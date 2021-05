ఆంక్షల చిక్కుల్లో టీకాల తయారీ

ప్రాణాంతక కరోనా మహమ్మారి దేశంలో ఉప్పెనలా విరుచుకుపడుతున్న విపత్కాలంలో నివారించగల టీకాల తయారీకి కావలసిన ముడి పదార్ధాలు, మూలకాల కొరత తీవ్రం కావడం అనర్ధదాయకం. ఈ టీకాలను తయారు చేసే భారతీయ ఫార్మా కంపెనీలు తమ ముడి పదార్ధాల కోసం అమెరికా, కెనడా, బ్రిటన్ వంటి దేశాలపై పూర్తిగా ఆధారపడడం చిక్కులకు దారి తీస్తోంది. ఈ ముడిపదార్ధాలు చాలా వాటికి అమెరికా, బ్రిటన్ దేశాల్లో పేటెంట్ హక్కులు ఉండడంతో ఎగుమతి, సరఫరాల్లో నిబంధనలు అడ్డు తగులుతున్నాయి. భారత్ లోని సీరం, బయోఎన్‌టెక్ వంటి ఫార్మా సంస్థలు ఈ ఆంక్షల మూలంగా ముందడుగు వేయలేక పోతున్నాయి. అమెరికా ఆంక్షల వల్ల తమకు కావలసిన ముడి పదార్దాలు అందడం లేదని సీరం సంస్థ ఎగ్జిక్యూటివ్ పూనావాలా బహిరంగంగా ఆందోళన వ్యక్తం చేయడం ఫార్మాకంపెనీల దీనస్థితి తెరమీదకు వచ్చి తీవ్ర చర్చనీయాంశం అయింది.

కరోనా కోరల్లో భారత్ విలవిల్లాడుతుంటే సహాయం అందజేయడానికి బదులు ఆంక్షల సాకు చూపడం భావ్యం కాదన్న విమర్శలు అమెరికా ప్రభుత్వం పై వెల్లువెత్తాయి. భారత్‌పై ప్రపంచ దేశాలు సానుభూతితో సహాయం అందించడానికి ముందుకు వస్తుండడం గమనించి అమెరికా ఇప్పుడు సన్నాయినొక్కులు నొక్కుతోంది. ముడి పదార్ధాలను అందించడానికి సిద్ధమైంది. చివరకు కొవిడ్ టీకాల పేటెంట్ నుంచి మినహాయింపు ఇవ్వాలన్న భారత్ వాదనకు బుధవారం మద్దతు పలికింది. వ్యాపారాలకు మేథోహక్కుల రక్షణ అత్యంత కీలకమే కావచ్చు. కానీ కరోనా మహమ్మారి విలయ తాండవం చేస్తున్న ప్రస్తుత సంక్షోభంలో టీకాకు పేటెంట్ రక్షణ నిబంధనలను తొలగించడమే మేలని అభిప్రాయపడింది. టీకాల తయారీకి ముడి పదార్ధాల ఉత్పత్తిని పెంచుతామని ప్రకటించింది. అయితే ఇంటర్నేషనల్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఫార్మాక్యూటికల్ మాన్యుఫాక్చరర్స్ అసోసియేషన్ లాబీ దీనిపై అసంతృప్తి వెలిబుచ్చింది.

ఆంక్షల మినహాయింపు ఇవ్వడం క్లిష్టమైన సమస్యకు తప్పుడు పరిష్కారంగా వ్యాఖ్యానించింది. అయితే ఇప్పుడు అమెరికా కల్పిస్తానని చెబుతున్న సడలింపు తాత్కాలికమే తప్ప శాశ్వత నిర్ణయం కింద పరిగణించలేం. ముడి పదార్ధాల కోసం విదేశాలపై ఆధారపడే విధానం భారత్‌కు ఎప్పటికీ మంచిది కాదు. ఇందులో స్వయం సామర్ధం సాధిస్తేనే తప్ప భారత్ లోని ఫార్మా పరిశ్రమలకు మున్ముందు భవిష్యత్ ఉండదు . ఇప్పుడు వ్యాక్సిన్ల తయారీకే కాదు, ఔషధాల తయారీ ముడి పదార్దాల కోసం కూడా విదేశాలపై ఆధారపడుతున్నాం. గత ఏడాది ఫిబ్రవరిలో భారత్ లోని ఔషధ పరిశ్రమలకు ఇదే విధంగా ముడి పదార్ధాల కొరత ఏర్పడింది. భారత్ లోని అత్యవసర మందుల జాబితాలో 75 శాతం మందులకు చైనా నుంచి దిగుమతి అయ్యే ముఖ్యమైన ముడి పదార్ధాలే (యాక్టివ్ ఫార్మాక్యూటికల్ ఇన్‌గ్రెడియంట్స్ ఎపిఐ) ఆధారం. ఇతర దేశాల కంటే చైనా ఎపిఐలే చాలా తక్కువ ధరకు లభిస్తుంటాయి.

