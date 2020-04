భారతీయుల వ్యాధి నిరోధక శక్తి

భారతీయుల్లో వ్యాధి నిరోధక శక్తి తులనాత్మకంగా అధికంగా ఉన్నదా? కరోనా ప్రభావం కనిపించిన ఆరు దేశాల శాంపిల్‌లను సేకరించి పరిశోధించినప్పుడు ఈ విష యం వెల్లడయింది. కరోనా వైరస్ విస్తరిస్తున్న ప్రస్తుత దశలో ఈ విషయం వాస్తవమని ఢిల్లీకి చెందిన నలుగురు పరిశోధకులు చెబుతున్నారు. వ్యాధి సామూహిక స్థాయిలో విస్తరించడానికి కారణమవచ్చన్న మూడో దశలో కూడా భారత్ దీన్ని ఎదుర్కోగలిగే వ్యాధి నిరోధక శక్తిని కలిగి ఉంటుందని పరిశోధకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. కరోనా వైరస్ వ్యాధి 2019 (CoVid19) అక్యూట్ రెస్పిరేటరీ సిండ్రోమ్ కరోనా వైరస్ 2 (SARS-CoV2) వల్ల కలిగే అంటువ్యాధి. SARS-CoV ఇతర సంబంధిత కరోనావైరస్ కుటుంబ జన్యువులలో లేని ప్రత్యేక లక్షణాలనుగుర్తించడానికి ఈ వ్యాధి పాండెమిక్‌గా మారిన దశలో ఓ ప్రయత్నం జరిగింది. సుమారు 197 దేశాలలో కరోనాఅంటువ్యాధిగా సంక్రమించడాన్ని పరిశీలిస్తూ ఓ సవివర పరిశోధన జరిగింది.

వైరస్ విస్తృతి, విరులెన్స్, ఇమ్యునోజెనిక్ లక్షణాలను గుర్తించడానికి ఢిల్లీకి చెందిన రహీలా సర్దార్, దీప్ శిఖా సతీష్, శ్వేతా బిర్లా, దినేశు గుప్తాలు ఈ పరిశోధన చేశారు. వ్యాధి నిరోధక శక్తి నిర్ధారణ ప్రధానాంశంగా వీరి పరిశోధన కొనసాగింది. ఇందులో వివిధ భౌగోళిక ప్రదేశాల నుండి SARS-CoV2 జన్యు సమగ్ర శ్రేణి-ఆధారిత విశ్లేషణ కూడా చేసారు. వైరస్ జన్యువుల ఫైలోజెని ని ప్రత్యేకించి పరిశీలించినపుడు కొన్ని ఆసక్తికరమైన ఫలితాలు వెల్లడయ్యాయని వారు వివరించారు. జన్యువుల క్రమబద్ధమైన జన్యుస్థాయి, పరస్పర విశ్లేషణ SARS-CoV2 జన్యువుకు ఉన్నఅనేక ప్రత్యేక లక్షణాలను గుర్తించటానికి ఈ పరిశోధన వారికి సహాయపడింది. ఇందులో భారతీయ SARS-CoV2 లోని స్పైక్ ఉపరితల గ్లైకోప్రొటీన్‌లో ప్రత్యేకమైన మ్యుటేషన్ ఉందని ఢిల్లీ పరిశోధకులు వివరించారు. ఈ రకంగా భారత్ లాంటి ప్రదేశాలలో ఈ వైరస్ ప్రభావాన్ని ఎదుర్కోగలిగే వ్యాధి నిరోధక లక్షణాలు ఇక్కడిప్రజల్లో ఉన్నాయనేది వాళ్ళ అభిప్రాయం.

ఇతర జాతులు, ఇతర దేశాల సాంపిల్స్ ను కూడా వీరు అధ్యయనం చేసారు. గణన విధానాన్నిఉపయోగించి స్పైక్ గ్లైకోప్రొటీన్ ఫంక్షన్ స్థిరత్వంలోని ఉత్పరివర్తనాల ప్రభావాన్ని కూడా వారు విశ్లేషించారు. వైరల్ సంక్రమణకు ప్రధాన కారణాలను పరిశీలిస్తూ వచ్చిన ప్రతిస్పందనలపై మరింత అవగాహన పొందడానికి, యాంటీవైరల్ హోస్ట్- Mi RNA వైరల్ పాథోజెనిసిస్ ను నియంత్రిస్తాయని వీరి పరిశీలనలుతెలిపాయి. వారి విశ్లేషణ SARS-CoV2 జన్యువులను లక్ష్యంగా చేసుకోగల తొమ్మిది హోస్ట్ miRNA లనువెల్లడించింది. ఆసక్తికరంగా, తొమ్మిది miRNA లకు SARS, MERS జన్యువులలో వైరస్ లక్షణాలుఅంతగాకనిపించలేదు. అలాగే, భారతీయ SARS-CoV2 జన్యువులో లక్ష్య జన్యువు ఉన్న ఏకైక ప్రత్యేకమైన miRNA వ్యాధి నిరోధక లక్షణాలు మన దగ్గర ఎక్కువగా ఉన్నట్లు తెలిపాయి. జన్యువులలో ఎపిటోప్లను కూడా వాళ్ళపరిశోధన సందర్భంగా నిశితంగా పరిశీలించారు.

