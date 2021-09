ఉప్పుడు బియ్యంపై తప్పుడు నిర్ణయం!

దేశాన్ని పాలించే పెద్దలు సంస్కరణల పేరుతోనో, మరే ఉద్దేశంతోనో ప్రజల ప్రయోజనాలను తీవ్రంగా దెబ్బ తీసే నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు వారిని గురించి జనం ఏమనుకుంటారో, వారి హృదయాలు ఆర్తితో ఎంతగా ఘోషిస్తాయో వివరించి చెప్పనక్కర లేదు. అటువంటి ఒక దయలేని విధానం అమలుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇప్పుడు తెర లేపింది. అయిదేళ్ల వరి ధాన్యం నిల్వలు తన వద్ద పేరుకుపోయి ఉన్నందున ఒక్క కిలో ఉప్పుడు బియ్యాన్ని కూడా సేకరించరాదని నిర్ణయించినట్టు కేంద్ర ప్రభుత్వం తెగేసి చెప్పడం దాని బాధ్యతా రాహిత్యాన్ని చాటుతున్నది. వ్యవసాయాధార పరిశ్రమలను నెలకొల్పడం తదితర చర్యల ద్వారా వరి పంటను ప్రోత్సహించడానికి బదులు నిల్వలను నిర్వహించలేకపోతున్నామని చేతులెత్తేయడం ప్రజల పట్ల విధేయత, బాధ్యత గల పాలకులు చేయదగిన పని ఎంత మాత్రం కాదు. ప్రభుత్వ పంపిణీకి ఉపయోగించని దొడ్డు ధాన్యం విరివిగా పండించే తెలుగు రాష్ట్రాల రైతులకు ముఖ్యంగా తెలంగాణ రైతాంగానికి కేంద్ర ప్రభుత్వ నిర్ణయం పిడుగు పాటు వంటిది. ప్రత్యేక రాష్ట్రంగా ఏర్పడిన తర్వాత తెలంగాణ వరి ఉత్పత్తిలో విశేషమైన ప్రగతిని సాధించింది.

ఒకప్పుడు జొన్నలు, సజ్జలు, రాగులు వంటి ధాన్యాల సాగుకే పరిమితమైన ఈ గడ్డ ఇప్పుడు వరిని పండించడంలో అగ్రశ్రేణికి చేరుకున్నది. కేవలం మూడు నాలుగేళ్లలోనే వేరెవరికీ అలవికానంత పెద్ద అంగలు వేసింది. మిషన్ కాకతీయ ద్వారా చెరువుల పూడిక తీయించడం, అనితర సాధ్యమైన రీతిలో అత్యల్ప వ్యవధిలో కాళేశ్వరం భారీ ఎత్తిపోతల ప్రాజెక్టును పూర్తి చేయడం, ఇతర ప్రాజెక్టులను చేపట్టడం, వ్యవసాయానికి 24 గంటల ఉచిత విద్యుత్‌ను సమకూర్చడం వంటి చర్యలతో కూడిన బృహత్ కృషిని తెలంగాణ ప్రభుత్వం విజయవంతంగా నిర్వర్తించడంతో రాష్ట్రంలోని పంట భూములను వరి వరించింది. దానికి అవసరమైన నీరు పుష్కలంగా అందుతూ ఉండడంతో ఉత్పత్తి గత నాలుగేళ్లలో నాలుగు రెట్లకు పెరిగింది. ఒక్కో సీజన్‌లో దాదాపు కోటి టన్నులు దిగుబడి సాధ్యమవుతున్నది. ఈ నేపథ్యంలో రాష్ట్రంలోని 2200 బియ్యం మిల్లులకు తీరిక లేకుండా పోయింది. రాత్రింబవళ్లు ఆడితేగాని బియ్యం ఉత్పత్తి పరిపూర్తి కాని అపురూప ఘట్టం ఆవిష్కృతమైంది.

