జూన్ 1న బడులు ప్రారంభం కష్టమే

పరిస్థితిని బట్టే పాఠశాలల పునః ప్రారంభ తేదీ ఖరారు

హైదరాబాద్ : కరోనా నేపథ్యంలో పాఠశాలల పునఃప్రారంభం జూన్ 1వ తేదీన ప్రారంభమయ్యే అవకాశాలు కనిపించడం లేదు. మే చివరి వారం లేదా జూన్ వారంలో పరిస్థితులను బట్టి ప్రభుత్వం నుంచి వచ్చే ఆదేశాల ప్రకారం స్కూళ్ల రీ ఒపెనింగ్ తేదీని నిర్ణయించే అవకాశం ఉంది. రాష్ట్రంలో ఈ నెల 7వ తేదీ వరకు ప్రభుత్వం ఇప్పటికే లాక్‌డౌన్ ప్రకటించగా, దేశవ్యాప్తంగా ఈ నెల 17 వరకు లాక్‌డౌన్ పొడిగిస్తూ కేంద్రం నిర్ణయం తీసుకుంది. దాదాపుగా మే నెల మొత్తం లాక్‌డౌన్ కొనసాగే పరిస్థితులే కనిపిస్తున్నాయి. జూన్‌లో కొన్ని సడలింపులతో ఆ ప్రభావం ఉండవచ్చన్న ఊహాగానాలు వెలువడుతున్నాయి. అదే జరిగితే జూన్ 1న వేసవి సెలవులు ముగిసి, తిరిగి బడులు ప్రారంభం కావడం కష్టమేనని అధికారులు పేర్కొంటున్నారు.

ఒకటవ తరగతి నుంచి 9వ తరగతి వరకు విద్యార్థులను ఆటోమెటిక్‌గా పాస్ చేసి పైతరగతికి ప్రమోట్ చేస్తూ ప్రభుత్వం ఇప్పటికే నిర్ణయం తీసుకుంది. పరిస్థితులు చక్కబడితే ఈ నెలాఖరులో మిగిలిపోయిన పదవ తరగతి పరీక్షలను నిర్వహించే అవకాశముంటుంది. లేదంటే జూన్ నెలలోనే నిర్వహించాల్సి వస్తుంది. దాంతో పాఠశాలల్లో బోధించే టీచర్లంతా జూన్ నెలలోనూ ఇన్విజిలేటర్లుగా పని చేయాల్సి వస్తుంది. అంతేకాదు పరీక్షలు పూర్తయిన తర్వాత సబ్జెక్టు టీచర్లు జవాబు పత్రాల మూల్యాంకనం చేయాల్సి వస్తుంది. దీంతో వారికి అదనంగా సెలవులు ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. కాబట్టి వాటిని సర్దుబాటు చేయాల్సి ఉంటుంది. దాంతో కొత్త విద్యా సంవత్సరం ఆలస్యంగా ప్రారంభమయ్యే అవకాశం ఉంది.

220 పనిదినాలు లేకుండానే విద్యాసంవత్సరం పూర్తి

కరోనా నేపథ్యంలో అకడమిక్ కార్యక్రమాలకు 220 పనిదినాలు లేకుండానే, 40 రోజుల ముందుగానే విద్యాసంవత్సరం పూర్తయింది. విద్యాశాఖ నిబంధనల ప్రకారం ఒక విద్యా సంవత్సరంలో అన్ని సెలవులు పోగా కనీసంగా 220 పనిదినాలు పాఠశాలలు, కళాశాలలు పనిచేయాలి. ఆయా రోజుల్లోనే సిలబస్ పూర్తయ్యేలా ముందుగానే ఆయా విభాగాలు అకడమిక్ క్యాలెండర్‌ను రూపొందిస్తారు. అందుకు అనుగుణంగా బోధన కార్యక్రమాలను చేపట్టి సిలబస్‌ను పూర్తి చేయాల్సి ఉంటుంది. అయితే ఆర్‌టిసి సమ్మె నేపథ్యంలో విద్యా సంస్థలు,ముఖ్యంగా పాఠశాలలు అన్నీ మూతపడ్డాయి. ఈ నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం రెండవ శనివారాల్లో పని చేసేలా షెడ్యూల్ జారీ చేసి పనిదినాలను సర్దుబాటు చేసింది.

అయితే కరోనాతో కొత్త సమస్య వచ్చిపడింది. దీంతో ఈసారి నిర్దేశిత పని దినాలు లేకుండా ఈ విద్యా సంవత్సరం ముగిసింది. వాస్తవానికి ఏప్రిల్ 23వ తేదీ పాఠశాలలకు చివరి పని ది నం. కానీ రాష్ట్రంలో కరోనా కారణంగా దాదాపు నెలన్న ర రోజుల ముందుగానే పాఠశాలలు మూతపడ్డాయి. మా ర్చి 15 నుంచి స్కూళ్లకు వరుస సెలవులు వచ్చాయి. సెలవుల్లో కొన్ని పాఠశాలలు ఆన్‌లైన్ ద్వారా బోధన కొనసాగిస్తుండగా, ఉపాధ్యాయులలో నైపుణ్యం పెంపొందించేందుకు ఇటీవల విద్యాశాఖ కొత్త కార్యక్రమం చేపట్టింది.

