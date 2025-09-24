Thursday, September 25, 2025
Homeతాజా వార్తలు
తాజా వార్తలురాష్ట్ర వార్తలుస్పెషల్ ఆర్టికల్స్

అరవింద్‌కుమార్ విచారణకు ఓకే

2
- Advertisement -
- Advertisement -

మన తెలంగాణ/హైదరాబాద్: రాష్ట్రంలో సంచలమైన ఫార్ములా ఈ కార్ రేస్ కేసు వ్యవహారంలో కీలక పరిణామం చోటు చేసుకుంది. ఈ కేసులో కీలకం గా వ్యవహరించిన ఇద్దరు ఐఏఎస్ అధికారులు అరవింద్ కుమార్, బిఎల్‌ఎన్ రెడ్డిలపై ప్రాసిక్యూషన్ అనుమతికి విజిలెస్స్ కమిషన్ సిఫారస్సు చేసింది. ఈ కేసులో ప్రాసిక్యూషన్ అనుమతించాలని ఇప్పటికే ఏసిబి రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి నివేదిక సమర్పించింది. ఈనివేదికపై విచారణ జరిపిన విజిలెన్స్ కమిషన్ ఇద్దరు అధికారులపై ప్రాసిక్యూషన్‌కు అనుమతిచ్చింది. ఈ కేసులో బిఆర్‌ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్, మాజీ మంత్రి కెటిఆర్ విచారణకు గవర్నర్ అనుమతి కోరింది. ఈ విషయంపై గవర్నర్ ఇంకా ఎలాంటి అనుమతి ఇవ్వలేదు. బిఆర్‌ఎస్ ప్రభుత్వ హయాంలో హైదరాబాద్‌లో ఫార్ములా ఈ కార్ రేస్ నిర్వహించారు. ఈ రేసు నిర్వహణలో విదేశీ సంస్థలకు నిబంధనలకు విరుద్దంగా సొమ్ము చెల్లించారని దీంతో ప్రభుత్వానికి రూ. 54.88 కోట్ల నష్టం వాటిల్లందంటూ ఏసిబి కేసు నమోదు చేసింది. ఈ కేసులో ఇప్పటికే కెటిఆర్, పలువురు ఉన్నతాధికారులపై నిధుల దుర్వినియోగం ఆరోపణలు ఉన్నాయి. కాగా, గవర్నర్ నుంచి అనుమతి వచ్చిన వెంటనే చార్జిషీట్ దాఖలు చేసేందుకు ఏసిబి అధికారులు సిద్దమవుతున్నారు. క్విడ్ ప్రోకో విధానంలో బిఆర్‌ఎస్ రూ. 44 కోట్ల ఎలక్టోరల్ బాండ్స్, హెచ్‌ఎండిఏ నిధుల దుర్వినియోగం, ఈ కార్ రేసింగ్ నిర్వహణ ఖర్చు రూ. 600 కోట్లకు సంబంధించి పూర్తి ఆధారాలతో ఏసిబి ఛార్జ్‌షీట్ సిద్దం చేస్తొన్నట్లు సమాచారం.

- Advertisement -
Previous article
హైదరాబాద్ గ్లోబల్ హెల్త్ కేర్ హబ్

Related Articles

- Advertisement -

Latest News

హైదరాబాద్ గ్లోబల్ హెల్త్ కేర్ హబ్

పక్కదోవ పడుతున్న కొలీజియం

మంచుకొండల్లో హింసాగ్ని

రైతు ద్రోహి కాంగ్రెస్

హద్దుమీరితే కూల్చేయండి

డల్లాస్‌లో ఇమిగ్రేషన్ ఆఫీసు వద్ద కాల్పుల మోత.. వ్యక్తి మృతి

బంగ్లాదేశ్ చిత్తు.. ఆసియా కప్ 2025 ఫైనల్‌కు భారత్

మన పవర్ తెలంగాణ సమాజానికి తెలుసు:కల్వకుంట్ల కవిత

దసరాకు ‘మాస్ జాతర’ రిలీజ్ డేట్ అనౌన్స్…

నాలుగు రోజుల పాటు భారీ వర్షాలు

ట్రాఫిక్ ఇన్‌స్పెక్టర్‌పై కార్మికుల దాడి

బీహార్‌లో ఇబిసిల కోసం ప్రత్యేక చట్టం.. రాహుల్ గాంధీ హామీ

బిసి రిజర్వేషన్లపై పిటిషన్లను కొట్టేసిన హైకోర్టు

ద్రోహం చేసినోళ్లే సుద్దులు చెబుతున్నారు: హరీశ్ రావు

ఆరంభం అదిరినా.. చివర్లో తడబడిన భారత్.. బంగ్లా టార్గెట్ ఎంతంటే?

ఇడి విచారణకు సోనూసూద్..

ఎన్ని కుట్రలు చేసిన బిజెపిని ఆపలేరు:రామచంద్రర్ రావు

పరిహారం ఇవ్వకుండానే పనులు

ఆ సినిమాపైనే రామ్ చరణ్ హీరోయిన్ ఆశలు..

టి20లో ర్యాంకింగ్స్‌లో భారత్ హవా..

నీట్‌లో 99.99 శాతం.. అడ్మిషన్ రోజే విద్యార్థి ఆత్మహత్య

బాసర గోదావరిలో పెరుగుతున్న నీటిమట్టం

హైకోర్టులో మస్క్ ‘ఎక్స్’కు చుక్కెదురు..

ఎరువుల సరఫరా బాధ్యత మహిళా సంఘాలకే..

లేహ్‌లో ఆందోళనలు హింసాత్మకం.. నలుగురి మృతి

కీసర పరిధిలో కిడ్నాప్ కలకలం

భారత మహిళ జట్టుకు ఆ లక్ష్యం సరిపోదు: మాజీ క్రికెటర్

తెలుగుతల్లి ఫ్లైఓవర్‌కు.. తెలంగాణ తల్లి ఫ్లైఓవర్‌గా నామకరణం

రష్యా విమానాలను కూల్చేయాలి.. ట్రంప్ సంచలన వ్యాఖ్యలు

ముగింపు దశలో హఫీజ్‌పేట రైల్వే స్టేషన్ ఆధునీకరణ పనులు

భగ్గుమన్న లద్దాఖ్ … రాష్ట్ర హోదా కోసం ఆందోళనలు

నాయకులుగా మనమే విఫలం అయ్యాం: కెటిఆర్

సోషల్ మీడియా సంస్థలు కంటెంట్ ను నియంత్రించాలి: కర్ణాటక హైకోర్టు

సూపర్ 4: టాస్ గెలిచి బౌలింగ్ ఎంచుకున్న బంగ్లాదేశ్

దొంగస్వామి చైతన్యానంద సరస్వతి పై కేసు

ఆర్‌టిసిలో ఎఐ వినియోగం

బౌలింగ్‌లో రాణించిన కెప్టెన్ ఆయుష్.. సిరీస్ మనదే

పహల్గామ్ ఎటాక్ కేసు.. ఉగ్రవాదులకు సహకించిన వ్యక్తి అరెస్ట్

హాస్టల్‌లో యువకుడి అనుమానస్పద మృతి

అప్పుడు మాట్లాడింది గుర్తు లేదా..? రెబాపై ఫ్యాన్స్ ఫైర్

© 2014 - 2023 Mana Telangana. All Rights Reserved.