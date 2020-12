పారిశ్రామిక ఉత్పత్తి మెరుగైంది..

అక్టోబర్‌లో ఐఐపి వృద్ధి 3.6 శాతం

ముంబై : దేశంలో పారిశ్రామిక ఉత్పత్తి సూచీ(ఐఐపి) అక్టోబర్ నెలలో 3.6 శాతం పెరిగింది. 2019 సంవత్సరం ఇదె నెలలో ఐఐపి 6.6 శాతం క్షీణించింది. ఇప్పుడు ఇది అన్ని అంచనాలను మించిపోయింది. ఈ సమాచారాన్ని కేంద్ర గణాంక, కార్యక్రమ అమలు మంత్రిత్వశాఖ అందించింది. ఫిబ్రవరిలో ఇది 5.2 శాతం పెరిగింది. ఆగస్టులో ఇది 7.4 శాతం తగ్గింది. ఫ్యాక్టరీ ఉత్పత్తి డేటా సానుకూలంగా ఉండడం ఇది వరుసగా రెండవ నెల కావడం గమనార్హం. అంతకుముందు ఇది వరుసగా 6 నెలలుగా తగ్గుతూ వచ్చింది. చాలా రంగాలు అక్టోబర్‌లో వృద్ధిని చూపించాయి. అక్టోబర్‌లో తయారీ, విద్యుత్ ఉత్పత్తి వంటి రంగాలు వరుసగా 3.5 శాతం, 11.2 శాతం పెరిగాయి. అయితే మైనింగ్ రంగం 1.5 శాతం తగ్గింది. ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరం (202021) ఏప్రిల్‌అక్టోబర్ కాలంలో పారిశ్రామిక ఉత్పత్తి 17.5 శాతం పెరగ్గా, గతేడాది ఇదే సమయంలో ఇది 0.1 శాతంగా ఉంది.

మళ్లీ లాభాల్లోకి మార్కెట్లు

క్రితం రోజు నష్టాలను చూసిన దేశీయ స్టాక్‌మార్కెట్లు శుక్రవారం లాభాల బాటపట్టాయి. ఐటిసి, ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్, ఎన్‌టిపిసి, కోటక్ మహీంద్రా బ్యాంక్, హిందుస్తాన్ యునిలివర్‌లో కొనుగోళ్లు వెల్లువెత్తడంతో మార్కెట్లు ముందుకు సాగాయి. మార్కెట్ సూచీలు గ్యాప్ అప్‌తో ఓపెన్ అయ్యాయి. సెన్సెక్స్ ఆల్‌టైమ్ రికార్డు స్థాయి 46,309 పాయింట్లకు చేరగా, నిఫ్టీ రికార్డు స్థాయి గరిష్టం 13,579 పాయింట్లను తాకింది. ఇంట్రాడేలో స్వల్ప లాభాల బుకింగ్‌తో కొంత ఒడిదుడుకులను చూసినప్పటికీ ఎఫ్‌ఎంసిజి, మెటల్, ప్రభుత్వరంగ బ్యాంకింగ్ షేర్లలో కొనుగోళ్లతో లాభాలతో ముగిశాయి. మార్కెట్ ముగిసే సమయానికి సెన్సెక్స్ 139 పాయింట్లు లేదా 0.3 శాతం పెరిగి 46,099 పాయింట్లకు చేరింది. ఇక నిఫ్టీ 36 పాయింట్లు జంప్ చేసి 13,514 పాయింట్ల వద్ద స్థిరపడింది. 11 రంగాల్లో ఎనిమిది సెక్టార్లు లాభపడ్డాయి.

నిఫ్టీ మెటల్, పిఎస్‌యు బ్యాంక్ సూచీలు 1 శాతానికి పైగా పెరిగాయి. ఎఫ్‌ఎంసిజి, మీడియా, రియాల్టీ, ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ సూచీలు 0.3 శాతం నుంచి 0.9 శాతం మధ్య లాభపడ్డాయి. మరోవైపు ఐటీ, ఫార్మా, ఆటో షేర్లలో అమ్మకాల ఒత్తిడి కనిపించింది. మిడ్‌క్యాప్, స్మాల్‌క్యాప్ సూచీలు లాభాల్లోనే ఉన్నాయి. ఒఎన్‌జిసి టాప్ గెయినర్‌గా నిలిచింది. ఈ స్టాక్ 5.5 శాతం పెరిగి రూ.97 వద్ద ముగిసింది. ఎన్‌టిపిసి, గెయిల్ ఇండియా, కోల్ ఇండియా, టాటా స్టీల్, ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్, టైటాన్, ఇండియన్ ఆయిల్, ఐటిసి, స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, అల్ట్రాటెక్ సిమెంట్, బజాజ్ ఫైనాన్స్, కోటక్ మహీంద్రా బ్యాంక్‌లు 1 నుంచి 5 శాతం మధ్య లాభపడ్డాయి. మరోవైపు యాక్సిస్ బ్యాంక్, దివిస్ ల్యాబ్స్, అదానీ పోర్ట్, మహీంద్రా అండ్ మహీంద్రా, ఐషర్ మోటార్స్, జెఎస్‌డబ్లు స్టీల్, యుపిఎల్, సిప్లా వంటి షేర్లు నష్టాలను చవిచూశాయి.

