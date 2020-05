చైనా నుంచి వచ్చే 1000కి పైగా కంపెనీలకు భారత్ గాలం

ముంబై: కరోనా వైరస్ కారణంగా అమెరికా చైనా దేశాల మధ్య మళ్లీ విభేదాలు పెరిగాయి. వాణిజ్య యుద్ధం ముగిసిందనుకునే లోపే కరోనా వైరస్ మళ్లీ ఇరు దేశాల మధ్య గొడవపెట్టింది. ఇటీవల కరోనా వైరస్ చైనా సృష్టేనంటూ అమెరికా ఆరోపణలు చేసింది. దీనికి ఆధారాలు సేకరించే పనిలో నిమగ్నమైంది. దీంతో మరోసారి వాణిజ్య యుద్ధం తప్పదేమోనని ఇన్వెస్టర్లు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. చైనాలో పెట్టుబడులు పెట్టిన అనేక అమెరికా కంపెనీలు దిక్కుతోచని స్థితిలో ఉన్నాయి. చైనా నుంచి బయటపడేందుకు ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాయి. చైనాలో వ్యాపారం చేస్తున్న 1000కి పైగా అమెరికా కంపెనీలను ఆకర్షించడానికి భారత ప్రభుత్వం ప్రయత్నిస్తోంది. ఏప్రిల్‌లో యుఎస్‌లో ఒక విదేశీ మిషన్ ద్వారా ప్రభుత్వం 1,000కి పైగా కంపెనీలను సంప్రదించిందని, భారతదేశంలో తయారీ యూనిట్లను ఏర్పాటు చేయడానికి అనేక ప్రోత్సాహకాలను ఇచ్చిందని ఒక ఉన్నత అధికారి తెలిపారు. అయితే ఆ ఉన్నతాధికారి పేరు చెప్పడానికి నిరాకరించారు. బ్లూమ్‌బెర్గ్ నివేదిక ప్రకారం, వైద్య పరికరాలు, ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్, టెక్స్‌టైల్, లెదర్, ఆటో భాగాల తయారీ వంటి వాటికి భారత్ ప్రాధాన్యతనిస్తోందన్నారు.

550 తయారీ సంస్థలతో చర్చలు

సుమారు 550 తయారీ సంస్థలను భారత్‌కు వైపు రప్పించేందుకు చర్చలు జరుగుతున్నాయి. కరోనా వైరస్ వ్యాప్తి నేపథ్యంలో చైనా అధ్యక్షుడిని అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ విమర్శించడంతో ఇరు దేశాల మధ్య సంబంధాలు దెబ్బతిననున్నాయని ఇన్వెస్టర్లు ఆందోళన చెందుతున్నారు. ఈ కారణంగా కంపెనీలు, ప్రభుత్వాలు తమ సప్లై చైన్‌లను విస్తరించడానికి చైనా నుండి ఇతర దేశాలకు వెళ్లవచ్చని తెలుస్తోంది. జపాన్ తన కర్మాగారాలను చైనా నుండి తొలగించడానికి 2.2 బిలియన్ డాలర్ల సహాయాన్ని అందిస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. యూరోపియన్ యూనియన్ దేశాలు కూడా చైనా సరఫరాదారులపై ఆధారపడటాన్ని తగ్గించాలని యోచిస్తున్నాయి. హెల్త్‌కేర్ ఉత్పత్తులు, పరికరాలను తయారుచేసే అమెరికన్ కంపెనీలను చైనా నుంచి ఢిల్లీకి తీసుకురాగలమని భారత్ భావిస్తోందని ఒక అధికారి తెలిపారు. చైనా నుండి మెడ్‌ట్రానిక్ పిఎల్‌సి, అబోట్ లాబొరేటరీలను భారత్‌కు తీసుకురావడానికి చర్చలు జరుగుతున్నాయి. విశేషమేమిటంటే మెడ్‌ట్రానిక్, అబోట్ లాబొరేటరీస్ ఇప్పటికే భారతదేశంలో ఉన్నాయి. వారు తమ ప్లాంట్‌ను చైనా నుండి భారతదేశానికి మార్చడంలో అంతగా ఇబ్బందులు ఉండవు.

చట్టాల్లో మార్పులు

లాక్‌డౌన్ సమయంలో ఆర్థిక నష్టం ఆధారంగా పునరుద్ధరించడానికి ప్రభుత్వం అనేక చర్యలు తీసుకునే అవకాశముంది. పన్ను, కార్మిక చట్టంలో మార్పులకు సంబంధించి భారతదేశ వాణిజ్య మంత్రిత్వ శాఖ అమెరికన్ కంపెనీల నుండి సలహాలు కోరింది. ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఎక్స్‌పోర్టర్స్ డైరెక్టర్ జనరల్, సిఇఒ అజయ్ సహాయ్ ప్రకారం, వియత్నాం, కంబోడియా కంటే భారతదేశం పెద్ద మార్కెట్‌గా ఉంది. చైనా నుండి విదేశీ కంపెనీలను భారతదేశానికి తీసుకురావడంలో పెట్టుబడిదారులకు పెద్దగా ఇబ్బంది ఉండదు. కానీ భూసేకరణ, ఇతర విషయాల కంటే పన్ను మార్పులు చేపట్టబోమని ప్రభుత్వం హామీ ఇవ్వనుందని తెలుస్తోంది. తయారీని పెంచడానికి ప్రభుత్వం గత సంవత్సరం కొత్త కర్మాగారాలను ఏర్పాటు చేసేవారికి కార్పొరేట్ పన్నును 17 శాతానికి తగ్గించింది. ఇదే కాకుండా, కార్పొరేట్ పన్నును 25.17 శాతానికి తగ్గించారు.

India looks to lure 1000 US companies out of China