7 లక్షలు దాటిన కొవిడ్ కేసులు

రష్యాను దాటి మూడో స్థానంలో భారత్

ఒక్క రోజే 24,248 కేసులు

20 వేల చేరువలో మరణాలు

న్యూఢిల్లీ: భారత్‌లో కరోనా మహమ్మారి విలయతాండవం సృష్టిస్తోంది. గత కొన్ని రోజులుగా ప్రతినిత్యం 20 వేలకు పైగా కొవిడ్ పాజిటివ్ కేసులు నమోదవుతున్న విషయం తెలిసిందే. సోమవారం ఉదయం నాటికి ప్రపంచంలోనే అత్యధిక కరోనా కేసులు నమోదవుతున్న దేశాల జాబితాలో మన దేశం మూడో సానంలో నిలిచింది. దాదాపు 20 లక్షల కేసులు, లక్షా 30 వేల మరణాలతో అమెరికా అగ్రస్థానంలో ఉండగా,16 లక్షల పాజిటివ్ కేసులతో బ్రెజిల్ రెండో స్థానంలో కొనసాగుతోంది. ఇక 6 లక్షల 80 వేల పాజిటివ్ కేసులతో మూడో స్థానంలో ఉన్న రష్యాను తాజాగా భారత్ దాటేసింది. ఆదివారం ఒక్క రోజే 24,248 కేసులు నమోదు కావడంతో ఈ స్థాయిని చేరుకుంది.

దీంతో సోమవారం ఉదయానికి దేశంలో మొత్తం కేసుల సంఖ్య 6,97, 413కు చేరుకుంది. కొత్తగా 425 మంది ప్రాణాలు కోల్పోవడంతో మృతుల సంఖ్య 19,693కు పెరిగినట్లు కేంద్ర వైద్య ఆరోగ్య శాఖ తెలియజేసింది. అయితే సాయంత్రానికి కేసుల సంఖ్య 7 లక్షలు దాటేసినట్లు అనధికారిక వర్గాల అంచనా. దేశంలో కరోనా బారిన పడిన వారిలో 4,24,432 మంది కోలుకుని ఇళ్లకు వెళ్లగా,2,53,287 మంది చికిత్స పొందుతున్నారు. గత అయిదు రోజుల్లోనే దేశంలో 1,12,000 పాజిటివ్ కేసులు నమోదు కావడం వైరస్ ఉధృతికి అద్దం పడుతోంది. అంతే కాకుండా ఒక్క జూన్ నెలలోనే దేశంలో దాదాపు 4 లక్షల కేసులు పెరగడం గమనార్హం. ఇదిలా ఉండగా దేశంలో మహారాష్ట్ర, తమిళనాడు, ఢిల్లీలలో వైరస్ విజృంభణ కొనసాగుతూనే ఉంది. గడచిన 24 గంటల్లో మహారాష్ట్రలో 6,555పాజిటివ్ కేసులు నమోదు కాగా, తమిళనాడులో 4,150 కేసులు బైటపడ్డాయి.

దీంతో మహారాష్ట్రలో మొత్తం కేసుల సంఖ్య 2,06, 619కి చేరుకోగా, వీరిలో ఇప్పటివరకు 8,822 మంది మృత్యువాత పడ్డారు. తమిళనాడులో కొవిడ్ కేసుల సంఖ్య 1,11,151కి చేరుకోగా, వీరిలో 1510 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఇక దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో కేసుల సంఖ్య లక్షకు చేరువైంది. సోమవారం ఉదయానికి ఢిల్లీలో 99,444 పాజిటివ్ కేసులు నిర్ధారణ కాగా, మృతుల సంఖ్య 3,067కు చేరుకుంది, యుపి, గుజరాత్, కర్నాటక, పశ్చిమ బెంగాల్, రాజస్థాన్‌లతో పాటుగా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కూడా గత కొన్ని రోజులుగా కరోనా పాజిటివ్ కేసులు భారీగా పెరుగుతున్న విషయం తెలిసిందే. అయితే కేసులతో పాటుగా కోలుకుంటున్న వారి సంఖ్య కూడా గణనీయంగా పెరుగుతుండడం ఊరట కలిగిస్తున్న అంశం. అనేక రాష్ట్రాల్లో యాక్టివ్ కేసులకన్నా రికవరీ అయి ఇంటికి వెళ్తున్న వారి సంఖ్య ఎక్కువగా ఉంది.

కొవిడ్ భయంతో ఆస్పత్రిపైనుంచి దూకిన జర్నలిస్టు

కరోనా భయంతో ఢిల్లీలో ఓ ఆస్పత్రి జర్నలిస్టు భవనంపైనుంచి దూకి ఆత్మహత్యకు యత్నించాడు. ఢిల్లీలోని ఓ ప్రముఖ దిపత్రికలో పని చేస్తున్న తరుణ్ సిసోడియాకు ఇలీవల నిర్వహించిన పరీక్షల్లో కరోనా పాజిటివ్‌గా నిర్ధారణ కావడంతో ఎయిమ్స్‌లో చికిత్స అందిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో సోమవారం మధ్యాహ్నం ఆస్పత్రి భవనం నాలుగో అంతస్తునుంచి దూకి ఆత్మహత్యకు యత్నించాడు. అక్కడున్న సిబ్బంది వెంటనే గమనించి ఎమర్జెన్సీ వార్డుకు తరలించారు. తీవ్ర గాయాల పాలైనసిసోడియాకు ప్రస్తుతం చికిత్స అందిస్తున్నారు. సిసోడియా సన్నిహితుల ప్రకారం వైరస్ బారిన పడడంతో ఆయన ఉద్యోగం కోల్పోయినట్లు తెలుస్తోంది.

బిజెపి నేత ప్లాస్మా దానం

కొవిడ్ బారిన పడి గత నెల కోలుకున్న బిజెపి నేత సంబీత్ పాత్ర సోమవారం గురుగ్రామ్‌లోని మేదంత ఆస్పత్రిలో ప్లాస్మాదానం చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ,‘ ఇప్పటివరకు కరోనా చికిత్స కోసం ప్లాస్మా పొందడంలో ప్రజలు అనేక ఇబ్బందులు పడుతున్నారు.వారికి ఇప్పుడు కొంత ఉపశమనం లభిస్తుందని నేను నమ్ముతున్నాను. ప్లాస్మాను దానం చేయడానికి ఇప్పుడు ఎక్కువ మంది ముందుకు వస్తారని ఆశిస్తున్నా’ అని అన్నారు.

India to rank third in cases of Coronavirus pandemic