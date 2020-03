ఆ విద్యార్థులను ఇండియాకు తీసుకరండి: కెటిఆర్

హైదరాబాద్: మనీలా, కౌలాలంపూర్, రోమ్ విమానాశ్రయాల్లో చిక్కుకున్న విద్యార్థులను స్వదేశానికి తీసుకువచ్చేందుకు మోడీ ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకోవాలని ట్విటర్‌లో కేంద్ర మంత్రులు జైశంకర్, హర్దీప్ పూరికి తెలంగాణ మంత్రి కెటిఆర్ విజ్ఞప్తి చేశారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం వీలైనంత త్వరగా స్పందించాలన్నారు. సురక్షితంగా స్వదేశానికి తీసుకువచ్చేలా ఏర్పాట్లు చేయాలని కోరారు. కరోనా వైరస్ వేగంగా వ్యాపిస్తుండడంతో విదేశాల్లో ఉన్న భారతీయులను ఇండియాకు తీసుకొస్తున్న విషయం తెలిసిందే. కరోనా వైరస్‌ తో ఇండియాలో ఇప్పటి వరకు నలుగురు మృతి చెందగా 180 మందికి సోకినట్టు సమాచారం. ఇతర దేశాలలలో 270 మంది భారతీయులకు కరోనా వైరస్ సోకింది. దీంతో వారిని ఇండియాకు రప్పించేందుకు మోడీ ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటుంది.

Indians stuck at airports in other country say KTR, Kindly have the Indian missions in these countries attend to their basic needs and have them sent home safely Folded hands