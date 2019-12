స్వీయ సందేహాలొద్దు

పరిశ్రమ ఇటువంటి స్థితిని నుంచి బయటపడాలి

ప్రభుత్వ చర్యలు ఫలితానివ్వడం ప్రారంభించాయి

ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్

న్యూఢిల్లీ: దేశీయ పరిశ్రమ స్వీయ సందేహాల నుండి బయటపడాలని కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మల సీతారామన్ పేర్కొన్నారు. బడ్జెట్ తర్వాత ప్రభుత్వం తీసుకున్న చర్యలు దాని ప్రభావాన్ని చూపించడం ప్రారంభించాయని అన్నారు. కఠినమైన నిర్ణయాలు తీసుకొని పరిశ్రమకు జవాబుదారీతనం కల్పించామని, తద్వారా వ్యవస్థను మార్చడానికి ప్రభుత్వం నిబద్ధతను చూపిందని అన్నారు. పరిశ్రమల సంఘం అసోసియేటెడ్ చాంబర్స్ ఆఫ్ కామర్స్ ఆఫ్ ఇండియా (అసోచాం) వార్షిక సమావేశంలో సీతారామన్ ఈ విషయం చెప్పారు. గత కొన్నేళ్లుగా ప్రభుత్వం తీసుకున్న చర్యలతో భారతదేశం ప్రపంచంలో ప్రత్యేక స్థానాన్ని సంపాదించింది. పరిశ్రమ కూడా ఈ మార్పులలో భాగమైందని అన్నారు.

సందేహాలను తొలగించుకోవాలని పరిశ్రమకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నామని, నెగటివ్ మూడ్ ఉండకూడదని అన్నారు. ఆర్థిక వ్యవస్థలో బలం సంకేతాలు ఉన్నాయి. ద్రవ్యోల్బణ రేటు నియంత్రణలో ఉంది. విదేశీ పెట్టుబడులు పెరిగాయి. విదేశీ మారక నిల్వలు రికార్డు స్థాయిలో ఉన్నాయి. ప్రభుత్వ బ్యాంకులు వృత్తిపరంగా మారాయని అన్నారు. వృద్ధిలో భాగస్వామ్యం కావాలని, ప్రభుత్వ పెట్టుబడుల ప్రణాళికలో పాల్గొనాలని కోరారు.

పరిశ్రమలను మూసివేయడానికి ప్రభుత్వం ఇష్టపడదని, చట్టపరమైన, పరిపాలనా మార్పుల ద్వారా వారికి సహాయం చేయాలనుకుంటున్నామని సీతారామన్ స్పష్టం చేశారు. ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకులకు మూలధనం, ఎన్‌బిఎఫ్‌సి (నాన్-బ్యాంకింగ్ ఫైనాన్షియల్ కంపెనీలు) రంగంలో నగదును పెంచే చర్యలు అలాగే ప్రభుత్వరంగ సంస్థల బోర్డులను ప్రొఫెషనలైజ్ చేసే ప్రయత్నాలు జరిగాయి. అభివృది, వృద్ధి తమ ప్రాధాన్యతలు, ప్రభుత్వం సంస్కరణలకు కట్టుబడి ఉందని అన్నారు.