జన్యువు క్రమానుగత విశ్లేషణ, ఔషధ అభివృద్ధి-వ్యాక్సిన్ అభివృద్ధి పరిశోధన ప్రయత్నాలకుఉపయోగపడే సమాచార వివరాలను విస్తృతంగా ఇస్తుంది. జీనోమ్ డిటెక్టివ్ కరోనా వైరస్ సబ్టైపింగ్ సాధనాన్ని ఉపయోగించి వైవిధ్య విశ్లేషణ నుండి, SARS COV2 79.57 శాతం న్యూక్లియోటైడ్, 83.36 శాతం అమైనో ఆమ్ల గుర్తింపును SARS COV జన్యువుతో పంచుకున్నట్లువిశదమైంది. అధిక రోగనిరోధక ప్రతిస్పందనతో సంబంధం ఉన్న ప్రాంతాలలో అనేక ఉత్పరివర్తనలు ఉన్నాయని వారుగమనించారు. ఈ ఉత్పరివర్తనలు వైరస్లకు ప్రత్యేకమైన యాంటీ జెనిక్, ఇమ్యునో జెనిక్ మార్పులపైగణనీయమైన ప్రభావాన్ని చూపవచ్చు.

SARS COV2 వైరస్ వ్యాప్తి- నియంత్రణ కూడా వైరస్ జాతి యొక్క హోస్ట్ విస్తరణకు కారకాలు.వైరస్లయొక్క ప్రసారం,విరులెన్స్ వ్యాధి కారకత ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తే రెగ్యులేషన్ వంటి అఆధారపడిఉంటుంది. మ్యుటేషన్ స్పెక్ట్రం యుఎస్‌ఎ, ఇటలీ, నేపాల్ భారతదేశంలో అధ్యయనం చేయబడింది. నేపాల్లో ఇది మారదు, ఇక్కడ భారతీయ క్రమంలో గుర్తించబడిన గరిష్ట ఉత్పరివర్తనలు ఉన్నాయి. వైరస్ సంక్రమణకు రోగనిరోధక ప్రతిస్పందనను నియంత్రించడంలో హోస్ట్ వైరల్ MiRNA కీలక పాత్రపోషిస్తుంది. ఇది వైరల్ సంక్రమణకు వ్యతిరేకంగా కణజాల వ్యక్తీకరణ వివరాలు, పాథో ఫిజియాలజీనినియంత్రించే సంభావ్య బయోమార్కర్ గా నిలు స్తుంది. హోస్ట్ miRNA లు వైరల్ జన్యువులను లక్ష్యంగాచేసుకుంటాయి. Replication, translation and gene expression వంటి వాటి పనితీరులో జోక్యంచేసుకుంటాయి.

COVID-19 వ్యాధి సంబంధిత మొదటి కేసు 2019 డిసెంబర్లో వుహాన్ చైనా లో వెలుగు చేసింది. తరువాత ఇది ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఒక మహమ్మారిగా మారింది.ఇప్పటి వరకూ ఇటలీలో గరిష్ట సంఖ్యలోమరణాలు సంభవించాయి.ప్రారంభంలో గరిష్ట మరణాలు చైనాలో నమోదయ్యాయి.WHO నివేదిక ప్రకారం, ఇప్పటివరకూ 12 లక్షల పైచిలుకు COVID -19 కేసుల 60 వేల పైగా మరణాలు నమోదయ్యాయి.వీటిలోమొదటి దశ లో విదేశీ ప్రయాణ చరిత్ర కలిగిన కేసులు, వారితో సంక్రమించిన రెండో దశ కేసులు, కమ్యూనిటీకనెక్టివిటీ కేసులు కూడా ఉన్నాయి.SARS-CoV2 గతంలో వచ్చిన SARS-CoV తో అత్యధిక సారూప్యతనుకలిగి ఉందని వీళ్ల పరిశోధన వెల్లడించింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న శాస్త్రవేత్తలు ఫైలోజెనెటిక్, స్ట్రక్చరల్ , మ్యూచువల్ విధానాలను ఉపయోగించి జన్యు లక్షణాలను వివరించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు. ఇటీవల రిసెప్టర్ బైండింగ్ డొమైన్ (RBD) లో నిర్దిష్ట ఉత్పరివర్తనాలను గుర్తించింది, ఇది కరోనావైరస్ జన్యువు లోచాలా వేరియబుల్ భాగం.

