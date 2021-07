న్యూఢిల్లీ : కొత్త సాంకేతిక పరిజ్ఞానం నిబంధనలు వినియోగదారులకు సాధికారత, రక్షణ కల్పిస్తాయని కేంద్ర ఐటి, కమ్యూనికేషన్ మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ పేర్కొన్నారు. భారత్‌లో కొత్త ఐటి నిబంధనలు ఎంతో సురక్షితం, సోషల్ మీడియా పర్యావరణానికి అత్యంత బాధ్యతాయుతమైనవి అని అన్నారు. దేశంలో కొత్త నిబంధనలు మే 25 నుంచి అమల్లోకి వచ్చాయి. ఈ నిబంధనలను సోషల్ మీడియా సంస్థలు తప్పనిసరిగా అమలు చేయాలి. వినియోగదారులు లేదా బాధితుల నుంచి వచ్చే ఫిర్యాదులను పరిష్కరించేందుకు గ్రీవెన్స్ యంత్రాంగం ఏర్పాటు చేయాలి.

IT Minister said IT rules empowerment, protection of users