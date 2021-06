మూడోదశపై అసత్య ప్రచారాలొద్దు

చిన్న పిల్లలపై ప్రభావం ఉంటుందనడానికి ఆధారాల్లేవు

మన తెలంగాణ/హైదరాబాద్: థర్డ్‌వేవ్‌పై ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అసత్య ప్రచారాలు చేయొద్దని, శాస్త్రీయంగా లేని విషయాలను సోషల్ మీడియాలో పెట్టి ప్రజలను భయపెట్టొద్దని హెల్త్ డైరెక్టర్ డా జి శ్రీనివాసరావు విజ్ఞప్తి చేశారు. మూడో దశ చిన్నపిల్లల్లో ఎక్కువగా ఉంటుందనేది సరైనది కాదన్నారు. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా అలాంటి పరిస్థితి ఎక్కడా రాలేదన్నారు. ఇప్పటికే మన దగ్గర ఫస్ట్, సెకండ్ వేవ్‌లో సు మారు 50 శాతం పిల్లలు వైరస్ బారిన పడ్డారని, ఈక్రమంలో థర్డ్ వేవ్‌లో తీవ్రత అధికంగా ఉండదన్నారు. ఒక వేళ థర్డ్ వేవ్ వచ్చినా ఎదుర్కొనేందుకు ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉందన్నారు. గడిచిన నెల రోజుల్లో 5 వేల కొత్త బెడ్లకు ఆక్సిజన్ సమకూర్చగా, రాబోయే రోజుల్లో 100 శాతం బెడ్లకు ఆక్సిజన్ ఏర్పాటు చేసేందుకు ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటుందన్నారు. అంతేగాక నిలోఫర్ ఆసుపత్రిని నోడల్ సెంటర్‌గా మారుస్తామన్నారు. ఇప్పటికే దానిలో 2వేల బెడ్లను ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేశామన్నారు.

కానీ అనేక మంది సోషల్ మీడియా, టివి ఛానెళ్లల్లో అర్హత లేకపోయినా తప్పుడు ప్రచారాలు చేస్తూ ప్రజలను భయబ్రాంతులకు గురిచేస్తున్నారని, ఇది బాధ్యతా రాహిత్యమని మండిపడ్డారు. ఇటీవల ఓ ఛానెల్ లైవ్‌లో ఇష్టారాజ్యంగా మాట్లాడిన కెమికల్ ఇంజనీర్‌పై సుల్తాన్ బజార్ పోలీస్‌స్టేషన్‌లో ఫిర్యాదు చేశామని డిహెచ్ తెలిపారు. కరోనా పరిస్థితులపై మంగళవారం కోఠి ఆరోగ్యశాఖ కార్యాలయంలో ఆయన డిఎంఇ డా రమేష్‌రెడ్డితో కలసి మీడియా సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు. ఈసందర్బంగా డిహెచ్ మాట్లాడుతూ..గత కొన్ని రోజుల నుంచి పాజిటివ్ కేసులు గణనీయంగా తగ్గుతున్నాయన్నారు. దీంతో బెడ్ ఆక్యూపెన్సీ తగ్గిందన్నారు. లాక్‌డౌన్ ప్రారంభంలో 29,792 యాక్టివ్ కేసులుండగా, ప్రస్తుతం కేవలం8 వేల మాత్రమే ఉన్నాయన్నారు.

దీంతో 6.7 శాతం ఉన్న పాజిటివ్ రేట్ 1.40 శాతానికి తగ్గిందన్నారు. అంతేగాక రివకరీ రేట్ కూడా 90 నుంచి 96 శాతానికి పెరిగిందన్నారు. గతంలో 55వేలకు పైగా బెడ్లు నిండగా, ప్రస్తుతం కేవలం 8734 మాత్రమే నిండాయన్నారు. వీటిలో 4413 ప్రభుత్వం, ప్రైవేట్‌లో మరో 4321 మంది పేషెంట్లు చికిత్స పొందుతున్నారన్నారు. దీనిలో గవర్నమెంట్ ఆక్యూపెన్సీ శాతం 29 ఉండగా, ప్రైవేట్‌లో 11 శాతం ఉందన్నారు. అయితే సెకండ్ వేవ్‌లో ఇంటింటి సర్వే, కరోనా ఓపితో సత్ఫలితాలు వచ్చాయన్నారు. ఆసుపత్రుల్లో ఓపి ద్వారా 5 లక్షల 49వేలకు పైగా కిట్లు పంపిణీ చేయగా ఫీవర్ సర్వే ద్వారా 4 లక్షల 48 కిట్లు ఇచ్చామన్నారు. వీటితో రూరల్ ఏరియా ప్రజలకూ మేలు జరిగిందన్నారు. అంతేగాక ఫీవర్ సర్వేని కొనసాగిస్తామన్నారు.

