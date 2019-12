ఇది గాంధీ, నెహ్రూల భారత్ కాదు.. మోడీ, షాల భారత్

చండీగఢ్: పౌరసత్వ సవరణ చట్టాన్ని(సిఎఎ), ఎన్‌ఆర్‌సిని వ్యతిరేకించే వారిని గంటలోపల తుడిచి పెట్టగలమని హర్యానా బిజెపి ఎమ్మెల్యే లీలా రాం గుర్జర్ హెచ్చరించారు. సిఎఎకి అనుకూలంగా కైతల్ నియోజకవర్గంలో మంగళవారం ఒక ర్యాలీని నిర్వహించిన ఎమ్మెల్యే ముస్లిములను పరోక్షంగా ఉద్దేశిస్తూ ఈ వివాదాస్పద హెచ్చరిక జారీచేశారు. ఇప్పటి ఇండియా మాజీ ప్రధాని జవహర్ లాల్ నెహ్రూ, మహాత్మా గాంధీకి చెందినది కాదని, ఇది ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ, హోం మంత్రి అమిత్ షాదని బిజెపి ఎమ్మెల్యే వ్యాఖ్యానించారు. ఒక్క సూచన చేస్తే చాలు గంటలోపల పూర్తిగా తుడిచిపారేస్తామంటూ ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. తమను ఈ దేశం నుంచి తరిమివేయడానికి కుట్ర జరుగుతోందని ముస్లింలు భావిస్తే అది పొరపాటని ఆయన అన్నారు. అయితే అక్రమంగా దేశంలోకి ప్రవేశించిన వారు మాత్రం కచ్ఛితంగా దేశం విడిచి వెళ్లాల్సిందేనని ఆయన చెప్పారు. ఇది మన్మోహన్ సింగ్, జవహర్‌లాల్ నెహ్రూ లేదా గాంధీకి చెందిన భారతదేశం కాదు.. ఇది మోడీ, అమిత్ షాల భారతదేశమని ప్రజలకు స్పష్టం చేయదలచుకున్నాను అంటూ గుర్జర్ చెప్పారు.

India not of Gandhi or Nehru says Haryana BJP MLA