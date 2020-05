పాక్ చర్యలకు సరైన సమాధానం: ఆర్మీ చీఫ్

న్యూఢిల్లీ : జమ్ముకశ్మీర్‌లోకి ఉగ్రవాదులను పంపించడానికి హ్రస్వదృష్టితో పాకిస్థాన్ పరిమిత అజెండా అనుసరిస్తోందని, ఆ విధానాన్ని పొరుగుదేశం విడిచిపెట్టక పోతే భారత్ కచ్చితంగా సరిగ్గా స్పందిస్తుందని ఆర్మీ చీఫ్ జనరల్ ఎంఎం నరవనె స్పష్టం చేశారు. ఒక ప్రత్యేక ఇంటర్వూలో మాట్లాడుతూ కాల్పుల విరమణ ఉల్లంఘన, ఉగ్రవాదానికి మద్దతు వంటి పాక్ చర్యలన్నిటికీ సరైన సమాధానం భారత్ చెబుతుందని ఆయన హెచ్చరించారు. హండ్వారా ఎన్‌కౌంటర్ గురించి మాట్లాడుతూ ప్రజల కోసం ఐదుగురు వీరు జవాన్లు ప్రాణత్యాగం చేయడాన్ని భారత్ గర్వపడుతోందని అన్నారు. జమ్ముకశ్మీర్‌లో నియంత్రణ రేఖ వెంబడి ఇటీవల పాక్ చొరబాట్లకు ప్రయత్నించడం చూస్తే కరోనా పై పోరు సాగించే ఆసక్తి పాక్‌కు లేదనిపిస్తోందని వ్యాఖ్యానించారు. ప్రజల ప్రాణాలను కాపాడడానికి పాక్ ప్రభుత్వం తక్కువ ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం వల్లనే అక్కడ మందుల నిల్వలు, సరఫరాలు కరువై, కరోనా కేసులు విపరీతంగా పెరుగుతున్నాయని నరవనె పేర్కొన్నారు. ఉగ్రవాదాన్ని ఎగుమతి చేయడం తన విధానంగా పాక్ ఇంకా నమ్ముతోందనడానికి రుజువుగా నిఘా జాబితా నుంచి కరడు కట్టిన ఉగ్రవాదులను పాక్ తొలగించడాన్ని ఉదహరించారు. ఉగ్రవాదాన్ని హింసను ప్రేరేపిస్తూ ప్రతినిధులను నియమించడం కొనసాగిస్తోందని విమర్శించారు.

India will respond with precision to acts of terror