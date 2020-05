కరోనా వ్యాప్తి, పుట్టుకపై సమగ్ర దర్యాప్తు

డబ్లుహెచ్‌ఎ తీర్మానానికి భారత్ సహా 60 దేశాల మద్దతు

న్యూఢిల్లీ : కరోనా సంక్షోభంపై ప్రపంచ ఆరోగ్య వ్యవస్థ యంత్రాంగం ఎలా స్పందించిందో, అలాగే కరోనా పుట్టు పూర్వోత్తరాలు ఏమిటో తెలుసుకోడానికి నిష్పాక్షిక, స్వతంత్ర, సమగ్ర దర్యాప్తు చేయాలన్న ఆస్ట్రేలియా, ఐరోపా యూనియన్ నిర్ణయానికి భారత్ సహా, మొత్తం 60 దేశాలు మద్దతు ప్రకటించాయి.

ఈమేరకు సోమవారం జెనీవాలో ప్రారంభమైన ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ 73 వ అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో ముసాయిదా తీర్మానానికి ఆమోదం తెలిపాయి. చైనా వుహాన్ నగరంలో కరోనా వైరస్ ఏ విధంగా ఆవిర్భవించిందో దాని మూలాలు కనుక్కోడానికి దర్యాప్తు జరపాలని అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ పదేపదే కోరడం, ఇతర దేశాల నుంచి ఇదే విధమైన డిమాండ్ రావడంతో ఈ సమావేశాల్లో ప్రస్తావనకు వచ్చాయి. కరోనాను మట్టుబెట్టడానికి అదనంగా నిధులు సేకరించవలసి ఉందని కూడా డబ్లుహెచ్‌ఎ సమావేశాల లక్షంగా తయారైంది.

ఐరోపా యూనియన్ ఈ ముసాయిదా తీర్మానాన్ని ప్రతిపాదించింది. దీనికి ఈ సమావేశాల్లో అనేక దేశాల నుంచి మద్దతు లభించింది. నిష్పక్షపాత, స్వతంత్ర, సమగ్ర దర్యాప్తు దశల వారీగా చేపట్టాలని తీర్మానించాయి. భారత్‌తోపాటు ఆస్ట్రేలియా, బంగ్లాదేశ్, బెలారస్, భూటా న్, బ్రెజిల్, కెనడా, చిలి, కొలంబియా, డిబౌటి, డొమినికన్ రిపబ్లిక్, ఈక్వడార్, ఎల్ సాల్వడార్, గ్వాటెమాలా, గుయానా, ఐస్‌లాండ్, ఇండోనేసియా, జపాన్, జోర్డాన్, కజకిస్థాన్, మలేసియా, మాల్దీవులు , మెక్సికో తదితర దేశాలు ఈ తీర్మానానికి మద్దతు పలికాయి.

మద్దతు పలికిన దేశాల్లో అమెరికా పేరు జాబితాలో లేదు. ఈ తీర్మానాన్ని అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో ప్రవేశ పెట్టారు. కరోనా ఉద్భవించిన నాటి నుంచి ప్రపంచ దేశాలను అప్రమత్తం చేయడం, నియంత్రణ చర్యలు చేపట్టడానికి ఎప్పటికప్పుడు సభ్య దేశాలతో చర్చించడం, తదితర అంశాలపై అంతర్జాతీయ సంస్థ స్పందించిన తీరుపై దర్యాప్తు చేపట్టాలని దేశాలు కోరాయి.

India supports move at WHO to seek origin of corona