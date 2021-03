బంగ్లాదేశ్ లో భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోడీకి ఘనస్వాగతం

ఢాకా: భార‌త ప్ర‌ధాని నరేంద్ర‌మోడీకి బంగ్లాదేశ్ లో శుక్ర,శనివారాల్లో పర్యటించనున్నారు. ఈ క్రమంలో శుక్రవారం ఉదయం బంగ్లాదేశ్ కు చేరుకున్న మోడీకి ఆ దేశ ప్రధాని షేక్ హసీనా ఘన స్వాగతం పలికారు. అనంతరం బంగ్లాదేశ్ రక్షణ బలగాలు ప్రధాని మోడీకి గౌరవ వందనం సమర్పించాయి. షేక్ హసీనాతో కలిసి మోడీ రక్షణ బలగాల గౌరవ వందనం స్వీకరించారు. బంగ్లాదేశ్ పర్యటనలో భాగంగా మోడీ పలు దర్శనీయ స్థలాలను సందర్శించారు. మోడీ , షేక్ హసీనాలు ఇరు దేశాల ద్వైపాక్షిక సంబంధాలపై చర్చలు చేస్తారు. బంగ్లాదేశ్ తో ఉన్న బంధాన్ని భారత్ మరింత బలోపేతం చేసుకునేందుకు మోడీ పర్యటన దోహదపడుతుందని రాజకీయ విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.

#WATCH: PM Narendra Modi received by PM of Bangladesh Sheikh Hasina as he arrives in Dhaka on a two-day visit to the country. pic.twitter.com/oSC0f9prV8 — ANI (@ANI) March 26, 2021

Prime Minister Narendra Modi being accorded Guard of Honour upon his arrival in Bangladesh. Visuals from Hazrat Shahjalal International Airport in Dhaka. pic.twitter.com/NJBTa91Va0 — ANI (@ANI) March 26, 2021