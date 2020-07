15 లక్షలు దాటిన కరోనా కేసులు

ఒక్కరోజే 48,513 పాజిటివ్ కేసులు నమోదు

రెండు రోజుల్లో లక్షకు పైగా కేసులు నమోదు

మరో 768 మంది వైరస్ కాటుకు బలి

న్యూఢిల్లీ: దేశంలో కరోనా వైరస్ కేసుల సంఖ్య బుధవారం 15 లక్షలు దాటింది. రెండు రోజుల క్రితం 14 లక్షలు దాటిన కొవిడ్-19 కేసులు బుధవారం ఒక్కరోజే 48,513 కేసులు నమోదు కావడంతో కరోనా వైరస్ బారినపడిన రోగుల సంఖ్య 15,31,669కి చేరుకుంది. కాగా, దేశంలో వైరస్ నుంచి కోలుకున్న రోగుల సంఖ్య 9,88,029కి పెరిగింది. మంగళవారం-బుధవారం మధ్య కాలంలో కరోనా వైరస్‌కు మరో 768 మంది బలికావడంతో ఇప్పటివరకు కరోనా కారణంగా మరణించిన వారి సంఖ్య 34,193కి పెరిగిందని కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ వెల్లడించింది. ప్రస్తుతం దేశంలో 5,09,447 యాక్టివ్ కేసులు ఉన్నాయని, రికవరీ రేటు 64.51 శాతంగా ఉందని కేంద్రం వివరించింది. పాజిటివ్ కేసులు 45,000 దాటి నమోదు కావడం వరుసగా ఇది ఏడవరోజు.

బుధవారం నమోదైన 768 మరణాలలో మహారాష్ట్రలో 282, కర్నాటకలో 102, తమిళనాడులో 88, ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో 58, యుపిలో 41, పశ్చిమ బెంగాల్‌లో 38, ఢిల్లీలో 28, గుజరాత్‌లో 24, పంజాబ్‌లో 18, బీహార్‌లో 16, రాజస్థాన్‌లో 13, జమ్మూ కశ్మీరులో 12, మధ్యప్రదేశ్‌లో 10, హర్యానాలో 9, ఒడిషాలో 7, కేరళ, పుదుచ్చేరి, త్రిపుర, ఉత్తరాఖండ్‌లో నాలుగు చొప్పున, అస్సాం, ఛత్తీస్‌గఢ్, లడఖ్‌లో రెండు చొప్పున చోటుచేసుకున్నాయి. కాగా, తెలంగాణ నుంచి కేసులు, మరణాలకు సంబంధించి సమాచారం ఇంకా అందనందున తమ వెబ్‌సైట్‌లో వాటిని అప్‌డేట్ చేయలేదని ఆరోగ్య శాఖ పేర్కొంది.

మరణాల సంఖ్య తగ్గుముఖం: కేంద్రం

కొవిడ్-19 బారినపడి కోలుకుంటున్న రోగుల సంఖ్య 10 లక్షలకు చేరుకుంటోందని కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ తెలిపింది. అదే విధంగా కేంద్ర, రాష్ట్రాల సమన్వయ చర్యల వల్ల మరణాల సంఖ్య కూడా గణనీయంగా తగ్గుముఖం పడుతోందని ఆరోగ్య శాఖ బుధవారం తెలిపింది. ఇతర దేశాలతో పోలిస్తే భారత్‌లో కొవిడ్-19 మరణాల రేటు చాలా తక్కువగా ఉందని, బుధవారం నాడు ఇది 2.23 శాతంగా నమోదైందని, ఏప్రిల్ 1 నాటి నుంచి చూస్తే ఇదే అతి తక్కువని వివరించింది. విస్తృతంగా పరీక్షలు జరపడం, ఉన్నత ప్రమాణాలతో వైద్యాన్ని అందచేయడం, వైరస్ వ్యాప్తి కట్టడికి సమర్థవంతంగా చర్యలు చేపట్టడం వంటి సమగ్ర విధానం ద్వారా మృతుల సంఖ్యను చాలా తగ్గించగలిగామని ఆరోగ్య శాఖ తెలిపింది. వరుసగా ఆరవ రోజు రోజుకు 30 వేలకు పైగా రోగులు కోలుకోవడం ఈ చర్యల ఫలితమేనని కూడా పేర్కొంది.

India reports 48513 new cases and 768 deaths in the last 24 hours