జనాభా పరంగా మాత్రమే వ్యాక్సిన్ ఇవ్వాలి

రాష్ట్రంలోని జనాభా ప్రకారం మాత్రమే వ్యాక్సిన్ ఇవ్వాల్సి వస్తుందని డిహెచ్ తేల్చిచెప్పారు. కేసులు, తీవ్రతలు వ్యాక్సిన్ పంపిణీకి సంబంధం లేదన్నారు. కేంద్రం నుంచి ప్రజలకు సరిపడా డోసులు వస్తే కేవలం పది రోజుల్లో రాష్ట్రంలో అందరికీ టీకా పంపిణీ చేస్తామన్నారు. ప్రస్తుతం 18 ఏళ్ల పై బడిన వారు సుమారు 1.73 కోట్లు , 45 ఏళ్లు పై బడిన వారు 93 లక్షలు మంది ఉన్నారన్నారు. వీరిలో కొంత మందికి ఇప్పటికే పూర్తి చేశామన్నారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కేంద్రం ప్రభుత్వం నిబంధనల ప్రకారం 3.6 కోట్ల మంది వ్యాక్సిన్‌కు అర్హులుండగా, ప్రస్తుతం కేవలం 80 లక్షల మందికి మాత్రమే వ్యాక్సిన్ ఇవ్వగలిగామన్నారు. వీరిలో 13 లక్షల హైరిస్క్ గ్రూప్‌లకు ఇచ్చామన్నారు. వైద్యశాఖ, మున్సిపల్, పంచాయితీరాజ్ శాఖల అనుసంధానంతో వ్యాక్సినేషన్ వేగవంతంగా జరుగుతుందన్నారు. రాష్ట్రంలోని సూపర్ స్ప్రెడర్లకు ప్రత్యేక అప్లికేషన్‌నూ అభివృద్ధి చేశామన్నారు. ఈక్రమంలోనే గడిచిన రెండ్రోజుల నుంచి సగటున 2 లక్షల మందికి తగ్గకుండా వ్యాక్సిన్ ఇస్తున్నామన్నారు. జూన్ నెల చివరి వరకు కోటి మందికి పైగా వ్యాక్సిన్ అందిస్తామన్నారు.

హైకోర్టు ఆదేశాలతో యాక్షన్…

కొవిడ్ చికిత్సకు అధిక ఫీజులు వసూల్ చేస్తున్న ఆసుపత్రులపై చర్యలు తీసుకుంటున్నామని డిహెచ్ తెలిపారు. ఇప్పటికే హైకోర్టు సూచించిన ప్రకారం కొందరికి క్యాష్ రిఫండ్ కూడా చేయించామన్నారు. మరో 300లకు పైగా ఫిర్యాదులు వచ్చాయని వాటన్నింటిపై కోర్డు ఆదేశాల ప్రకారం చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు.

సీజనల్ వ్యాధులపై కూడా దృష్టి…

సిఎం కెసిఆర్ ఆదేశాలతో సీజనల్ వ్యాధులపై కూడా దృష్టి సారించామని డిహెచ్ తెలిపారు. మలేరియా, డెంగ్యూ, చికెన్ గున్యా తదితర వ్యాధులపై అత్యధిక జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నామన్నారు. సీజనల్ వ్యాధుల నివారణకు అదనపు కలెక్టర్ల ఆధ్వర్యంలో కార్యక్రమాలు జరుగుతాయన్నారు. ఇప్పటికే సిఎం కెసిఆర్ ఆధ్వర్యంలో హైలెవల్ మీటింగ్ కూడా నిర్వహించారన్నారు. దీంతో పాటు ఇంటింటికి సర్వే, డోరు టు డోర్ ఫాగింగ్ ప్రైడే డ్రై డే పేరిట కార్యక్రమాలు చేయబోతున్నట్లు వివరించారు. గతేడాదిన్నర నుంచి కరోనా నివారణకు తీసుకున్న చర్యలతో 50 శాతం సీజనల్ వ్యాధులు తగ్గాయన్నారు. అంతేగాక మలేరియా నివారణలో దేశ వ్యాప్తంగా 3వ స్థానంలో నిలిచామన్నారు.

ఫంగస్ కేసులు తగ్గుతున్నాయి : డిఎంఇ

రాష్ట్రంలో బ్లాక్ ఫంగస్ కేసులు తగ్గుతున్నాయని డిఎంఇ డా రమేష్‌రెడ్డి అన్నారు. మందులు, బెడ్ల కొరత లేదన్నారు. అయితే సెకండ్ వేవ్ కరోనాను కేవలం 3 నెలల్లో కట్టడి చేయడం గొప్ప విషయమన్నారు. మరో వారంలో కేసుల సంఖ్య పూర్తిగా తగ్గిపోతుందన్నారు. అయితే థర్డ్ వేవ్‌పై శాస్త్రీయ ఆధారం లేదని, ఒకవేళ వచ్చినా ఎదుర్కొనేందుకు అన్ని ఏర్పాట్లు చేశామన్నారు. మరోవైపు వేరియంట్లు అనేవి వైరస్‌లలో సహజమేనని వాటిపై ఎలాంటి భయాందోళనకు గురికావాల్సిన అవసరం లేదన్నారు.

