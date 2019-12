నకిలీ నడ్డి విరగ్గొట్టాలి

మనిషి మనుగడకు, వికాసానికి అన్ని దశలలో ఆరోగ్యం ఎంతో అవసరం. కాని, ఒకవైపు పారిశుద్ధ లోపాలు తెచ్చే అనేక అంటువ్యాధులు, మరోవైపు జీవన శైలి వ్యాధులు విజృంభించి మనిషి పుట్టుక నుంచి చావు వరకు జీవిత కాంమందులపై ఆధారపడే పరిస్థితి ఇప్పుడుంది. ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం అనే రోజులు పోయి, అనారోగ్యం దారిద్య్రంతో సమానం అనే రోజులివి.

రోగం తగ్గించాల్సిన మందులు కొత్త రోగాలు తెస్తున్నాయి. అందుకు కారణం అవి నాసిరకం మందులు కావడమేనని తెలంగాణ ఔషధ నియంత్రణ మండలి నిర్ధారించింది. ఇటీవల ఔషధ నియంత్రణ మండలి అధికారులు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా దాడులు జరిపి 650 శాంపిల్స్ సంగ్రహించి డ్రగ్ కంట్రోల్ అథారిటీలో పరీక్షలు నిర్వహించారు.

ఈ పరీక్షల్లో 21 మందులు నాసిరకమైనవని నిర్ధారించారు. ఈ మందులను వెంటనే మార్కెట్ నుంచి ఉపసంహరించాలని కంపెనీలను ఆదేశించారు. ప్రజారోగ్యం కోసం కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఏటా వేలాది కోట్ల రూపాయలు ఖర్చుపెడుతున్నాయి. అత్యాధునిక మందులు, సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని కనుగొంటున్నారు. వైద్య సేవలు ఏడాదికేడాది విస్తరిస్తూ మారుమూల గ్రామాల్లోని నిరుపేదలకు కూడా అందించేందుకు నిర్విరామ కృషి జరుగుతూనే ఉంది. మన రాజ్యాంగంలో కూడా దేశ ప్రజలందరికీ వైద్య సదుపాయం అందించాలనే నిబంధనలను పెద్దలు విధించారు.

ఎన్ని కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నా ఎన్ని లక్షల కోట్లు వెచ్చిస్తున్నా లక్ష్యాన్ని చేరుకోలేకపోతున్నాం. అయితే మానవుడి విజ్ఞానానికి సవాల్ విసురుతూ కొత్త కొత్త జబ్బులు విస్తరిస్తూనే ఉన్నాయి. సీజన్ మారినప్పుడల్లా రకరకాల విష జ్వరాలు ప్రజా రోగ్యంపై దాడి చేస్తూనే ఉన్నాయి. డెంగ్యూ, స్వైన్‌ఫ్లూ, చికెన్‌గున్యా లాంటి వ్యాధులు దోమల ద్వారా వ్యాపిస్తూ ప్రజా రోగ్యాన్ని కబళిస్తున్నాయి. ప్రతిసారి ఈ వ్యాధులు సోకినప్పుడల్లా దేశ వ్యాప్తంగా వేలాది మంది ఆస్పత్రుల పాలవుతుండగా కొందరు ప్రాణాలు వదులుతున్నారు.

ఆరోగ్యానికి సమతులాహారం, రక్షిత మంచి నీరు, పరిశుభ్రమైన వాతావరణం అవసరం. వీటన్నింటిని మించి దోమలను నియంత్రించడంలో ఘోరంగా విఫలం కావడంతో వ్యాధులు ప్రబలిపోతున్నాయి. మందుల వాడకం కూడా అదుపు లేకుండాపోతున్నది. కానీ ఈ మందుల్లో నకిలీలు, నాసి రకం తయారవుతున్నాయి. వీటి వాడకం వల్ల జబ్బులు తగ్గకపోగా అవి మరింత పెంచుతూ కొత్త వ్యాధులకు కారణాలవుతున్నాయని డాక్టర్లే చెబుతున్నారు. నాసి రకం, నకిలీ మందులు దేశవ్యాప్తంగా సరఫరా అవుతుండడం పట్ల వైద్య నిపుణులే ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. వాస్తవంగా సామాన్యంగా వచ్చే వ్యాధులకు దాదాపు నాలుగు వందల రకాల మందులు అవసరమవుతాయి.

