సెప్టెంబర్ 1 నుండి మొత్తం పన్నుపై వడ్డీ వసూలు

ప్రకటించిన ప్రభుత్వం

న్యూఢిల్లీ : జిఎస్‌టి (వస్తు, సేవల పన్ను) చెల్లింపు ఆలస్యం అయితే సెప్టెంబర్ నుంచి వడ్డీ వసూలు చేస్తామని ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. ఈ ఏడాది ప్రారంభంలో జిఎస్‌టి చెల్లింపు ఆలస్యంపై సుమారు రూ.46,000 కోట్ల వడ్డీ రికవరీ చేయాలని ఆదేశించడంపై పరిశ్రమ ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. స్థూల పన్ను రుణంపై వడ్డీ వసూలు చేయాలని కేంద్రం నిర్ణయించింది. 2017 జూలై 1న కేంద్రం, రాష్ట్ర ఆర్థిక మంత్రులతో కూడిన జిఎస్‌టి కౌన్సిల్ తన 39వ సమావేశంలో జిఎస్‌టి చెల్లింపు ఆలస్యానికి గాను మొత్తం పన్నుపై వడ్డీ వసూలు చేయాలని నిర్ణయించింది. దీని కోసం చట్టం సవరణ చేయనున్నట్టు తెలిపింది. 2020 సెప్టెంబర్ 1 నుండి నికర పన్నుపై వడ్డీ వసూలు చేయనున్నట్టు సిబిఐసి (సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ పరోక్ష పన్నులు మరియు కస్టమ్స్) ఆగస్టు 25న తెలియజేసింది. ఎఎమ్‌ఆర్‌జి, అసోసియేట్స్ సీనియర్ భాగస్వామి రజత్ మోహన్ మాట్లాడుతూ, జిఎస్‌టి కౌన్సిల్ నిర్ణయాలకు నోటిఫికేషన్ భిన్నంగా ఉందని అన్నారు.

ఆగస్టు 27న జిఎస్‌టి కౌన్సిల్ భేటీ

రాష్ట్రాలకు పరిహారమే ప్రధాన అంశంగా జిఎస్‌టి కౌన్సిల్ ఆగస్టు 27న సమావేశం కానుంది. రాష్ట్రాలకు పరిహారం, ఆదాయ కొరతను తీర్చడానికి మార్కెట్ నుండి అప్పును సమీకరించే అంశంపై అటార్నీ జనరల్ అభిప్రాయాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకోవడానికి సంబంధించి ఈ భేటీలో చర్చిస్తారు. జిఎస్‌టి కౌన్సిల్ 41వ సమావేశం ఏకైక ఎజెండా రాష్ట్రాలకు పరిహారమే అని వర్గాలు తెలిపాయి. ఈ సమావేశం వీడియో కాన్ఫరెన్సింగ్ ద్వారా జరుగనుంది. ఇది కాకుండా కౌన్సిల్ పూర్తి సమావేశం సెప్టెంబర్ 19న జరుగనుంది. దీనికి సంబంధించి ఎజెండా ఇంకా నిర్ణయించలేదు.

సొంత ఫండ్ నుండి జిఎస్‌టి ఆదాయంలో ఏదైనా లోపం ఉన్నట్లయితే రాష్ట్రానికి పరిహారం చెల్లించడానికి కేంద్రానికి చట్టబద్ధమైన బాధ్యత లేదని అటార్నీ జనరల్ అభిప్రాయపడ్డారు. అటార్నీ జనరల్ అభిప్రాయం దృష్టా ఆదాయ కొరతను తీర్చడానికి రాష్ట్రాలు మార్కెట్ రుణాలు తీసుకునే ఎంపికను పరిశీలించాల్సి ఉంటుందని ఆయన సూచించారు. దీనికి సంబంధించి జిఎస్‌టి కౌన్సిల్ తుది నిర్ణయం తీసుకోనుంది. లగ్జరీ వస్తువులపై అదనపు చార్జీలు వసూలు చేయడం ద్వారా పరిహార నిధిని ఏర్పాటు చేశారు.

పాత బంగారం అమ్మకంపై జిఎస్‌టి

పాత బంగారాన్ని అమ్మడానికి 3 శాతం జిఎస్‌టి చెల్లించాలనే అంశంపై రానున్న కౌన్సిల్ సమావేశంలో నిర్ణయం తీసుకోవచ్చు. పాత బంగారం, ఆభరణాల అమ్మకాలపై మూడు శాతం జిఎస్‌టి విధించే ప్రతిపాదనకు ఇటీవల రాష్ట్ర ఆర్థిక మంత్రుల బృందం అంగీకరించింది. అలాగే బంగారం, రత్నాల రవాణాకు ఇ-వే బిల్లు అమలుపై ఇటీవల సమీక్షించారు. ప్రతి కొనుగోలు, అమ్మకం కోసం బంగారం, ఆభరణాల దుకాణాలలో ఇ-బిల్లులు ఉపసంహరించుకోవాలని మంత్రుల బృందం నిర్ణయించే అవకాశముంది. ఇంకా రాబోయే రోజుల్లో ద్విచక్ర వాహనాలు చౌకగా మారవచ్చు.

ప్రస్తుత జిఎస్‌టిలో అత్యధిక శ్లాబ్‌ను 28 శాతానికి తగ్గించాలని ప్రభుత్వం పరిశీలిస్తోంది. కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ మంగళవారం మాట్లాడుతూ, ద్విచక్ర వాహనాలు లగ్జరీ వస్తువులు కావని అన్నారు. అందువల్ల ద్విచక్ర వాహనాలపై జిఎస్‌టిని తగ్గించే నిర్ణయం తీసుకోవచ్చని భావిస్తున్నారు. ఆటో మొబైల్స్ రంగం కూడా ద్విచక్ర వాహనాలపై పన్ను తగ్గించాలని డిమాండ్ చేస్తోంది. అలాగే శానిటైజర్‌పై జిఎస్‌టిని తగ్గించాలనే డిమాండ్ కూడా ఉంది.

Interest to be paid on net GST with effect from sept 1