాయకుడు మాట్లాడుతూ భారత ఆర్థక వ్యవస్థ కష్టకాలంలో లేదు, ఫలానా సినిమా ఒక్క రోజులో రూ. 120 కోట్లు వసూలు చేయడమే అందుకు నిదర్శనమని చెప్పుకొచ్చాడు, అయ్యా అది బలుపు కాదు కేవలం వాపు మాత్రమే. ఇప్పటికైనా వాస్తవాలను గుర్తించకపోతే, సరైన చికిత్స చేయకపోతే రేపటి రోజు మాఫియాల చేతుల్లోకి, ఒకటీ రెండు కార్పొరేట్ సంస్థల చేతుల్లోకి కాదంటే అంతర్గత కుమ్ములాటల్లోకి పడిపోయే ప్రమాదమున్నది. ధర్మో రక్షతి రక్షితః.

