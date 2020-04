సవాళ్లు ఎదుర్కోడంలో మాల్దీవులకు భారత్ భరోసా : మోడీ

న్యూఢిల్లీ : పర్యాటక రంగ ఆర్థికంపై ఆధార పడిన మాల్దీవులు వంటి దేశంపై కరోనా ప్రభావాన్ని తగ్గించడానికి కరోనాపై ఉమ్మడి పోరు సాగించడానికి భారత్ మద్దతు కొనసాగుతుందని ప్రధాని నరేంద్రమోడీ మాల్దీవుల అధ్యక్షుడు ఇబ్రహిం మొహమద్ సొలిహ్‌కు భరోసా ఇచ్చారు. కరోనా ప్రభావంతో మారిషస్ దీవుల్లో ఎదురౌతున్న ఆరోగ్య, ఆర్థిక సవాళ్లపై మోడీ చర్చించారు. సార్క్ దేశాల సదస్సులో కుదిరిన సహకార ఒప్పందాలు చురుకుగా అమలవుతుండడంపై ఇరు దేశాల నేతలు సంతృప్తి వెలిబుచ్చారు. మాల్దీవుల్లో కరోనా వ్యాప్తిని నియంత్రించడానికి ఇదివరకే భారత్ వైద్య బృందం వెళ్లడం, అత్యవసరమైన మందులు బహుమానంగా అందించడంపై మోడీ ఆనందం వెలిబుచ్చారు. ప్రస్తుత ఆరోగ్య సంక్షోభంపై ఇరు దేశాల అధికార యంత్రాంగం ఎప్పటికప్పుడు సంప్రదింపులు జరపడానికి అంగీకరించారు.

India will stand by Maldives in this challenging time