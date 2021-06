కొత్తగా 20 వేల ఉద్యోగ నియామకాలు

దేశంలో 19,230 మంది, విదేశాల్లో 1,941 మందిని రిక్రూట్ చేసుకున్నాం

40వ వార్షిక సమావేశంలో ఇన్ఫోసిస్ చైర్మన్ నందన్ నీలేకని వెల్లడి

బెంగళూరు: పెరుగుతున్న క్లయింట్ల డిమాండ్‌ను తీర్చడం కోసం భారత్‌లో కొత్తగా 19,230 మంది గ్రాడ్యుయేట్లను, దేశం వెలుపల మరో 1,941 మందిని రిక్రూట్ చేసుకోవడం ద్వారా ఉద్యోగుల సంఖ్యను పెంచుకున్నామని ఇన్ఫోసిస్ చైర్మన్ నందన్ నీలేకని చెప్పారు. శనివారం కంపెనీ 40వ వార్షిక సాధారణ సమావేశంలో నీలేకని మాట్లాడుతూ, కరోనా అనంతర పరిస్థితుల్లో సైతం మరో సంవత్సరం కూడా మార్కెట్ లీడింగ్ పెర్ఫార్మర్‌గా నిలవడానికి కంపెనీ సంసిద్ధంగా ఉందని చెప్పారు. అంతేకాకుండా వివిధ స్థాయిలలో కొత్తగా మరో 12,000 మంది అమెరికన్లను నియమించుకోవడం ద్వారా 2022 నాటికి 25,000 మంది అమెరికా ఉద్యోగులను తీసుకుంటామన్న హామీని నిలబెట్టుకుంటామని కూడా ఆయన చెప్పారు. అలాగే కెనడాలో ఉద్యోగుల సంఖ్యను కూడా 2023 నాటికి 4 వేలకు పెంచనున్నామని కూడా తెలిపారు.

అలాగే బ్రిటన్‌లో కొత్తగా వెయ్యి డిజిటల్ ఉద్యోగాలను సృష్టిస్తామని కూడా సంస్థ హామీ ఇచ్చినట్లు నీలేకని తెలిపారు. 202122లో మొత్తం 13.6 బిలియన్ డాలర్ల రెవిన్యూతో నిలకడ కరెన్సీలో దాదాపు 5% వృద్ధిని సాధించడంద్వారా ఇన్ఫోసిస్ ఈ రంగంలో అగ్రస్థానంలో నిలచిందని నీలేకని తెలిపారు. అంతేకాకుండా కంపెని భారీ ఒప్పందాలు 14.1 బిలియన్ డాలర్ల ఆల్‌టైమ్ గరిష్ఠస్థాయికి చేరున్నాయని, వీటిలో 66 శాతం కొత్త ఒప్పందాలున్నాయని ఆయన చెప్పారు. గత మూడున్నర సంవత్సరాల కాలంలో ఇన్ఫోసిస్‌డిజిటల్ సర్వీసులు, కన్సల్టింగ్ సేవలు అందించడంలోక ప్రపంచ స్థాయి సంస్థగా నిలిచిందని ఆయన చెప్పారు.

చాలావరకు ఇఫైలింగ్ సమస్యలు పరిష్కరించాం

కాగా, ఐటి రిటర్న్‌లు ఇఫైలింగ్‌లో తలెత్తిన చాలా సమస్యలను పరిష్కరించామని, ఇప్పటివరకు లక్షకు పైగా రిటర్న్‌లు దాఖలయ్యాయని ఇన్ఫోసిస్ సిఇఓ యుబి ప్రవీణ్ రావు వార్షిక సమావేశంలో షేర్ హోల్డర్లు అడిగిన ప్రశ్నలకు సమాధానంగా చెప్పారు. గత వారంరోజులుగా ఐటి ఇపోర్టల్‌కు సంబంధించిన చాలా సాంకేతిక సమస్యలను పరిష్కరించాం. ఫలితంగా లక్షలాది మంది ప్రత్యేక వినియోగదారులను పోర్టల్‌లో మేము చూశాం.ఇప్పటివరకు లక్షకు పైగా ఐటి రిటర్న్‌లు దాఖలయ్యాయి’ అని ప్రవీణ్ రావు చెప్పారు.

