శ్రీహరికోట(నెల్లూరు) : శ్రీహరికోటలోని షార్ నుంచి శనివారం పిఎస్‌ఎల్‌వి సి – 49 రాకెట్ విజయవంతంగా ఆకాశంలోకి దూసుకెళ్లింది. పిఎస్‌ఎల్‌వి సి-49 ద్వారా పది ఉపగ్రహాలను నిర్ణీత కక్షలోకి సైంటిస్టులు ప్రవేశ పెట్టి విజయం సాధించారు. మన దేశానికి చెందిన ఎర్త్ అబ్జర్వేషన్ శాటిలైట్‌తో పాటు తొమ్మిది విదేశీ ఉపగ్రహాలను నిర్ణీత కక్షలోకి ప్రవేశపెట్టినట్టు సైంటిస్టులు వెల్లడించారు. మనదేశానికి చెందిన ఉపగ్రహం ఇఒఎస్-01 వ్యవసాయం, ప్రకృతి వైపరీత్యాలపై అధ్యయనం చేస్తుందని వారు తెలిపారు. పిఎస్‌ఎల్‌వి సి-49 ప్రయోగం సక్సెస్ కావడంపై ఇస్రో చైర్మన్ శివన్ ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. ఈ ప్రయోగం విజయవంతం కావడంపై ఆయన తన తోటి సైంటిస్టులను అభినందించారు. భారీ వర్షం కారణంగా 3గంటల 02 నిమిషాలకు ప్రయోగించాల్సిన రాకెట్ ను పది నిమిషాలు ఆలస్యంగా ప్రయోగించారు.

#ISRO #EOS01

All nine customer satellites successfully separated and injected into their intended orbit#PSLVC49 pic.twitter.com/rrtL3sVAI3

— ISRO (@isro) November 7, 2020