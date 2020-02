హైదరాబాద్: నేచురోపతి మన భారతీయ వైద్యమని ఆరోగ్య శాఖమంత్రి ఈటెల రాజేందర్ తెలిపారు. నారాయణగూడలోని కేశవ్ మెమోరియల్ స్కూల్‌లో మెగా నేచురోపతి క్యాంప్‌ను మంత్రి ఈటెల రాజేందర్ ప్రారంభించారు. వైద్యం రంగంలో టెక్నాలజీ ఎంత పెరిగినా కొత్తగా వచ్చే రోగాల్ని ముందే గుర్తించలేకపోతున్నామన్నారు. 65 శాతం రోగాలు ఒత్తిడి వల్లే వస్తున్నాయని, నేచురోపతికి మళ్లీ పూర్వవైభవం తీసుకవస్తామని రాజేందర్ తెలిపారు.

With the advancement of technology in the field of medicine, new diseases are not foreseeable. Rajender said 65 per cent of the ailments are coming under pressure and will restore health.