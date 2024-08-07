వినేశ్ ఫొగట్ కు న్యాయం చేయాలి !

న్యూఢిల్లీ: భారత రెజ్లర్ వినేశ్ ఫొగాట్ పై కాస్త బరువెక్కువయినందున వేటు పడింది. దీనిపై ప్రతిస్పందించిన భారత ఒలింపిక్ సంఘం అధ్యక్షురాలు పిటి. ఉషా ‘‘ కొద్ది సేపటి క్రితమే ఒలింపిక్ క్రీడాగ్రామంలోని పాలిక్లినిక్ లో వినేశ్ ను కలిశాను. భారత ఒలింపిక్ సంఘం, భారత ప్రభుత్వం, దేశం యావత్తు ఆమెకు అండగా ఉందని హామీ ఇచ్చాను. వినేశ్ కు వైద్యపరంగా, భావోద్వేగపరంగా సాయం అందిస్తున్నాము. అనర్హత వేటు విషయాన్ని రెజ్లింగ్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా ‘యునైటెడ్ వరల్డ్ రెజ్లింగ్’ దృష్టికి తీసుకెళ్లింది. ఫైనల్స్ కు సిద్ధం చేసేందుకు ఆమె వైద్య బృందం అవిశ్రాంతంగా ప్రయత్నం చేస్తోంది’’ అన్నారు.
ఇదిలావుండగా ప్రతిపక్ష ఇండియా కూటమి పార్లమెంటు సభ్యులు పార్లమెంటు మెయిన్ గేట్ వద్ద ‘ఒలింపిక్స్ లో అనర్హతకు గురైన వినేశ్ ఫొగాట్ న్యాయం చేయలి’ అని డిమాండ్ చేశారు.
Vinesh, you are a champion among champions! You are India's pride and an inspiration for each and every Indian.
Today's setback hurts. I wish words could express the sense of despair that I am experiencing.
At the same time, I know that you epitomise resilience. It has always…
— Narendra Modi (@narendramodi) August 7, 2024
एक ही दिन में दुनिया की तीन धुरंधर पहलवानों को हराने के बाद आज विनेश के साथ-साथ पूरा देश भावुक है।
जिन्होंने भी विनेश और उसके साथियों के संघर्ष को झुठलाया, उनकी नीयत और काबिलियत तक पर प्रश्नचिन्ह खड़े किए, उन सभी को जवाब मिल चुका है।
आज भारत की बहादुर बेटी के सामने सत्ता का… pic.twitter.com/MzfIrYfRog
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 6, 2024