ఎపిఐ తయారీ సంస్థలు మనదేశంలోనూ ఉన్నప్పటికి అవి ఆశించిన స్థాయిలో లేవు. గత ఏడాది చైనాలో మొదటిసారి కరోనా కల్లోలం చెలరేగినప్పుడు చైనా నుంచి భారత్‌కు ఎపిఐలు సరిగ్గా దిగుమతి కాక ఔషధ పరిశ్రమ రంగం విలవిల్లాడింది. ఇప్పుడు టీకాల తయారీకి ముడిపదార్ధాల సరఫరాలో అమెరికా నుంచి ఆంక్షలు ఎదురవుతున్నాయి. అమెరికా ఫార్మా సంస్థలు తయారు చేసే వ్యాక్సిన్లపై ఉన్న ఐపిఆర్ (ఇంటెలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ రైట్స్‌ఐపిఆర్) వంటి ప్రతిబంధకాలే ఆంక్షలకు కారణమౌతున్నాయి. గత ఏడాది అక్టోబర్ 2న భారత్, దక్షిణాఫ్రికా దేశాలు ఈ నిబంధనలను తాత్కాలికంగా రద్దు చేయాలని ప్రపంచ వాణిజ్య సంస్థ (డబ్లుటివొ)ను అభ్యర్థించాయి. వీటికి సంబంధించిన వాణిజ్యపరమైన అంశాలపై 1995 లో కుదిరిన ఒప్పందం ప్రకారం రద్దు చేయాలని సూచించాయి. ప్రపంచ స్థాయిలో హెర్డ్ ఇమ్యూనిటీ సాధించడానికి, వ్యాక్సిన్‌ను సమర్ధంగా, వేగంగా అందరికీ అందించడానికి నిబంధనలు రద్దు చేయడమే సరైన మార్గంగా శాస్త్రవేత్తలు సూచిస్తున్నారు.

నిబంధనల రద్దు అమలు లోకి వస్తే వ్యాక్సిన్ల తయారీకి సంబంధించిన సాంకేతికత వివిధ దేశాలు పరస్పరం పంచుకునే అవకాశం కలుగుతుందని చెబుతున్నారు. ఈ అభ్యర్థనకు దాదాపు వంద దేశాలు మద్దతు పలుకుతున్నాయి. గతంలో హెచ్‌ఐవి/ఎయిడ్స్ నివారణ ఔషధాల పేటెంట్ హక్కుల విషయంలో కూడా ఇలాంటి చేదు అనుభవాలే ఎదురయ్యాయి. అమెరికా లోని ఫైజర్, మోడెర్నా, జాన్సన్ అండ్ జాన్సన్, వంటి ముఖ్యమైన వ్యాక్సిన్ల తయారీ సంస్థలకు ముడి పదార్ధాలకు ఏలోటు రాకుండా చూడడమే ప్రధాన కర్తవ్యంగా అమెరికా, బ్రిటన్, కెనడా , ఐరోపా దేశాలు భావిస్తున్నాయి. ఒక వేళ భారత్ వంటి ఇతర దేశాలకు ముడిపదార్ధాలు సరఫరా చేయడం ప్రారంభిస్తే భారత్ లోని సీరం ఇనిస్టిట్యూట్, భారత్ బయోటెక్, బయోలాజికల్ ఇ వంటి పోటీ సంస్థలకు జవసత్వాలు అందించినట్టు అవుతుందని అమెరికా ఫార్మారంగం అపోహ పడుతోంది.

