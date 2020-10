రాజస్థాన్ పై బౌలింగ్ ఎంచుకున్న హైదరాబాద్..

దుబాయ్‌: ఐపిఎల్ 13వ సీజన్ లో భాగంగా జరుగుతున్న లీగ్ మ్యాచ్‌లో మరో రసవత్తర మ్యాచ్ కు రంగం సిద్ధమైంది. కొద్దిసేపట్లో ప్రారంభంకానున్న ఈ మ్యాచ్‌లో రాజస్థాన్‌ రాయల్స్‌, సన్‌రైజర్స్‌ హైదరాబాద్ జట్లు ఢీకొంటున్నాయి. ఈ మ్యాచ్‌లో టాస్‌ గెలిచిన సన్‌రైజర్స్‌ కెప్టెన్‌ డేవిడ్‌ వార్నర్ ముందుగా‌ బౌలింగ్‌ ఎంచుకున్నాడు. గత మ్యాచ్‌లో ఫీల్డింగ్‌ చేస్తూ గాయపడిన కేన్ విలియమ్సన్ స్థానంలో ఆల్‌రౌండర్‌ జేసన్‌ హోల్డర్ ఆడనున్నట్లు వార్నర్ తెలిపాడు. కాగా, ఈ మ్యాచ్‌లో గెలిచి ప్లేఆఫ్స్‌ అవకాశాలను సజీవంగా ఉంచుకోవాలని ఇరుజట్లు భావిస్తున్నాయి.

