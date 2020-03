కరోనాపై యుద్ధంలో గెలిచి తీరాలి

నన్ను క్షమించండి… లాక్‌డౌన్ కఠిన నిర్ణయం తప్పలేదు

కరోనాను జయించాలంటే ఈ మార్గమొక్కటే తోచింది, పేదల కష్టాన్ని అర్థం చేసుకోగలను, ఆంక్షలు మీ కోసం, మీకుటుంబ రక్షణ కోసమే

వైద్య సిబ్బందికి, నర్సులకు నా సెల్యూట్ : మన్‌కీ బాత్‌లో మోడీ

న్యూఢిల్లీ: దేశవ్యాప్తంగా లాక్‌డౌన్ ప్రకటించి దేశ ప్రజలను ఇబ్బందుల పాలు చేసినందుకు దేశ ప్రజలందరూ తనను మనస్ఫూర్తిగా క్షమించాలని ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ కోరారు. మహమ్మారి కరోనా వైరస్‌నుంచి దేశ ప్రజలను కాపాడడం కోసమే ఈ కఠిన నిర్ణయం తీసుకోవలసి వచ్చిందని ఆయన వివరించారు. దేశంలో కరోనా వైరస్ చాపకింద నీరులా విస్తరిస్తున్న తరుణంలో ప్రధాని ఆదివారం దేశ ప్రజలనుద్దేశించి ‘మన్‌కీ బాత్’ కార్యక్రమంలో భావోద్వేగ ప్రసంగం చేశారు. ‘ సాధారణంగా నేను ‘మన్‌కీ బాత్’లో అనేక విషయాలను మీ ముందుకు తీసుకు వస్తుంటాను. అయితే ఈ రోజు మన దేశమే కాదు.. ప్రపంచం యావత్తు మనసులో ఒకే విషయం మెదులుతూ ఉంది. అదే కరోనా మహమ్మారి సృష్టించిన భయంకర కష్టం. ఇటువంటి సమయంలో వేరే విషయాల గురించి మాట్లాడడం సమంజసంగా ఉండదు.

ఎన్నో ముఖ్యమైన విషయాల గురించి మాట్లాడుదామని అనుకున్నాను కానీ..ఈ ప్రాణాంతక వ్యాధికి సంబంధించి కొన్ని విషయాలను తెలియజేయాలని నా మనసు కోరుకుంటోంది. అందుకే ముందుగా దేశ ప్రజలందరినీ క్షమించమని కోరుతున్నా. మీరందరూ నన్ను క్షమిస్తారని నా ఆత్మ చెబుతోంది. ఎందుకంటే కొన్ని కఠినమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవలసిన అవసరం ఏర్పడింది. దీనివల్ల మీరందరూ కష్టాలను ఎదుర్కోవలసి వచ్చింది. ముఖ్యంగా నా నిరుపేద సోదర, సోదరీమణులను చూస్తుంటే ఏమనిపిస్తోందంటే వాళ్లందరూ ఈయనేమి ప్రధానమంత్రి? మమ్మల్ని కషాల్లోకి నెట్టేశారు అని అనుకుంటున్నారనిపిస్తోంది. నన్ను క్షమించమని వారిని ప్రత్యేకంగా కోరుకుంటున్నాను.

తమను ఇళ్లలోనే బంధించినందుకు బహుశా చాలామంది నాపై కోపంగా ఉండి ఉంటారు. నేను మీ అందరి కష్టనష్టాలను అర్థం చేసుకోగలను. అయితే 30 కోట్లకు పైగా జనాభా కలిగిన మనలాంటి దేశంలో కరోనా కట్టడికి ఇంతకంటే మరో మార్గం లేనేలేదు. కరోనాతో యుద్ధం అంటే జీవితానికి, చావుకు మధ్య జరిగే యుద్ధం. ఈ యుద్ధంలో మనం గెలిచి తీరాలి. అందుకే కఠిన నిర్ణయాలు తప్పనిసరయ్యాయి. ఎవరి మనసూ ఇంతటి కఠినమైన నిర్ణయాలను అంగీకరించదు. అయితే ప్రపం దేశాల్లోని పరిస్థితులను చూస్తుంటే, మిమ్మల్ని, మీ కుటుంబాలను కాపాడడానికి ఇదొక్కటే మార్గమని తేలుతుంది. నేను మరోసారి మీకు కలిగిన ఇబ్బందులకు, కష్టాలకు క్షమించమని కోరుకుంటున్నాను’ అని ప్రధాని అన్నారు.