ఆస్ట్రాజెనెకా ఆక్స్‌ఫర్డ్ సంయుక్తంగా తయారు చేసిన కొవిషీల్డ్ వ్యాక్సిన్‌ను భారత్‌లో సీరం ఇనిస్టిట్యూట్ ఉత్పత్తి చేస్తోంది. అలాగే భారత్ బయోటెక్ తయారు చేసిన కొవాగ్జిన్ వ్యాక్సిన్ కూడా దేశంలో విరివిగా వినియోగమౌతోంది. దేశంలో 9 కోట్ల డోసులు వినియోగమౌతున్నాయి. అయితే ముడిపదార్ధాలు కరువై ఇవి తమ ఉత్పత్తులను తగ్గించేశాయి. ఒప్పందం ప్రకారం వ్యాక్సిన్లు సరఫరా చేయడం లేదని సీరం సంస్థపై యూరోపియన్ యూనియన్ అగ్గిమీద గుగ్గిలమౌతోంది. సీరంతో ఒప్పందం కుదుర్చుకున్న నొవావాక్స్ సంస్థ 2021 లో లక్ష డోసులు ఉత్పత్తి చేయాల్సి ఉండగా ఇప్పుడు ముడిపదర్ధాల కొరతే తీవ్ర సమస్యగా ఉంటోంది. కరోనా రాకముందు ప్రపంచ స్థాయి వ్యాక్సిన్ ఉత్పత్తి సామర్ధం ఏటా 3.5 బిలియన్ డోసుల వరకు ఉండగా, సీజనల్ ఫ్లూ వంటి వాటిని కలిపితే 5 బిలియన్ డోసులు వరకు అవుతాయి. అయితే ఈ ఏడాది ఒక్క కొవిడ్ 19 కోసం వ్యాక్సిన్ సామర్ధం 10 బిలియన్ డోసుల వరకు చేరుకుందని ఉత్పత్తిదారులు అంచనా వేస్తున్నారు.

ప్రపంచ వ్యాక్సిన్ సామర్ధం కొన్ని నెలల్లోనే రెట్టింపు కావడం చాలా సంక్లిష్టమైన ప్రక్రియగా చెప్పవచ్చు. ఏదైనా వ్యాక్సిన్ తయారీ ప్లాంట్ సాధారణంగా 9000 వివిధ రకాల ముడి పదార్థాలను వినియోగిస్తుంది. దాదాపు 30 దేశాల నుంచి 300 సరఫరా దారులు వీటిని అందిస్తుంటారు. వ్యాక్సిన్ల తయారీలో కీలకమైనవి యాంటిజెన్లు, సంరక్షకాలు (ప్రెజెర్వెటీస్), స్టెబెలైజర్స్,సర్ఫాక్టంట్స్, రెసిడ్యువల్స్ (అవశేషాలు)డైల్యూయెంట్స్, అడ్జువెంట్స్,వంటి కీలకమైన మూలకాలుతోపాటు ప్లాస్టిక్ బ్యాగ్‌లు, ఫిల్టర్లు, వంటి పరికరాలు కూడా అవసరమే. పేటెంట్లతో ముడిపడిన అడ్జువెంట్స్ వంటి వాటిని ఇతర దేశాల నుంచి సమకూర్చుకోవలసి ఉంటుంది. రోగ నిరోధక శక్తిని ప్రేరేపించే పదార్ధమే అడ్జువెంట్. నొవావాక్స్, సీరం కొవిషీల్డ్ టీకాల్లో వాడే చాలా అడ్జువెంట్లను అమెరికా నుంచి దిగుమతి చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. వీటిని అమెరికా డ్రగ్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ (డిపిఎ) ప్రకారం కఠిన ఆంక్షల మధ్య సరఫరా చేస్తారు.