కానీ దేశంలో దాదాపు 25 వేల రకాలకుపైగా మందులు నమోదై ఉన్నాయి. మరో నలభై వేలకు పైగా మందులు అనధికారికంగా చెలామణిలో ఉన్నట్లు వైద్య వర్గాలే అంచనా వేస్తున్నాయి. ఔషధ నియంత్రణకు స్పష్టమైన, నిర్దిష్టమైన విధానాలు రూపొందించక పోవడం వల్ల కూడా ఈ నకిలీ నాసిరకం మందులు మార్కెట్లో పెరిగిపోతున్నాయి. దేశంలో ఈ నకిలీ, నాసిరకం మందులు 30 శాతంపైగా మార్కెట్లో ఉన్నట్లు సమాచారం. స్వాతంత్య్రం వచ్చిన తర్వాతనే ఈ నకిలీ, నాసిరకం మందుల వ్యాపారం పెరిగిందనే వాదనలు కూడా వినిపిస్తున్నాయి.

తల నొప్పి, పంటి నొప్పి, నడుము నొప్పి, శరీరంలో ఏ ఇబ్బంది వున్నా ప్రజలు తొలుత పరుగెత్తేది మందుల దుకాణాల చెంతకే. డాక్టర్ ప్రిస్కిప్షన్ (మందుల చీటి) లేకపోయినా పై జబ్బులకే కాక మరే ఇతర అనారోగ్య సమస్యలు ఎదురైనా మందుల షాపులో పని చేసే సిబ్బంది రోగులకు ఏదో ఒక గుళిక కట్టబెడుతున్నారనే ఆరోపణలున్నాయి. వందల షాపుల్లో ఫార్మసిస్టులు లేకుండా ఏదో ఒక షాపులో పని చేసిన అనుభవాన్ని తీసుకుని మందుల షాపు యజమానులు యువకులను ఫార్మసిస్టులుగా ఉపయోగించుకుంటున్నారు.

రోగం చెబితే అంచనాల మీద ఔషధాలు ఇచ్చేస్తుంటారు. రోగం ఆ మందుల వల్ల తగ్గలేదని వస్తే మందులు మార్చుతారే కానీ వైద్యుల దగ్గరకెళ్లి చీటీ తెచ్చుకోవాలని మాత్రం రోగులకు చెప్పరు. జనరిక్ మందు గుళికలను బ్రాండెడ్ మందులుగా అంటకట్టి రోగుల జేబులను గుల్ల చేస్తూ వారి ఆరోగ్యాన్ని దెబ్బ తీస్తున్నారు. అమ్మిన మందు బిళ్లలకు సంబంధించి బిల్లులు ఇవ్వరు. వాటి క్రయ విక్రయాలకు సంబంధించి దస్త్రాలు నిర్వహించరు. వైద్యులతో కమీషన్ ఒప్పందాలు చేసుకుని ఇష్టారాజ్యంగా ప్రజలను వివిధ రకాల మందులతో వారి ఆరోగ్యాన్ని చిత్తు చేస్తున్నారు. ఈప్రభావం నాడీ మండల వ్యవస్థ మీద, జీర్ణకోశ, కాలేయం, కిడ్నీల మీద పడుతుందనే విషయం చాలా మందికి తెలియదు.