రోగాలను ప్రారంభ దశలోనే ఎదుర్కోవాలి

వ్యాధులు, రోగాలను అవి ప్రబలక ముందే వాటి ప్రారంభ దశలోనే ఎదుర్కోవాలనేది పెద్దల సూక్తి.లుకపోతే అవి ముదిరిన తర్వాత నివారించడం అసాధ్యమవుతుంది. ఈ రోజు యావత్ భారతం ఒకటే చెబుతోంది. తల్లులారా, సోదర సోదరీమణులారా.. యావత్ ప్రపంచాన్ని కరోనా వైరస్ బందీని చేసింది. జ్ఞానులను, వైజ్ఞానికులను, పేదలను, ధనికులను, బలహీన వర్గాలను, శక్తిమంతులను అందరినీ ఇది సవాలు చేస్తోంది. దేశ సరిహద్దులకు కానీ, ఒక ప్రాంత సరిహద్దులకు కానీ, వాతావరణ పరిమితులకు కానీ దేనికీ కట్టుబడడం లేదు. మానవ జాతిని నాశనంచేయడానికి, అంతం చేయడానికీ పట్టుబట్టి కూర్చుంది. అందుకే అందరూ కలిసికట్టుగా యావత్ మానవజాతీ ఈ వైరస్ అంతానికి సంకల్పం తీసుకోవాలి. లాక్‌డౌన్‌ను పాటిస్తే ఇతరులను కాపాడుతున్నామన్న భావన కొందరిలో కలుగుతుంది. అది కేవలం అపోహ.

దయచేసి ఆ భ్రమనుంచి బయటపడండి. ఈ లాక్‌డౌన్ మిమ్మల్ని మీరు కాపాడుకోవడానికి, మీ కుటుంబాన్ని కాపాడుకోవడానికే. ఇంకా ముందుముందు కొన్ని రోజుల వరకు మీరు ఓర్పు వహించక తప్పదు. లక్ష్మణ రేఖను దాటకూడదు. నాకు తెలుసు ఎవరు కూడా చట్టాన్ని ఉల్లంఘించాలని, నియమ నిబంధనలను పాటించకూడదని కోరుకోరు. అయితే కొంతమంది ఇట్లా చేస్తున్నారు. ఎందుకంటే వారు పరిస్థితిని అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నారు. వారందరినీ కోరేది ఒక్కటే. లాక్‌డౌన్ నిబంధనలను పాటించకపోతే కరోనానుంచి కాపాడుకోవడం కష్టతరమవుతుంది. ప్రపంచంలో చాలామంది ఈ అపోహలతోనే కాలం గడిపారు. ఇప్పుడు వాళ్లంతా పశ్చాత్తాప పడుతున్నారు. ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం. ఆరోగ్యమే దేనినైనా సాధించడానికి సాధనం. ప్రంచంలోని అన్ని సుఖాలను పొందడానికి సాధనం ఆరోగ్యమే. అందుకే లాక్‌డౌన్ నిబంధనలను అతిక్రమించే వారు తమ జీవితంతో ఆటలాడుకుంటున్నారని చెప్పక తప్పదు.

నర్సులకు సెల్యూట్

ఈ యుద్ధంలో అనేకమంది యోధులు కేవలం ఇంట్లో కూర్చుని కాక బైటికి వెళ్లి కరోనా వైరస్‌తో పోరాడుతున్నారు. వీరంతా యుద్ధంలో అగ్రభాగాన నిలిచిన సైనికులు. ముఖ్యంగా నర్సులు.ఈ నర్సుల్లో మన సోదరులు, సోదరీమణులు కూడా ఉన్నారు. డాక్టర్లు, సహచర వైద్య సిబ్బంది.. వీరంతా కరోనాను ఓడిస్తున్నారు. మనం వీరినుంచి స్ఫూర్తి పొందాలి అని అన్నారు. ఈ మధ్య తాను కొంతమందితో మాట్లాడానని, వారందరిలో స్ఫూర్తి నింపానని ఆయన చెప్తూ, వారితో మాట్లాడడం వల్ల తనలో కూడా మరింత ఉత్సాహం పెరిగిందన్నారు. వారితో మాట్లాడడం వల్ల చాలా విషయాలను తెలుసుకున్నానని, ఈ సారి మన్‌కీ బాత్‌ద్వారా ఆ సహచరుల అనుభవాలు, వారితో పంచుకున్న విశేషాలను మీ అందరితో పంచుకుంటానని ప్రధాని తెలిపారు. మన్‌కీ బాత్ సందర్భంగా ప్రధాని మోడీ తెలంగాణనుంచి తొలి కరోనా పాజిటివ్ వచ్చిన రామ గంపా తేజతోను, మనవడితో సహా మొత్తం కుటుంబ సభ్యులకు కరోనా సోకిన ఆగ్రాకు చెందిన అశోక్ కపూర్‌తోను మాట్లాడారు. కరోనా వైరస్ కట్టడికి ప్రభుత్వం తీసుకొంటున్న చర్యలపై ప్రజల్లో అవగాహన పెంపొందించాలని, ఇందుకోసం సామాజిక మాధ్యమాన్ని ఉపయోగించుకోవాలని ప్రధాని వీరిని కోరారు.

India salutes those at the forefront of fighting COVID-19. #MannKiBaat pic.twitter.com/EVGRqBUvvX

