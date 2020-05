హైదరాబాద్: దేశవ్యాప్తంగా కరోనా పోరాట యోధులకు అరుదైన గౌరవం దక్కింది. కరోనా నివారణకు పోరాడుతున్న వీరులకు ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ హెలికాప్టర్లతో పూలవర్షం కురిపిస్తోంది. దేశవ్యాప్తంగా ఆదివారం ఉదయం 10 గంటల నుంచి ఫైటర్ విమానాలైన సుఖోయ్ – 30, మిగ్ – 29, జాగ్వార్ తదితర విమానాలు, ఫైటర్ చాపర్లు ఢిల్లీ, హైదరాబాద్, ముంబై, బెంగళూరు, చెన్నై తదితర నగరాల్లో ఈ కార్యక్రమాన్ని జరుపుతున్నారు. హైదరాబాద్ లోని గాంధీఆస్పత్రిలోని జయశంకర్ విగ్రహంపై హెలికాప్టర్ ద్వారా ఎయిర్ ఫోర్స్ పూలవర్షం కురిపించింది. గాంధీ దవాఖానలోని వైద్యులు, నర్సులు, పోలీసులు, పారిశుద్ధ్య సిబ్బందికి సంఘీభావంగా ఐఏఎఫ్ హెలికాప్టర్ల ద్వారా ఈ పూర్షం కురిసింది. అటు ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని ప్రభుత్వం చెెస్ట్ ఆసుపత్రిపై వైమానిక దలాల చాపర్లు పూలవర్షం కురిపించాయి.

Live: Indian Air Force showers flowers on Gandhi Hospital as an honour to frontline workers in #COVID19 combat. https://t.co/biOPgGoDDt

indian air forces flower rain for corona warriors

#WATCH IAF chopper showers flower petals on the Police War Memorial in order to express to pay tribute to police officials for their contribution in the fight against COVID19 pandemic#Delhi pic.twitter.com/XmKDBOAtfJ

