విదేశీ పెట్టుబడుల్లో ఐదో స్థానం

2020లో భారత్‌లోకి ఎఫ్‌డిఐ 64 బిలియన్ డాలర్లు

కరోనా వల్ల 2019తో పోలిస్తే తగ్గుముఖం

ఐక్యరాజ్య సమితి నివేదిక

న్యూఢిల్లీ : గతేడాది(2020)లో భారతదేశానికి విదేశీ పెట్టుబడుల ప్రవాహం అనూహ్యంగా ఉంది. 64 బిలియన్ డాలర్లు అంటే రూ.4.74 లక్షల కోట్ల విదేశీ ప్రత్యక్ష పెట్టుబడులు(ఎఫ్‌డిఐ) వచ్చాయి. పెద్ద మొత్తంలో విదేశీ పెట్టుబడులు వచ్చిన దేశంగా భారత్ ప్రపంచంలోనే ఐదో స్థానంలో ఉందని ఈమేరకు ఐక్యరాజ్య సమితి నివేదిక వెల్లడించింది. కరోనా మహమ్మారి దేశీయ ఆర్థిక వ్యవస్థను తీవ్రంగా దెబ్బతీసిందని, అయినప్పటికీ భారత్ పటిష్టమైన ఆర్థిక మూలాలు మధ్యకాలికంగా ఆశావాహంగా ఉండడంతో పెట్టుబడుల వరద కనిపించిందని నివేదిక వివరించింది. సోమవారం యుఎన్‌సిటిఎడి రూపొందించిన ప్రపంచ పెట్టుబడుల నివేదిక2021 సోమవారం విడుదల చేశారు.

దీని ప్రకారం, ప్రపంచ వ్యాప్తంగా కరోనా మహమ్మారి విదేశీ పెట్టుబడులపై తీవ్ర ప్రభావం చూపగా, 2019లో 1.5 ట్రిలియన్ డాలర్లతో పోలిస్తే 2020లో ఎఫ్‌డిఐలు 35 శాతం పడిపోయాయి. కొవిడ్19ను నియంత్రించేందుకు విధించిన లాక్‌డౌన్ ఆంక్షల వల్ల ప్రాజెక్టులకు పెట్టుబడులు మందగించగా, బహుళజాతి పరిశ్రమల్లో సంక్షోభం తలెత్తింది. అయితే భారత్ విషయానికొస్తే, 2020లో ఎఫ్‌డిఐలు 64 బిలియన్ డాలర్లతో 27 శాతం పెరిగాయి. ఇది 2019లో 51 బిలియన్ డాలర్లు ఉంది. ఇన్‌ఫర్మేషన్, కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీ (ఐసిటి) పరిశ్రమలో మెరుగ్గా ఉండడంతో భారత్ ఎఫ్‌డిఐలో ప్రపంచంలోనే ఐదో దేశంగా ఉంది. మహమ్మారి కారణంగా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా డిజిటల్, సేవా రంగాలకు డిమాండ్ పెరిగింది. ఐసిటి పరిశ్రమలో పెద్ద మొత్తంలో ఎఫ్‌డిఐలు వెల్లువెత్తగా, 81 బిలియన్ డాలర్లతో 22 శాతం పెరిగాయి.

India ranks fifth in the world in terms of foreign investment