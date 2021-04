ఐదోరోజు 3,52,991 కేసులు, 2,812 మంది కరోనాతో మృతి

రోజుకు 8 నుంచి 10లక్షల కొవిడ్ కేసులు

భారత్‌లో కరోనా కల్లోలంపై అమెరికాకు చెందిన వాషింగ్టన్, మిచిగాన్ వర్శిటీల విశ్లేషణ

వ్యాక్సిన్ ఒక్కటే ఆశాకిరణమని సూచన

మే 4 నుంచి దేశంలో కరోనా ఉగ్రరూపం : కాన్పూర్, హైదరాబాద్ ఐఐటి శాస్త్రవేత్తల అంచనా సవరణ

న్యూఢిల్లీ: దేశంలో వరుసగా ఐదో రోజున 3 లక్ష లకుపైగా కేసులు, 2 వేలకుపైగా మరణాలు న మోదయ్యాయి. సోమవారం ఉదయం 8 గంటల వరకల్లా 24 గంటల్లో కొవిడ్19 కేసులు 3,52,991, మరణాలు 2812 నమోదయ్యాయి. దీంతో కేసుల సంఖ్య 1,73,13,163, మర ణాల సంఖ్య 1,95,123కి చేరింది. కోలుకున్న వారి సంఖ్య1,43,04,382కి చేరింది. రేట్ 82.62 శాతంగా ఉండగా, మరణాల రేట్ 1.13 శాతంగా నమోదైంది. యాక్టివ్ కేసుల సం ఖ్య 28,13,658గా నమోదైంది. మొత్తం కేసుల్లో ఇది 16.25 శాతం అని ఆరోగ్యశాఖ తెలిపింది. ఆదివారం 14,02,367 మందికి పరీక్షలు నిర్వ హించారు. దీంతో, మొత్తం పరీక్షల సంఖ్య 27, 93,21,177కు చేరిందని ఐసిఎంఆర్ తెలిపింది. 24 గంటల్లో దేశంలో 2812 మరణాలు నమోదు కాగా, అందులో అత్యధికంగా మహారాష్ట్రలో 83 2, ఢిల్లీ చత్తీస్‌గఢ్ 199, గుజరాత్ కర్నాటక జార్ఖండ్ రాష్ట్రం లో 103 కేసులు నమోదయ్యాయి.

ఆక్సిజన్ అందక హర్యానాలో నలుగురు

మెడికల్ ఆక్సిజన్ అందక నలుగురు కొవి డ్ పేషెంట్లు మరణించిన ఘటన హర్యానాలోని గురుగాంలో జరిగింది. దుర్ఘటన ఆదివారం రేవరీ పట్టణంలోని ఓ ప్రైవేట్ హాస్పిటల్‌లో జరి గింది. దీనిపై జిల్లా అధికారులు దర్యాప్తునకు ఆదే శించారు. ఈ ఘటనకు నిరసనగా పేషెంట్లు హా స్పిటల్ ఎదుట ఆందోళన నిర్వహించారు. తక్షణ మే ఆక్సిజన్ సిలిండర్లు సరఫరా చేయాలని ప్రభు త్వాన్ని డిమాండ్ చేశారు. ముగ్గురు పేషెంట్లు ఐ సియులో, ఒకరు వార్డులో మరణించారని హాస్పి టల్ అధికారి ఒకరు తెలిపారు. తాము ఖాళీ సి లిండర్లు పంపామని, పదేపదే గుర్తుచేసినా వాటి ని తిప్పి పంపలేదని ఆయన తెలిపారు. తమ హాస్పిటల్‌లో 114మంది పేషెంట్లు ఉన్నార ని, వారికి రోజుకు 300 సిలిండర్ల మెడికల్ ఆక్సి జన్ అవసరమని ఆయన తెలిపారు. ఈ ఘటనతో అప్రమత్తమైన హర్యానా ప్రభుత్వం ఆక్సిజన్‌ను పరిశ్రమలకు తరలించడంపై నిషేధం విధించింది. ఈమేరకు ఉత్పత్తి, సరఫరాదారులను ఆదేశిం చింది. ఆక్సిజన్‌ను పూర్తిగా వైద్య అవసరాలకే వినియోగించాలని ఆదేశించింది.