రాష్ట్రంలోని బియ్యం మిల్లులకు కోటి టన్నుల ధాన్యాన్ని ఆడించే సామర్థం ఉండగా, వరి దిగుబడి అంతకు మించిపోడంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మిల్లర్లకు అదనపు ప్రోత్సాహాలు కల్పించే వైపు అడుగులు వేసింది. కేంద్రం తీసుకున్న నిర్ణయంతో రాష్ట్రంలోని ఉప్పుడు బియ్యం మిల్లులన్నీ మూతపడిపోయే దుస్థితి దాపురించనున్నది. అలాగే ఇంత వరకు వరి పండించడానికి అలవాటుపడిపోయిన రైతులకు ప్రభుత్వ సేకరణ బంద్ కాబోవడం దిక్కు తోచని స్థితిని కల్పించనున్నది. ఉన్నపళంగా వేరే పంటలకు మళ్లడం పరిమిత కమతాలున్న అసంఖ్యాక చిన్న, మధ్య తరగతి రైతులకు అలవికాని పని అవుతుంది. ముఖ్యమంత్రి కెసిఆర్ విన్నపాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని గత యాసంగి పంట కాలానికి 80 శాతం ఉప్పుడు బియ్యాన్ని సేకరించడానికి భారత ఆహార సంస్థ (ఎఫ్‌సిఐ) అంగీకరించింది. అదే సమయంలో ఇక ముందు దొడ్డు బియ్యం పండించ వద్దని సూచించింది. తమిళనాడు, ఒడిశా, కర్నాటక, కేరళ, పశ్చిమ బెంగాల్ రాష్ట్రాల్లో పంపిణీకి మన రాష్ట్రం నుంచి ఉప్పుడు బియ్యాన్ని ఎఫ్‌సిఐ సేకరించేదని, ఇప్పుడు ఆ రాష్ట్రాల్లో ఈ రకం వరి తగినంతగా పండుతున్నందున ఇక నుంచి ఈ ధాన్యం సేకరణను నిలిపివేయదలచిందని చెబుతున్నారు.

అయితే ప్రభుత్వ రంగం లో వ్యవసాయాధార పరిశ్రమలను విరివిగా నెలకొల్పడం, విశేషంగా ప్రోత్సహించడం ద్వారా ఇతర ఆహారోత్పత్తుల తయారీకి ఈ బియ్యాన్ని ఉపయోగించవచ్చు. అటువంటి సంకల్పం బొత్తిగా అంకురించని కేంద్ర ప్రభుత్వం వ్యవసాయాన్ని పూర్తిగా ప్రైవేటు రంగానికి అప్పగించి బాధ్యతల నుంచి తప్పించుకోవాలని ఈ సేకరణకు స్వస్తి చెబుతున్నది. తన వద్ద గల నిల్వలను సైతం ప్రైవేటుకు అప్పగించాలని చూస్తున్నది. ఇప్పటికే మూడు కొత్త వ్యవసాయ చట్టాల ద్వారా వ్యవసాయాన్ని కార్పొరేట్ రంగానికి అప్పగించడానికి నిర్ణయించిన కేంద్ర ప్రభుత్వం అందుకు అనుగుణంగానే బియ్యం సేకరణ నుంచి కూడా తప్పుకుంటున్నదని బోధపడుతున్నది. గత రెండు సాగు సీజన్లలో 141.01 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల వరిని ఎఫ్‌సిఐ సేకరణకు ఇచ్చి ఈ రంగంలో రాష్ట్రాన్ని దేశంలోనే రెండో స్థానంలో నిలబెట్టిన తెలంగాణ రైతులు కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయంతో అయోమయావస్థలో చిక్కుకున్నారు. ప్రభుత్వ సేకరణ రైతుకు ధీమానిస్తుంది. మద్దతు ధరకు అమ్ముకొని కష్ట ఫలితాన్ని కళ్ల చూసే హామీని ప్రసాదిస్తుంది. అటువంటి సంతృప్తిని రైతు నుంచి వేరు చేయడం, ఎంతో మందికి ఉపాధి కల్పిస్తున్న ఉప్పుడు బియ్యం మిల్లులు మూతపడేలా చేయడం ఎంత మాత్రం మానవీయం కాదు. కేంద్రం తన నిర్ణయాన్ని పునః పరిశీలించుకొని రైతులు, బియ్యం మిల్లులు ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలకు అలవాటుపడేంతవరకైనా ఎఫ్‌సిఐ ద్వారా ఉప్పుడు బియ్యం సేకరణను కొనసాగించాలి.

