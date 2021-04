1,35,27,717 కొవిడ్ కేసులతో అమెరికా తర్వాత రెండో స్థానంలోకి భారత్

24గంటల్లో 1,68,912 కేసులు

10 రాష్ట్రాల్లోనే 83.02 శాతం కేసులు

న్యూఢిల్లీ: ప్రపంచంలోని కొవిడ్19 మొత్తం కేసుల్లో భారత్ ప్రపంచంలో రెండో స్థానానికి చేరింది. ఇప్పటిదాకా అమెరికా తర్వాత బ్రెజిల్ రెండో స్థానంలో కొనసాగుతూ వచ్చింది. ఇటీవల భారత్‌లో రోజువారీ కేసులు రికార్డుస్థాయిలో నమోదు అవుతుండటంతో మొత్తం కేసుల సంఖ్య బ్రెజిల్‌ను దాటేసింది. జాన్స్ హాప్కిన్స్ యూనివర్సిటీ లెక్కల ప్రకారం ప్రపంచంలో అత్యధిక సంఖ్యలో అమెరికాలో 3,11,98,055 కేసులు నమోదయ్యాయి. ఆ తర్వాతి స్థానంలో ఇప్పుడు భారత్ చేరింది. భారత్‌లో మొత్తం కేసుల సంఖ్య 1,35,27,717 కాగా, మూడోస్థానంలో ఉన్న బ్రెజిల్‌లో ఆ సంఖ్య 1,34,82,023గా నమోదైంది. ప్రపంచంలో మొత్తం కేసుల సంఖ్య 13,61,36,954గా నమోదైంది.

దేశంలో సోమవారం 8 గంటల వరకల్లా 24 గంటల్లో 1,68,912 కేసులు, 904 మరణాలు నమోదయ్యాయి. దీంతో, మొత్తం కేసుల సంఖ్య 1,35,27,717కు చేరింది. మరణాల సంఖ్య 1,70,179కి చేరింది. మరణాల రేట్ 1.26 శాతంగా నమోదైంది. 10 రాష్ట్రాల్లోనే 83.02 శాతం కేసులు నమోదయ్యాయి. కేసుల్లో అత్యధికంగా మహారాష్ట్రలో 63,294, ఉత్తర్‌ప్రదేశ్‌లో 15,276, ఢిల్లీలో 10,774 నమోదయ్యాయి. ప్రస్తుతం కోలుకున్నవారి సంఖ్య 1,21,56,529. దాంతో, రికవరీ రేట్ 89.86 శాతంగా నమోదైంది. యాక్టివ్ కేసుల సంఖ్య 12,01,009. దాంతో, యాక్టివ్ రేట్ 8.88 శాతంగా నమోదైంది. యాక్టివ్ కేసుల్లో 70.16 శాతం కేసులు 5 రాష్ట్రాల్లోనేనన్నది గమనార్హం. యాక్టివ్ కేసుల్లో అత్యధికంగా మహారాష్ట్రలో 47.22 శాతం నమోదయ్యాయి.

ఆ తర్వాతి స్థానాల్లో చత్తీస్‌గఢ్, కర్నాటక, ఉత్తర్‌ప్రదేశ్, కేరళ ఉన్నాయి. ఆదివారం 11,80,136 మందికి పరీక్షలు నిర్వహించారు. దీంతో, మొత్తం పరీక్షల సంఖ్య 25,78,06,986కు చేరింది. 24 గంటల్లో మొత్తం మరణాలు 904 కాగా, వీటిలో అత్యధికంగా మహారాష్ట్ర నుంచి 349, చత్తీస్‌గఢ్ నుంచి 122, ఉత్తర్‌ప్రదేశ్ నుంచి 67, పంజాబ్ నుంచి 59, గుజరాత్ నుంచి 54,ఢిల్లీ నుంచి 48, కర్నాటక నుంచి40, మధ్యప్రదేశ్ నుంచి 24, తమిళనాడు నుంచి 22, జార్ఖండ్ నుంచి 21, హర్యానా, కేరళ నుంచి 16 చొప్పున, రాజస్థాన్, బెంగాల్ నుంచి 10 చొప్పున నమోదయ్యాయి.

సుప్రీంకోర్టులో కొవిడ్ కలకలం

వైరస్ బారిన 50 శాతానికి పైగా సిబ్బంది

సుప్రీంకోర్టులో కేసుల విచారణ సోమవారం ఓ గంట ఆలస్యంగా ప్రారంభమైంది. కోర్టు సిబ్బందిలో 50 శాతానికిపైగా కొవిడ్19 బారిన పడటంతో కోర్టు గదుల్ని శానిటైజ్ చేశారు. దాంతో, కేసుల విచారణ ఆలస్యంగా ప్రారంభమైంది. చీఫ్ జస్టిస్ ఎస్‌ఎ బోబ్డే సహా పలువురు న్యాయమూర్తులు కోర్టుకు భౌతికంగా హాజరవుతూ న్యాయవాదులు, ఇతరులకు వర్చువల్‌గా విచారణలో పాల్గొనేందుకు వీలు కల్పించారు. ఇప్పుడు దేశంలో కరోనా కేసులు భారీగా నమోదవుతుండటంతో ఇక నుంచి న్యాయమూర్తులు కూడా తమ ఇళ్ల నుంచే విచారణలు చేపట్టనున్నట్టు అధికార వర్గాలు తెలిపాయి. చీఫ్ జస్టిస్ ఎస్‌ఎ బోబ్డే పదవీకాలం ఈ నెల 23న ముగుస్తుంది. ఈ నెల 24 నుంచి ఆయన స్థానంలో ఎన్‌వి రమణ సుప్రీంకోర్టు చీఫ్ జస్టిస్‌గా వ్యవహరించనున్నారు.