దేశ ఆరోగ్య విధానాలకు దిశా నిర్దేశనం చేసిన బోర్ కమిటీ ‘జనరిక్ మందులనే ప్రోత్సహించాలని ప్రతిపాదించింది. కానీ ఆ ప్రతిపాదనలు నేటికీ అమలు జరగడం లేదు. భారత పరిశ్రమల సమాఖ్య అంచనా ప్రకారం దేశంలో ఈ నకిలీ, నాసిరకం మందుల విలువ రూ. పది వేల కోట్లకు పైగా ఉంటుందని చెప్తున్నారు. గతంలో ఇలాంటి మందుల వ్యాపారులపై దాడులు జరిగినప్పుడు విస్తుపోయే విషయాలు వెలుగు చూశాయి. బెంగళూరు, హైదరాబాద్, పాండిచేరి, తదితర ప్రాంతాల్లో పెద్ద ఎత్తున నకిలీ మందులు పట్టుబడ్డాయి. నొప్పులు, జ్వరం లాంటివి వచ్చాయంటే చాలు. వెంటనే దగ్గర్లో ఉన్న మెడికల్ షాపుకు పరిగెత్తుకుని వెళ్లి మెడిసిన్ కొనుక్కుని వేసుకుంటాం. చాలా మంది ప్రస్తుతం చేస్తున్నది ఇదే. అనారోగ్యం నుంచి ఉపశమనం లభించాలనే ఉద్దేశంతోనే చాలా మంది ఇలా చేస్తున్నారు. అంతే తప్ప, ఆ మందుల వల్ల కలిగే సైడ్ ఎఫెక్ట్ గురించి ఎవరూ పట్టించుకోవడం లేదు.

అంతేకాదు, అసలు ఆ మందులు మంచివేనా, నాణ్యంగానే ఉంటాయా, వాటిని వాడవచ్చా..? వంటి విషయాలను తెలుసుకోకుండానే చాలా మంది ఇలా పలు రకాల మందులను వాడుతున్నారు. ఈ క్రమంలో ఆయా మందులను తయారు చేస్తున్న కంపెనీలు కూడా సరైన ప్రమాణాలు పాటించకుండా మందులను తయారు చేస్తున్నాయి. వ్యవస్థీకృత నేర ముఠాలు నకిలీ మందుల తయారీ గ్రూపులు కలిసి ఈ వ్యాపారాన్ని ఒక వ్యూహం ప్రకారం నడుపుకుంటున్నారు. గతంలో ఒకసారి ముంబైలో ‘మానిటాల్’ అనే మెదడు వాపునకు వాడే మందులో డైథిలిన్‌గ్లైకేల్ (Diethylene glycol) అనే ద్రావకం కల్తీ జరిగింది. దాని ప్రభావంతో ఒకేసారి 14 మంది మరణించారు. తయారీ నిర్లక్ష్యమే ఈ కల్తీకి కారణమని ఆ సందర్భంగా ఔషధ కంపెనీల తయారీ వ్యవహారంపై పెద్ద ఎత్తున నిరసనలు, ఉద్యమాలు పెల్లుబుకాయి.

ఆనాటి ప్రభుత్వం జస్టిస్ భక్తవార్ లెంటిన్ కమిషన్‌ను నియమించింది. ఆ కమిషన్ అనేక వైఫల్యాలను ఎత్తిచూపుతూ తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తల గూర్చి కూడా ప్రభుత్వానికి నివేదిక సమర్పించారు. కానీ ఆ నివేదికను పట్టించుకున్న దాఖలాలు లేవు. ఢిల్లీలో కూడా ఆ తర్వాత ఈ కల్తీ మందుల వల్ల 33 మంది పసి పిల్లలు మరణించారు. కల్తీ, నాసిరకం మందులతో జరుగుతున్న ఘోరాలను నియంత్రించేందుకు శాస్త్ర పారిశ్రామిక పరిశోధనా మండలి డైరెక్టర్ మషేల్కర్ ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు అయిన కమిటీ ఔషధ రంగంలోని వైఫల్యాలపై ప్రభుత్వానికి సమగ్రమైన నివేదిక సమర్పించింది.

ఇదే కాదు దేశంలో ఔషధ పరిశ్రమలకు సంబంధించి విధి విధానాలను ఒక్కొక్క రాష్ట్రంలో ఒక్కో విధంగా రూపొందిస్తున్నారు. అవి ఎంత మంది ప్రాణాలు తీసాయో, ఎందరిని అనారోగ్యం పాలు చేసాయో అంచనాలకే అందవు. పాలకులు నకిలీ, నాసిరకంతోపాటు కాలం చెల్లిన మందుల అమ్మకాలపై పటిష్టమైన చర్యలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. అలాగే నాణ్యమైన మందులు జనానికి అందుబాటులో ఉండే విధంగా ప్రభుత్వం, ఔషధ నియంత్రణ అధికారులు మందుల విషయంపై ప్రత్యేకమైన నిఘా పెట్టాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది.

India-made drugs for poorer nations inferior, says US think