ఎన్సిబిఐ డేటాబేస్ వద్ద 400 కంటే ఎక్కువ SARS-CoV2 సమూహాలుగామారిన జన్యువులు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇందులో జన్యువుల యొక్క సీక్వెన్స్ విశ్లేషణ పలు కీలకఅంశాలను వెల్లడించింది. ఢిల్లీపరిశోధకులు తమ సమగ్ర విశ్లేషణ లో SARS-CoV2 యొక్క గుర్తించదగినజన్యు లక్షణాలను తులనాత్మక పరిశీలన చేసేందుకు ప్రధానంగా భారతదేశం, ఇటలీ, యుఎస్‌ఎ, నేపాల్ , వుహాన్ నుండి వివిధ భౌగోళిక మూలాల నుండి SARS-CoV2 జన్యువులను సేకరించారు. ఈ విశ్లేషణలలోగుర్తించదగిన పరస్పర హోస్ట్ యాంటీవైరల్- MiRNA , ఎపిటోప్ ప్రిడిక్షన్ ఉన్నాయి. హోస్ట్ డిఫెన్స్ మెకానిజంవలె, హోస్ట్ miRNA ల సమూహాలు కూడా వైరస్ విస్తరణ లక్ష్యంగా చేసుకుంటుంది. SARS-CoV2 కువ్యతిరేకంగా హోస్ట్ యాంటీ-వైరల్ miRNA లను అంచనా వేయడానికి ఈ పరిశోధకులు వివిధ యాంటీ-వైరల్ miRNA డేటాబేస్లలో ఉపయోగించి తమ పరిశోధన లను అనుసరించారు. వివిధ భౌగోళిక ప్రదేశాల నుండి SARS-CoV2 గురించి వీళ్లు బయో ఇన్ఫర్మేటిక్స్ సాధనాలను ఉపయోగించిచేసిన పరిశోధనలు భారత్ వ్యాధి నిరోధక శక్తి అధికంగా కలిగి ఉన్నదని వివరించాయి.

జన్యువుల ఫైలోజెనెటిక్ విశ్లేషణ, జన్యువుల న్యూక్లియోటైడ్ సీక్వెన్స్ వైవిధ్య విశ్లేషణలతో బాటు జన్యువులకు ప్రత్యేకమైన యాంటీవైరల్ హోస్ట్, రోగనిరోధక క్రియాశీల శ్రేణుల అంచనాలను వీరు పరిశీలించారు. ఈ పరిశోధనలలోప్రత్యేక లక్షణాలతో సహా కొన్ని ఆసక్తికరమైన విషయాలను జన్యువులు అందించాయి. ఫైలోజెనెటిక్ విశ్లేషణకోసం వీరు వుహాన్, ఇండియా, ఇటలీ, యుఎస్‌ఎ నేపాల్ నుండి ఆరు భిన్నమైన SARS-CoV2 ఐసోలేట్లశ్రేణులను పోల్చారు. కరోనా వైరస్ జాతులు వుహాన్ నుండి వచ్చిన వైరస్ SARS-CoVతో ఎక్కువ ప్రమాదకరమని తేలా యి. ఒకే ఖండం నుండి లేదా పొరుగు దేశం నుండి భౌగోళిక మూలాల ఆధారంగాసేకరించిన జన్యువుల ఫైలోజెనెటిక్ విభజన ఒకేరీతిలో కనిపించ లేదు. కానీ, ఇటలీ, నేపాల్ వంటి విభిన్నక్లస్టరింగ్లలో తీవ్రత అస్పష్టంగానైనా ఎక్కువ కనిపించింది.

