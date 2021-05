కొవిడ్ ఆస్పత్రుల్లో రూ.2 లక్షలపైగా చెల్లింపులకు ఐటి అనుమతి

న్యూఢిల్లీ: కొవిడ్-19 పేషెంట్ల విషయంలో నగదు చెల్లింపులకు సంబంధించి ఆదాయం పన్ను(ఐటి)శాఖ సడలింపులిచ్చింది. రూ.2 లక్షలకుపైగా చెల్లింపులకు అనుమతిచ్చింది. దీనికి సంబంధించి ప్రత్యక్ష పన్నుల కేంద్రబోర్డు (సిబిడిటి) శుక్రవారం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. కొవిడ్-19 పేషెంట్లకు చికిత్స అందిస్తున్న ఆస్పత్రులు, నర్సింగ్‌హోంలు, కేర్ సెంటర్లకు ఈ వెసులుబాటు వర్తిస్తుంది. చెల్లింపులు జరిపేవారు, స్వీకరించేవారు ఆధార్, పాన్ కార్డులను నమోదు చేయాల్సి ఉంటుంది. రూ.2 లక్షలకుపైగా నగదు చెల్లింపులపై 2017లో కేంద్ర ప్రభుత్వం నిషేధం విధించిన విషయం తెలిసిందే.

IT approval for payments over Rs 2 lakh in Covid hospitals