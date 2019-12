న్యూఢిల్లీ: పౌరసత్వ సవరణ చట్టానికి(సిఎఎ) వ్యతిరేకంగా గురువారం పెద్ద ఎత్తున హింసాకాండ చెలరేగిన దరిమిలా లక్నోతో సహా ఉత్తర్‌ప్రదేశ్‌లోని 14 జిల్లాలలో ఇంటర్‌నెట్, టెక్ట్ మెసేజింగ్ సర్వీసులను యోగి ఆదిత్యనాథ్ ప్రభుత్వం నిలిపివేసింది. దాదాపు 3,505 మందిని ముందు జాగ్రత్తగా అదుపులోకి తీసుకున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. వీరిలో 200 మంది లక్నోలో ముందస్తు అరెస్టులో ఉన్నారని వారు చెప్పారు. శనివారం మధ్యాహ్నం 12 వరకు ఇంటర్‌నెట్, ఎస్‌ఎంఎస్ సేవలను నిలిపివేయాలని టెలికం ఆపరేటర్లు, సర్వీస్ ప్రొవైడర్లను కోరినట్లు రాష్ట్ర హోం శాఖ అదనపు ప్రధాన కార్యదర్శి అవనీష్ కుమార్ అవస్థి తెలిపారు. లక్నోతోపాటు సహరాన్‌పూర్, మీరట్, షామ్లి, ముజఫర్‌నగర్, ఘజియాబాద్, బరేలీ, మావ్, సంభల్, ఆజంగఢ్, ఆగ్రా, కాన్పూర్, ఉన్నావ్, మొరాదాబాద్ జిల్లాలలో ఇంటర్‌నెట్ సర్వీసులను నిలిపివేశారు. సిఎఎకి వ్యతిరేకంగా చెలరేగిన అల్లర్లలో ఒక వ్యక్తి మరణించగా 16 మంది పోలీసులతో సహా 35 మందికి పైగా గాయపడ్డారు. లక్నోలోని హుసేనాబాద్ ప్రాంతంలో గురువారం పోలీసులు జరిపిన కాల్పులలో ముహమ్మద్ వకీల్(25) మరణించాడు.

Internet services suspended in 14 UP districts, More than 3,500 detained after violent protests against CAA in UP