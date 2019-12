‘దిశ’ నిందితుల మృతదేహాల అప్పగింతపై హైకోర్టులో విచారణ

హైదరాబాద్: దిశ హత్యాచార కేసులో నిందితుల మృతదేహాలకు తిరిగి పోస్టుమార్టం, ఫోరెన్సిక్ పరీక్షలు నిర్వహించి వాటిని వారి కుటుంబసభ్యులకు అప్పగించే వ్యవహారంపై శుక్రవారం హైకోర్టులో విచారణ జరిగింది. ఈ నేపథ్యంలో దిశ నిందితుల మృతదేహాలు ఎలా ఉన్నాయంటూ హైకోర్టు ఆరా తీసింది. అదేవిధంగా నిందితుల మృతదేహాల అప్పగింతపై హైకోర్టులో వాదనలో భాగంగా మృతదేహాలకు సంబంధించిన కలెక్షన్ ఆఫ్ ఎవిడెన్స్ చేయాలని హైకోర్టుకు సుప్రీంకోర్టు తెలిపిందని చీఫ్ జస్టిస్ వెల్ల్లడించారు. ఈ సందర్భంగా మృతదేహాల పరిస్థితి ఎలా ఉందో తెలుసుకోవడానికి గాంధీ ఆస్పత్రి సూపరింటెండెంట్ చారణకు హాజరు కావాలని న్యాయస్థానం ఆదేశాల మేరకు ఆయన హాజరయ్యారు.

ఇదిలావుండా మృతదేహాలకు రీపోస్టుమార్టం చేసిన తర్వాతే బంధువులకు అప్పగించాలనుకుంటున్నట్లు న్యాయస్థానం పేర్కొనగా, రీ పోస్టుమార్టం అవసరం లేదని, ఇప్పటికే మృతదేహాలకు పోస్టుమార్టం పోస్టుమార్టం పూర్తి అయినట్లు ప్రభుత్వం తరుఫు న్యాయవాది వాదనలు వినిపించారు. తదుపరి విచారణను హైకోర్టు శనివారం నాటికి వాయిదా వేసింది. కాగా ఈ నెల 6వ తేదీన చటాన్‌పల్లిలో జరిగిన ఎన్‌కౌంటర్‌లో మహమ్మద్‌ఆరిఫ్, జొల్లు శివ, జొల్లు నవీన్, చింతకుంట చెన్నకేశవులు మృతి చెందిన విషయం తెలిసిందే. అప్పటి నుంచి నిందితుల మృతదేహాలు గాంధీ ఆస్పత్రిలో ప్రత్యేక ఫ్రీజర్లలో భద్రపరిచారు.

Inquiry in High Court on the extradition of dead bodies