భారత్ లో మాత్రం ఈ వైరస్ వల్ల అంత తీవ్రప్రభావం ఉండకపోవచ్చని పరిశోధకుల అంచనా. అమెరికన్ సాంపిల్స్ కూడా వ్యాధిని తులనాత్మకంగాతీవ్రస్థాయిలో చూపాయి.జన్యు పోలిక ,వివిధ జాతుల మధ్య ఫైలోజెనెటిక్స్ వైవిధ్యత ద్వారా కూడా భారత్ లోవ్యాధి నిరోధక స్థాయిని వీరు పరిశీలించారు. వేర్వేరు జాతులలో వైరస్ పరిణామక్రమం, వ్యాప్తి, క్లినికల్ స్పెక్ట్రంగురించి వీరి విశ్లేషణ కొనసాగింది. ఈ విశ్లేషణ ఊతంగా జన్యు సమాచారంలో మార్పులను కనుగొనడానికివైవిధ్య భరిత ప్రొఫైలింగ్ ను కూడా ఢిల్లీ పరిశోధకులు పరిశీలించారు . ఇంకా వారు జన్యువులలోని miRNA లను పోల్చడానికి ప్రయత్నించారు ఇందులో కొన్ని అద్భుతమైనఫలితాలను గమనించారు. అన్ని miRNA లలో hsa-mir27b భారతదేశం SARS COV2 కు ప్రత్యేకమైన ఏకైక miRNA అని వారు గమనించారు .ఇతర దేశాల నుండి SARS-COV2 యొక్క జాతితో ముఖ్యమైన పొగడ్తఆధారిత న్యూక్లియోటైడ్ బంధాన్ని చూపించలేదు. ఇది ఆశ్చర్యకరమైన విషయం.

భారతీయ శ్రేణిలోఉపరితల గ్లైకోప్రొటీన్ స్పైక్లో గుర్తించబడిన ఒక ప్రత్యేకమైన మ్యుటేషన్ ఇతర వినూత్నఫలితాలతో పాటు చాలా ప్రాముఖ్యత కలిగి ఉంది. hsa సీక్వెన్స్ లక్ష్యం miR27b నుండి HIV1 రెప్లికేషన్. చైనాలో ఎటువంటి ప్రభావాలను చూపించని SARS COV2 సంక్రమణకు HIV యాంటీవైరల్నియమావళిని ఉపయోగించడాన్ని రిపోర్ట్ చేసే నివేదికలు విరుద్ధంగా ఉన్నాయి, అయితే భారత వైద్య పరిశోధన మండలి HIV చికిత్స ఉపయోగం కోసం మార్గదర్శకాలను ఇచ్చింది ఈ సందర్భాలలో కొంతమందిరోగుల ఆరోగ్య స్థితిలో మెరుగుదల కనిపించింది. ఎఫ్డిఎ ఆమోదించిన యాంటీవైరల్, యాంటీ మలేరియల్‌తో సహా మరికొన్ని మందులు గణనీయమైన క్లెయిమ్- విజయాలతో ఉపయోగించబడుతున్నాయి. ఈ ఔషధాల చికిత్సా ప్రభావాలపై ప్రోటీన్ సన్నివేశాలలో వైవిధ్యం కొంత ప్రభావాన్ని చూపుతుందని ప్రత్యేకంగా చెప్పనవసరం లేదు.

ఈ విశ్లేషణల ఆధారంగా భారతీయ రోగ నిరోధక శక్తి స్థాయిలు మరింత అభివృద్ధి చెందినవిగా పరిగణించబడ్డాయి. భారతీయుల జన్యు పరిమాణాలు పరిగణనలోకి తీసుకుని వీరు విశ్లేషించిన వివరాలు ఇక్కడ ఉన్న జనసాంద్రత దృష్ట్యా కరోనా విస్తృతి ఇతర దేశాల స్థాయిలో వైరస్ విస్తరిస్తున్నప్పటికీ నష్టం అంతగా ఉండక పోవచ్చని తెలిపాయి. దీనికి ప్రధానంగా ఇక్కడి భౌగోళిక పరిస్థితుల కనుగుణంగా మనుషులలో ఉండే జన్యునిర్మాణ ప్రక్రియ ఒక కారణంగా నిలుస్తుందని వారు అభిప్రాయ పడ్డారు. నెల రోజుల వ్యవధిలో ఇక్కడ లాక్‌డౌన్‌లు -భౌతిక దూరంతో సాధించిన విజయాలు కూడా వైరస్ విస్తరణను అడ్డుకో గలిగాయనేది వాళ్ళ అభిప్రాయం. ఢిల్లీ పరిశోధకులు వెల్లడించిన కీలక అంశాలు అనేకం ఇక్కడి ప్రజల శరీర నిర్మాణ ప్రక్రియలను బేరీజు వేసుకుని వివరించారు. ఈ కారణంగా వైరస్ భారత్‌లో ఇప్పటివరకూ ఇతర దేశాల స్థాయిలో ప్రమాదకరంగా విస్తరించలేదని పరిశోధకుల భావన.

Indians to have genetic and regional advantages in corona