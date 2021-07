ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ సంచలన నిర్ణయం..

హైదరాబాద్: 1995 బ్యాచ్ ఐపిఎస్ ఆఫీసర్ డా. ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నారు. తన పదవికి రాజీనామా చేస్తున్నట్లు ప్రవీణ్ కుమార్ పేర్కొన్నారు. ఐపిఎస్ పదవి నుంచి స్వచ్ఛంద పదవీ విరమణ కోరుతూ సోమవారం ప్రభుత్వానికి లేఖ రాసినట్లు ఆయన ట్విట్టర్ వేదికగా వెల్లడించారు. 26 ఏళ్లుగా తనకు సహకరించిన అధికారులకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ఇలాంటి క్లిష్ట సమయంలో తన నిర్ణయానికి బాసటగా నిలిచిన కుటుంబ సభ్యులకు, స్నేహితులకు, చదువు నేర్పిన గురువులకు జీవితాంతం రుణపడి ఉంటానన్నారు. ఐపీఎస్‌గా రెండున్నర దశాబ్దాల పాటు పనిచేయడం ఎంతో సంతృప్తినిచ్చిందని చెప్పారు. పదవీ విరమణ తర్వాత పూలే, అంబేద్కర్‌, కాన్షీరాం మార్గంలో నడుస్తానని, భావి తరాలను కొత్త ప్రపంచంలోకి నడిపించే ప్రయత్నం చేస్తానన్నారు. తన మనసుకు ఇష్టమైన పనులను, నచ్చిన రీతిలో చేయబోతున్నానని చెప్పారు. గత కొంతకాలంగా ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ రాజకీయాల్లోకి వస్తారని ప్రచారం జరుగుతున్న నేపథ్యంలో ఆయన రాజీనామా చేయడం ఆసక్తికరంగా మారింది.

After 26 years of serving the motherland as an IPS officer, I have applied today for voluntary retirement to pursue my passion for social justice and equality with more vigour at my own pace. I thank you all for standing by me throughout my career.🙏🏼 pic.twitter.com/IZM9Jztimd

— Dr. RS Praveen Kumar (@RSPraveenSwaero) July 19, 2021