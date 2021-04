సెకండ్ వేవ్ ఆందోళనకరమే

ఈ ఏడాదిలో భారత్ జిడిపి 11% : ఎడిబి అంచనా

న్యూఢిల్లీ : ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరంలో భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ 11 శాతం వృద్ధి రేటును నమోదు చేస్తుందని ఆసియా డెవలప్‌మెంట్ బ్యాంకు (ఎడిబి) అంచనా వేసింది. అయితే దేశంలో పెరుగుతున్న కోవిడ్ -19 సంక్రమణ కేసులు ఆర్థిక పునరుద్ధరణకు ముప్పు కల్గిస్తాయని హెచ్చరించింది. బుధవారం విడుదల చేసిన ఆసియన్ డెవలప్‌మెంట్ అవుట్‌లుక్ (ఎడిఒ) 2021 నివేదికలో వ్యాక్సిన్ ప్రక్రియను వేగవంతం చేయడం వల్ల 2022 మార్చి 31తో ముగిసిన ఆర్థిక సంవత్సరంలో భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ 11 శాతానికి పెరుగుతుందని అంచనా అని ఎడిబి తెలిపింది. వచ్చే ఏడాది భారత జిడిపి వృద్ధి రేటు 7 శాతం ఉండవచ్చని నివేదిక పేర్కొంది. గత ఏడాది 6 శాతం తగ్గగా, ఇప్పుడు దక్షిణాసియా జిడిపి 9.5 శాతం వృద్ధిని చూడొచ్చని నివేదిక పేర్కొంది.

ఫ్యామిలీ సేవింగ్స్ జిడిపిలో 22.5 శాతం

గృహ పొదుపు 2020 లో జిడిపి (జిడిపి) లో 22.5 శాతానికి పెరిగింది. అంతకుముందు సంవత్సరం (2019)లో ఇది 19.8 శాతంగా ఉంది. గత సంవత్సరం లాక్‌డౌన్ చాలా మందిని వారి ఇళ్లలోనే ఉండాల్సి రాగా, ఈ కాలంలో కుటుంబం పొదుపు పెరిగింది. బ్రోకరేజ్ సంస్థ మోతీలాల్ ఓస్వాల్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ విశ్లేషణ ప్రకారం, గత ఏడాది ఏప్రిల్- జూన్ మధ్యకాలంలో కుటుంబం భౌతిక పొదుపు బంగారం, భూమి మొదలైన వాటి రూపంలో 5.8 శాతానికి పడిపోయింది. డిసెంబర్ త్రైమాసికంలో ఇది మెరుగుపడి జిడిపిలో 13.7 శాతానికి చేరుకుందని నివేదిక పేర్కొంది. ఇది చాలా సంవత్సరాల గరిష్ట స్థాయికి చేరింది. ఆర్‌బిఐ (భారతీయ రిజర్వు బ్యాంక్) ప్రకారం, 2020 జూన్ త్రైమాసికంలో కుటుంబ ఆర్థికేతర పొదుపులు జిడిపిలో 21.4 శాతంగా ఉన్నాయి. ఇది సెప్టెంబర్ త్రైమాసికంలో 10.4 శాతానికి పడిపోయాయి.

