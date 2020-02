భగత సింగ్ లా ఉరి డ్రామా…. విద్యార్థి మృతి

భోపాల్: 12 ఏళ్ల విద్యార్థి భగత్ సింగ్ ఉరి సన్నివేశాన్ని రిహార్సల్ చేస్తూ ప్రమాదవశాత్తు మృతి చెందిన సంఘటన మధ్య ప్రదేశ్ లోని ఇండోర్ లో జరిగింది. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం…. భోలియా గ్రామంలో పాఠశాలలో వారికోత్సవం సందర్భంగా ప్రియాన్ష్ మాల్ వియా అనే విద్యార్థి భగత్ సింగ్ లాగా డ్రామా వేశాడు. మరొసారి తన తండ్రి ఫామ్ హౌజ్ లో భగత్ సింగ్ లాంటి డ్రామా రిహార్సల్ చేసి వీడియోను భద్రపరుచుకోవాలనుకున్నాడు. ఆదివారం సాయంత్రం మంచంపై నిలబడి సదరు విద్యార్థి తాడుతో ఉరేసుకొని వీడియో తీస్తుండగా… మంచం ఒకవైపు ఒరిగిపోయింది. ఉరి బిగిసుకుపోవడంతో ఘటనా స్థలంలోనే విద్యార్థి మృతి చెందాడు. ప్రియాన్ష్ తండ్రి సాయంత్రం ఇంటికి వచ్చి చూసేసరికి ఉరికి వేలాడుతున్నాడు. వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చాడు. ఎస్ పి హితేష్ చౌధరీ అక్కడికి చేరుకొని కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. ప్రియాన్ష్ తండ్రి వినోద్ మాల్ వియా గవర్నమెంట్ స్కూళ్లో ఉపాద్యాయుడిగా పని చేస్తున్నాడు. స్కూల్ లో డ్రామా వేసినప్పుడు ప్రియాన్ష్ కు బ్రిటీష్ పోలీస్ అధికారిగా మూడు నిమిషాలు నిడివి గల పాత్ర చేశాడని జ్నాన్ సాగర్ స్కూల్ ప్రధానోపాద్యాయుడు అరుణ్ జైన్ తెలిపాడు.

Indore Student died with Hang as Bhagat singh drama,accidentally hanged himself at home while trying to replication revolutionary in Madhya Pradesh