అమెరికా ఆంక్షలను సడలిస్తేనే కానీ ఇవి దిగుమతి కావు. వ్యాక్సిన్లు తయారు కావు. అందుకనే హైదరాబాద్ భారత్ బయోటెక్, సీరం ఇనిస్టిట్యూట్ సంస్థలు ముడిపదార్ధాలు, కీలకమైన మూలకాలు కరువై అల్లాడుతున్నాయి.ఆస్ట్రాజెనెకా, కొవాక్స్ వ్యాక్సిన్ సరఫరా సౌకర్యంతో కుదిరిన ఒప్పందం ప్రకారం సీరం ఇనిస్టిట్యూట్ బ్రిటన్‌కు తమ టీకాలను భారీ ఎత్తున పంపించాల్సి ఉంది. జాన్సన్ అండ్ జాన్సన్ హైదరాబాద్‌కు చెందిన బయోలాజికల్ ఇ తో 600 మిలియన్ డోసులు తయారు చేయడానికి ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది. క్వాడ్ దేశాల మొదటి సమావేశం తరువాత జాన్సన్ అండ్ జాన్సన్ వ్యాక్సిన్ భారత్‌లో ఉత్పత్తి చేయడమౌతుందని శ్వేతసౌధం ఒక ప్రకటన విడుదల చేసింది. 2022 నాటికి లక్ష కోట్ల డోసుల ఉత్పత్తి చేయడానికి తగిన సామర్ధం పెంచుకునేలా బయోలాజికల్ ఇ కి ఆర్థికంగా సహకరించడానికి అమెరికా డెవలప్‌మెంట్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ సంసిద్ధమైంది.

దాదాపు 40 దేశాలు టీకాల తయారీ, పరిశోధనల కోసం 810 కోట్ల డాలర్లు (దాదాపు 60 వేల కోట్లు) ఆర్థిక సాయం ప్రకటించాయి. ఈ ఏడాది అక్టోబర్ నాటికి 321 వ్యాక్సిన్లు తయారు చేయాలని లక్షంగా పెట్టుకున్నాయి. ఇలాంటి సవాళ్ల మధ్య కావలసిన ముడిపదార్ధాలు అందక పోతే అనుకున్న లక్షం ఎలా నెరవేరుతుంది? ప్రత్యామ్నాయ మార్గం ఏమిటి? అన్న ప్రశ్నలు భారత వైద్య పరిశోధన రంగాల నిపుణులకు ఎదురవుతున్నాయి. వ్యాక్సిన్ల తయారీకి ఎదురౌతున్న సవాళ్లపై బ్రిటన్ కేంద్రమైన మేథోనిధి వేదిక చాథమ్ హౌస్ ఇంటర్నేషనల్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఫార్మాక్యూటికల్ మాన్యుఫేక్చర్స్ అండ్ అసోసియేషన్స్ (ఐఎఫ్‌పిఎంఎ) ఇతర భాగస్వామ్య సభ్యులతో కలసి మార్చి 9న చర్చించింది. వ్యాక్సిన్ల అవసరాల్లో ఏ ఒక్కటి సమకూరక పోయినా మొత్తం తయారీ వ్యవస్థ అస్తవ్యస్తం అవుతుందని, హెచ్చరించింది. వ్యాక్సిన్లే కాక, ఇతర ఔషధాల తయారీపై కూడా ఈ విపరీత ప్రభావం పడుతుందని పేర్కొంది. ప్రత్యేకమైన భారీ సామగ్రి, పరికరాలు, ముడి పదార్ధాలు సరఫరా చేయడం తోనే సరిపోదని, సుశిక్షితులైన నిపుణులు, సాంకేతిక పరిజ్ఞానం ఇచ్చిపుచ్చుకోవడం, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో సరఫరా విధానం ఇవన్నీ సవ్యంగా పెంపొందించుకుంటేనే ఫార్మారంగం వర్థిల్లుతుందని సూచించింది. ముడి వనరులపై ఆంక్షల ప్రభావం సంక్లిష్ట సంఘర్షణకు దారి తీయడమే కాక, కొన్ని ఔషధ ఉత్పత్తుల క్లియరెన్సులు జాప్యం కావడానికి కారణమౌతుందని వ్యాక్సిన్ ఉత్పత్తి సంస్థలు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నాయి.

