23 నుంచి ఇంటర్ ప్రాక్టికల్ పరీక్షలు

మనతెలంగాణ/హైదరాబాద్ : ఈ నెల 23 నుంచి ఏప్రిల్ 8 వరకు ఇంటర్ ప్రాక్టికల్స్ పరీక్షలు జరుగనున్నాయి. ప్రస్తుత విద్యాసంవత్సరంలో గత ఏడాది జూన్ నెలలోనే విద్యాసంవత్సరం ప్రారంభమైనప్పటికీ ఆగస్టు 31 వరకు ఆన్‌లైన్ తరగతులే కొనసాగాయి. సెప్టెంబర్ 1వ తేదీన ప్రత్యక్ష తరగతులు ప్రారంభమయ్యాయి. దాంతో పాటు థర్డ్‌వేవ్ హెచ్చరికలతో జనవరి 8 నుంచి 31 వరకు ప్రభుత్వం అన్ని విద్యాసంస్థలకు సెలవులు ప్రకటించింది. ఫిబ్రవరి 1 నుంచి ప్రత్యక్ష బోధన ప్రారంభమైనప్పటికీ హైకోర్టు ఆదేశాలతో ఫిబ్రవరి నెలాఖరు వరకు ఆఫ్‌లైన్‌తో పాటు ఆన్‌లైన్ తరగతులు కొనసాగాయి. మొత్తంగా ఈ విద్యాసంవత్సరంలో ఇప్పటివరకు కేవలం మూడు నెలలు మాత్రమే ప్రత్యక్ష జరగతులు జరిగాయి.

Inter practical exams will be held from march 23