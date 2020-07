’ఇస్మార్ట్‌ శంకర్‌‘కు ఏడాది

హైదరాబాద్ : ప్రముఖ దర్శకుడు పూరి జగన్నాథ్ రూపొందించిన సినిమా ’ఇస్మార్ట్‌శంకర్‘. ఈ సినిమా విడుదలై శనివారంతో ఏడాది పూర్తి చేసుకుంది. పూరి కనెక్ట్స్‌పతాకంపై చార్మీతో కలిసి పూరి ఈ సినిమాను నిర్మించారు. ఈ సినిమాలో ఎనర్జిటిక్‌స్టార్ ‌రామ్ ‌హీరోగా నటించారు. ఈ సినిమా బ్లాక్ బస్టర్ గా నిలిచింది. తెలంగాణ యాసలో రామ్ చెప్పిన డైలాగులు విశేషంగా ఆకట్టుకున్నాయి. ఇస్మార్ట్‌శంకర్ కు ముందు కొంతకాలం పూరీకి, రామ్ కు విజయాలు దక్కలేదు. ఇస్మార్ట్‌శంకర్ సినిమా బ్లాక్ బస్టర్ గా నిలవడంతో వారి సంతోషానికి అవధుల్లేకుండా పోయింది. ఈ సినిమా విడుదలై ఏడాది పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా పూరి జగన్నాథ్ రామ్ కు ధన్యవాదాలు తెలిపారు. ఈ సినిమా అందించిన విజయంతో తన జీవితంలో తాను తిరిగి శక్తిని పొందినట్టు పూరి ట్వీట్ చేశారు. తనను నమ్మి ఈ సినిమాలో నటించిన రామ్ కు ధన్యవాదాలంటూ ఆయన ట్వీట్ చేశారు. దీనికి హీరో రామ్ రీట్వీట్ చేశారు. పూరిని కలవడం, ఇస్మార్ట్ శంకర్ ను తన కళ్ల ముందు ఉంచడం తన జీవితంలో మర్చిపోలేనని రామ్ పేర్కొన్నారు. ఈ సందర్భంగా రామ్ కూడా పూరికి ధన్యవాదాలు తెలిపారు. పూరీని చూసేందుకు వేచి చూస్తున్నట్టు రామ్ పేర్కొన్నారు.

My GUN!! Meeting you & watching you create Ismart Shankar right in front of my eyes was one of the most memorable experiences in my life..Thank you for seeing me the way no one else could! Loveeeee youuuu & can’t wait to see you!! #1YearForiSmartShankar https://t.co/ZLnMojwkIM

— RAm POthineni (@ramsayz) July 18, 2020