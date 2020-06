రైళ్లు షురూ.. ప్రయాణికులతో కిక్కిరిసిన రైల్వే స్టేషన్లు

హైదరాబాద్‌: కరోనా లాక్‌డౌన్‌ కారణంగా రెండు నెలలకు పైగా నిలిచిపోయిన ప్రయాణికుల రైళ్లు సోమవారం ప్రారంభమయ్యాయి. దీంతో నాంపల్లి, సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్లు ప్రయాణికులతో కిక్కిరిసిపోయాయి.

నేటి (సోమవారం) నుంచి దేశవ్యాప్తంగా 200 రైళ్ల రాకపోకలు అందుబాటు ఉంటాయని తెలియడంతో పెద్ద ఎత్తున ప్రజలు రైల్వే స్టేషన్ కి చేరుకున్నారు. సోషల్ డిస్టెన్స్ పాటించే వారికి ఒక్కొక్కరికి ఆరోగ్య పరీక్షలు చేసిన తరువాతే స్టేషన్ లోకి అనుమతిస్తున్నారు. తెల్లవారుజామున 4 గంటల నుంచి జనం రైలు కోసం తరలి వచ్చారు. ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా పోలీసులు భారీ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు.

తెలంగాణ ఎక్స్‌ప్రెస్‌(హైదరాబాద్‌-న్యూఢిల్లీ)తో రైళ్ల పునః ప్రయాణం ప్రారంభమైంది. కరోనా వ్యాప్తి నేపథ్యంలో ప్రయాణికులు అత్యంత జాగ్రత్తగా ఉండాలని రైల్వే అధికారులు సూచించారు. ప్రయాణికులంతా రైలు బయలుదేరే సమయానికి సుమారు గంటన్నర ముందే స్టేషన్‌కు రావాలని, అందరూ మాస్క్‌లు ధరించాలని కోరింది. తెలంగాణ, హుస్సేన్‌ సాగర్‌, ఫలక్‌నుమా, గోదావరి, రాయలసీమ, ధానాపూర్‌, గోల్కొండ, సచ్‌కండ్‌ ఎక్స్‌ప్రెస్‌ రైళ్లను మొదటి దశలో పునరుద్ధరించారు.

First Train Service of #Hyderabad – #NewDelhi #SpecialTrain departs from Secunderabad Railway Station with passengers being allowed to board the train after thermal screening, ensuring #SocialDistanacing wearing of #Masks @RailMinIndia @PiyushGoyalOffc pic.twitter.com/OHGa0oboPU

