కరోనా దశలో ‘ఇస్రో’ దశ దిశ విఖ్యాతి

ఇస్రో పిఎస్‌ఎల్‌వి సి 49 సక్సెస్

భూ పర్యవేక్షక ఉపగ్రహం

తోడుగా తొమ్మిది విదేశీ శాటిలైట్లు

శ్రీహరికోట : భారతీయ అంతరిక్ష పరిశోధనా సంస్థ (ఇస్రో) చేపట్టిన పిఎస్‌ఎల్‌వి సి 49 రాకెట్ ప్రయోగం విజయవంతం అయింది. శనివారం శ్రీహరికోటలోని సతీష్ ధావన్ స్పేస్ సెంటర్ షార్ నుంచి ఈ వాహక నౌకద్వారా ఒకేసారి 10 ఉపగ్రహాలు నిర్ణీత కక్షల్లోకి దూసుకువెళ్లాయి. దీనితో ఇస్రో శాస్త్రజ్ఞులు, సాంకేతిక సిబ్బంది ఘనత మరోసారి విశ్వవిఖ్యాతం అయింది. భారత్‌కు చెందిన భూ పర్యవేక్షక ఉపగ్రహం (ఇవోఎస్ 01, దీనితో పాటు మరో 9 విదేశీ శాటిలైట్లను ఈ ప్రయోగం ద్వారా అనుకున్న విధంగా వాటివాటి స్థానాలలోకి పంపించారు. భారత్‌కు చెందిన భూ ఉపగ్రహం అత్యంత కీలకమైనదని, దీనితో వ్యవసాయం, ప్రకృతి వైపరీత్యాలపై సమగ్ర అధ్యయనానికి వీలేర్పడుతుందని ఇస్రో ఛైర్మన్ శివన్ తెలిపారు. ఇప్పటి ప్రయోగం ఎటువంటి ఆటంకాలు లేకుండా విజయవంతం కావడం పట్ల హర్షం వ్యక్తం చేశారు. అంకితభావంతో పనిచేసి, ఇస్రో ప్రతిష్టను ఇనుమడింపచేసిన ప్రతి ఒక్కరికి అభినందనలని తెలిపారు.

నెల్లూరు పరిసరాలలో శనివారం ఉదయం భారీ వర్షంతో ముందు రాకెట్ ప్రయోగం కొద్దిగా ఆలస్యం అయింది. ముందు 3.02 నిమిషాలకు ప్రయోగం జరపాలని భావించారు. అయితే వర్షంతో దీనిని పది నిమిషాలు నిలిపివేసి 3.12 నిమిషాలకు చేపట్టారు. దేశీయ శాస్త్ర పరిశోధనల దిశలో భూ శాటిలైట్‌ను , వాణిజ్యపద్థతిలో మేలు జరిగేలా ఇతర దేశాల ఉపగ్రహాల సముదాయాన్ని భారత్ ఇప్పుడు విజయవంతంగా పరీక్షించింది. భూ శాటిలైట్ నిరంతరం కక్షలో పరిభ్రమిస్తూ ఎప్పటికప్పుడు సేకరించి భూ కేంద్రానికి పంపించే సమాచారం కీలకం అవుతుంది. దీనిని సరైన విధంగా క్రోడీకరించుకుని అటవీ పరిరక్షణ, భూ సార వృద్థి , ప్రత్యేకించి ప్రకృతి వైపరీత్యాలను ముందుగా పసికట్టడం వంటి పరిణామాలు ఉంటాయని శివన్ తెలిపారు. తొమ్మిది విదేశీ శాటిలైట్లలోలిథూయెనియా, లక్సెంబర్గ్ , అమెరికాకు చెందిన శాటిలైట్లు ఉన్నాయి. ఇస్రో నిర్వహించిన పిఎస్‌ఎల్‌వి ప్రయోగం ప్రత్యక్ష ప్రసారాన్ని అధికారిక వెబ్‌సైట్‌తో పాటు యూ ట్యూబ్‌లో అదనంగా ఫేస్‌బుక్‌లో ట్విట్టర్‌లో కూడా పొందుపర్చారు.

లాక్‌డౌన్ వర్క్‌ఫ్రమ్ హోం తరువాతి విజయం

భూ పర్యవేక్షక, తోడుగా విదేశీ ఉపగ్రహాల పరీక్షను ఇస్రో చాలా నెలల క్రితమే తలపెట్టింది. అయితే కమ్ముకొచ్చిన కోవిడ్‌తో పరిస్థితి మారింది. ఏకకాలంలో ఈ పది శాటిలైట్ల ప్రయోగ కార్యక్రమానికి చిక్కులు ఏర్పడ్డాయి. అయితే దేశంలో క్రమేపీ పరిస్థితి మెరుగుపడిన దశలో ఇప్పుడు ఇస్రో విశ్వాసాల బంటు పిఎస్‌ఎల్‌వి నుంచి శ్రీహరికోట విజయాల వేదిక షార్ నుంచి పరీక్ష నిర్వహించారని శివన్ తెలిపారు. ఇస్రో ఆత్మవిశ్వాస పునరుద్ధరణ, మరిన్ని రాబోయే పరీక్షల దిశలో తమ ప్రస్థానానికి ఇదో కీలక పరిణామం అని తెలిపారు. ఇది అసాధారణ విజయం అన్నారు. సాధారణంగా రాకెట్ ప్రయోగాలు వర్క్ ఫ్రమ్ హోంలతో సాధ్యం అయ్యేవి కావని, దేశంలోని వివిధ ఇస్రో కేంద్రాలకు చెందిన సైంటిస్టులు, సాంకేతిక నిపుణులు శ్రీహరికోట షార్ కేంద్రానికి వచ్చి పూర్తి సమన్వయంతో వ్యవహరించిన క్రమంలో ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా ఈ విజయందక్కిందని శివన్ తెలిపారు.

I congratulate @ISRO and India's space industry for the successful launch of PSLV-C49/EOS-01 Mission today. In the time of COVID-19, our scientists overcame many constraints to meet the deadline.

— Narendra Modi (@narendramodi) November 7, 2020