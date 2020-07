‘ఫారం 26ఎఎస్’లో మార్పులు

న్యూఢిల్లీ: కొత్త ‘26ఎఎస్ ఫారం’తో ఆదాయపు పన్ను చెల్లింపుదారులు తమ ఐటి రిటర్న్‌లను మరింత సులభంగా దాఖలు చేయవచ్చని సిబిడిటి (కేంద్ర ప్రత్యక్ష పన్నుల బోర్డు) ప్రకటించింది. ఈ లెక్కింపు సంవత్సరం నుండి కొత్త 26ఎఎస్ ఫారం పన్ను చెల్లింపుదారులకు అందుబాటులో ఉంటుంది. ఇది పన్ను చెల్లింపుదారుల ఆర్థిక లావాదేవీల గురించి అదనపు సమాచారాన్ని కలిగి ఉంటుంది. దీనిలో ఎస్‌ఎఫ్‌టి(స్పెసిఫైడ్ ఫైనాన్షియల్ ట్రాన్‌సాక్షన్)కు సంబంధించిన సమాచారం ఉంటుంది. ఎస్‌ఎఫ్‌టి నుండి ఆదాయపు పన్ను శాఖ అందుకున్న సమాచారం ఫారం 26ఎఎస్ లోని ‘పార్ట్ ఇ’లో చూపారు.

సిబిడిటి అధికార ప్రతినిధి అహ్లువాలియా మాట్లాడుతూ ‘ఇది పన్ను చెల్లింపుదారులకు వారి పన్నును సరిగ్గా లెక్కించటానికి వీలు కల్పిస్తుంది. వారు మంచి అనుభూతి చెందుతారు’ అని అన్నారు. ఇది పన్ను పరిపాలనలో పారదర్శకతను తెస్తుందని, జవాబుదారీతనం పెంచుతుందని అన్నారు. ఇంతకుముందు ఫారం 26ఎఎస్‌లో పాన్ కార్డుతో అనుసంధానించిన టిడిఎస్, టిసిఎస్ కాకుండా కొంత పన్ను సమాచారం ఉంది. అయితే ఇప్పుడు అది ఎస్‌ఎఫ్‌టిని కలిగి ఉంటుంది. దీంతో పన్ను చెల్లింపుదారులు అన్ని పెద్ద ఆర్థిక లావాదేవీలను గుర్తుంచుకోగలుగుతారని, పన్ను దాఖలు సులభం అవుతుందని తెలిపారు.

నగదు డిపాజిట్లు, నగదు ఉపసంహరణలు, స్థిరాస్తి అమ్మకాలు, క్రెడిట్ కార్డ్ చెల్లింపులు, వాటాల కొనుగోలు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, షేర్ బైబ్యాక్, వస్తువులు, సేవలకు నగదు చెల్లింపులు మొదలైనవి ఆదాయపు పన్ను శాఖకు సమాచారం దీనిలో ఉంటుంది. బ్యాంకులు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, బాండ్ జారీ చేసే సంస్థలు, రిజిస్ట్రార్‌లు వంటి సమాచారం ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఈ సమాచారం అంతా ఫారం 26ఎఎస్‌లో కనిపిస్తుంది.

