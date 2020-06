భారత్-చైనా రాజీ ఈజీ

శాంతియుత, సామరస్య పరిష్కారం

ఒప్పందాల పరిధిలో ముందడుగు

పట్టువిడుపులతో ప్రతిష్టంభనకు తెర

న్యూఢిల్లీ: ఈస్టర్న్ లడక్‌లో ప్రతిష్టంభనను శాంతియుతంగా పరిష్కరించుకోవాలని భారత్ చైనాలు నిర్ణయించాయి. ఒక్కరోజు క్రితమే ఇరుదేశాల సైనిక లెఫ్టినెంట్ జనరల్స్ స్థాయిలో ఎల్‌ఎసి వెంబడి చైనా స్థావరంలో చర్చలు జరిగాయి. సైనిక, దౌత్యపరమైన సంప్రదింపులను కొనసాగించాలని నిర్ణయించినట్లు అధికార వర్గాలు ఆదివారం తెలిపాయి. సరిహద్దు సమస్యను ఇరుదేశాల నాయకులు నిర్ధేశించిన పద్థతుల ప్రకారం, ద్వైపాక్షిక ఒప్పందాల మేరకు పరిష్కరించుకోవడం జరుగుతుందని విదేశాంగ మంత్రిత్వశాఖ తెలిపింది. ఇరుదేశాల మధ్య జరిగిన ఉన్నత స్థాయి సైనిక చర్చల తరువాతి నేపథ్యంలో విదేశాంగ మంత్రిత్వశాఖ స్పందించింది. రెండు నెలలుగా సరిహద్దులలోని అతి ఎతైన ప్రాంతాలలో ఇరు పక్షాల సైనిక వర్గాల కవ్వింపు చర్యలు, తీవ్ర ఉద్రిక్తతకు దారితీశాయి. దీనిని పరిష్కరించేందుకు ఇరు దేశాల ప్రతినిధులు రంగంలోకి దిగారు.

శనివారం జరిగిన భేటీ ఆద్యంతం సామరస్యపూర్వకంగా జరిగిందని, సహేతుక వాతావరణం ప్రతిఫలించిందని అధికారులు తెలిపారు. సాధ్యమైనంత త్వరగా సమస్యను పరిష్కరించుకోవాలని ఈ సందర్భంగా నిర్ణయానికి వచ్చినట్లు విదేశాంగ శాఖ నిర్థారించింది. ప్రతిష్టంభన పరిష్కారం అయితే ఇరుదేశాల మధ్య ఇప్పటి బంధం మరింత బలోపేతం అవుతుందని ఆశిస్తున్నట్లు వివరించారు. ఓ వైపు కరోనా తీవ్ర సమస్యను తెచ్చిపెట్టిన దశలోనే లడక్ ప్రతిష్టంభన నెలకొనడం ఓ దశలో ఆసియా దిగ్గజాల మధ్య ఇది చివరికి పాక్షిక యుద్ధం వరకూ దారితీస్తుందనే ఆందోళన వ్యక్తం కావడం జరిగింది. శాంతి సౌహార్ధ్రత్వం ప్రాతిపదికన అన్ని వివాదాలకు పరిష్కారం ఉంటుందని, ఈ దిశలో ఇరుపక్షాలు ధృఢ సంకల్పంతోనే పాటుపడుతాయని అధికారవర్గాలు స్పష్టం చేశాయి.

చైనా బలగాల వాపసీకి డిమాండ్

ప్రస్తుత సమస్య పరిష్కారానికి ముందుగా యధాతథ స్థితిని కాపాడాల్సి ఉందని భారతదేశం చైనాకు స్పష్టం చేసింది. అంతేకాకుండా చైనా తన సరిహద్దుల నుంచి అదనపు సైనిక బలగాలను వెనకకు పంపించాల్సి ఉంటుందని కూడా తెలిపింది. ఈ చర్యలే ఇరుదేశాల సరిహద్దుల మధ్య సామరస్య పరిరక్షణకు వీలేర్పడుతుందని చైనాకు భారత సైనిక వర్గాలు తెలియచేశాయి. ప్యాంగాంగ్ సో, గల్వాన్ వ్యాలీ, డెమ్‌చోక్, దౌలత్ బెగ్ ఓల్డీ వంటి వివాదాస్పద ప్రాంతాలలో చైనా సైనిక బలగాలు దూకుడు ప్రదర్శించిన దశలో భారతదేశం దీనికి సరైన రీతిలోనే జవాబు చెప్పాలని సంకల్పించింది. ఈ క్రమంలో ఇరు దేశాల సరిహద్దులలో పరస్పరం భారీ సంఖ్యలో సైనిక బలగాల మొహరింపులు జరిగాయి. అత్యంత కీలకమైన ప్రాంతాలలో తన ఆధిపత్యాన్ని పెంచుకునేందుకు చైనా ప్రయత్నిస్తోందనే ఇంటలిజెన్స్ వర్గాల సమాచారం మేరకు భారత సైనిక వర్గాలు అత్యంత సునిశితంగా సరిహద్దులలో కాపలాను ముమ్మరం చేశాయి.

