ఆ దేశాన్ని ఆదుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది

అమెరికా అధ్యక్షుడి ప్రధాన వైద్య సలహాదారు ఆంథోనీ ఫౌసీ

వాషింగ్టన్ : అమెరికా అధ్యక్షుడు జో బిడెన్ ప్రధాన వైద్య సలహాదారు డాక్టర్ ఆంథోనీ ఫౌసీ భారత్‌కు సహాయం అందించే విషయంపై సానుకూలంగా స్పందించారు. కరోనా విషయంలో భారత్ ప్రస్తుతం చాలా భయంకరమైన పరిస్థితిని ఎదుర్కొంటోందని, ఈ నేపథ్యంలో భారత్‌ను ఆదుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని ఆయన అన్నారు. శుక్రవారంనాడు ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు. ఇటీవల భారత్‌లో వ్యాక్సిన్ తయారీకి అవసరమైన ముడి పదార్థాల ఎగుమతిపై అమెరికా నిషేధం విధించిందన నేపథ్యంలో ఫాసీ వ్యాఖ్యలు ప్రాధాన్యత సంతరించుకున్నాయి.

‘నిన్న ఒక్క రోజే ఏ దేశంలోనైనా నమోదు కానీ అత్యధిక సంఖ్యలో కేసులు భారత్‌లోనే నమోదయ్యాయి. అక్కడ వారి పరిస్థితి మరీ దారుణంగా ఉంది. ఈ పరిస్థితుల నేఫథ్యంలో భారత్‌కు వాక్సిన్‌ల అవసరం మాత్రం ఖచ్చితంగా ఉందని స్పష్టంగా భావిస్తున్నామని అన్నారు. అందుకు యూఎస్ నుంచి భారత్‌కు ఎలాగైనా సహాయం అందించాలి’ అని అన్నారు. ఇటీవల ఆ దేశ విదేశాంగ అధికార ప్రతినిధి నెడ్ ప్రిన్స్ భారత్‌కు ముడి సరుకులు నిలిపివేయడాన్ని సమర్థించుకున్న పరిణామం తరువాత బిడెన్ ప్రధాన సలహాదారుడైన డాక్టర్ ఆంథోని ఫౌసీ ఈ విధమైన వ్యాఖ్యలు చేయడం భారత్‌కు మేలు చేకూరేలా ఉన్నాయనే చెప్పాలి.

India is going through very terrible situation