ఉద్యోగులను స్వాగతించేందుకు ఐటి కార్యాలయాలు సన్నద్ధం

టిఎఫ్‌ఎంసి అధ్యక్షుడు సత్యనారాయణ మాథాలా

మన తెలంగాణ/ హైదరాబాద్ : ఉద్యోగులను తిరిగి వారి కార్యాలయాలకు స్వాగతించడానికి ఐటి కార్యాలయాలు, సౌకర్యాలు పూర్తిగా సిద్ధమయ్యామని తెలంగాణ ఫెసిలిటీ మేనేజ్‌మెంట్ కౌన్సిల్ (టిఎఫ్‌ఎంసి) అధ్యక్షుడు సత్యనారాయణ మాథాలా పేర్కొన్నారు. 400 మంది సభ్యులతో కూడిన టిఎఫ్‌ఎంసి బలమైన వృత్తినిపుణులు సంస్థ, ఇది సైబరాబాద్, హైదరాబాద్, సికింద్రాబాద్ వంటి నగరాలు, శివారు ప్రాంతాల్లో 1500కు పైగా ఐటి కార్యాలయాలను సజావుగా నిర్వహించేందుకు పర్యవేక్షిస్తుంది. దీనిలో దాదాపు 6.5 లక్షల మంది ఐటి ఉద్యోగులు పనిచేస్తున్నారని మాథాల తెలిపారు. ఆయన నాయకత్వంలో టిఎఫ్‌ఎంసి ప్రతినిధి బృందం మంగళవారం తెలంగాణ ప్రభుత్వ ప్రజారోగ్య, కుటుంబ సంక్షేమ డైరెక్టర్ డాక్టర్ జి. శ్రీనివాస్ రావును కలిసి, ఐటి ఉద్యోగులు తిరిగి తమ కార్యాలయాలకు వచ్చేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నారని తెలియజేశారు.

ఉద్యోగులు తిరిగి కార్యాలయానికి రావడానికి, వారిలో విశ్వాసం కలిగించడానికి మూడో పార్టీ సిబ్బందితో సహా ఫెసిలిటీ మేనేజ్‌మెంట్ నిపుణులను పరిగణనలోకి తీసుకోవాలని టిఎఫ్‌ఎంసి అధికారికి విజ్ఞప్తి చేసింది. హౌస్ కీపింగ్, ఎం అండ్ ఇ, ఐటి సౌకర్యాల భద్రత, ఐటి సౌకర్యాలను కోవిడ్ వారియర్స్‌కు వ్యాక్సిన్లు ఇవ్వాలని ప్రభుత్వాన్ని అభ్యర్థించారు. ఇది ఉద్యోగులు కార్యాలయాలకు తిరిగి రావడానికి కొంత విశ్వాసం ఇస్తుందని తెలిపారు. ఒక ప్రణాళికలో పని చేస్తున్నామని, తద్వారా ఉద్యోగులు దశలవారీగా తిరిగి కార్యాలయానికి రావచ్చని అన్నారు. ప్రస్తుతం ప్రధాన ఐటి పార్కుల్లో పనిచేస్తున్న వారిలో కేవలం 7% నుండి 12% మంది సిబ్బంది తమ కార్యాలయాలకు హాజరవుతున్నారు. ఈ సంఖ్యను కనీసం 25 శాతానికి పెంచాలని కోరుకుంటున్నామని టిఎంఎఫ్‌సి అధ్యక్షుడు సత్యనారాయణ మాథాల తెలిపారు.

IT offices gear up for their employees to come back