గ్రీన్ ఇండియా ఛాలెంజ్ భేష్ : శశిథరూర్

మొక్కలు నాటిన ఐటి పార్లమెంటరీ స్టాండింగ్ కమిటీ సభ్యులు

మన తెలంగాణ/హైదరాబాద్: రాజ్యసభ సభ్యులు జోగినపల్లి సంతోష్ కుమార్ ప్రారంభించిన గ్రీన్ ఇండియా ఛాలెంజ్‌ను కేంద్ర మంత్రులు ప్రశంసించారు. ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీపై పార్లమెంట్ స్టాడింగ్ కమిటీ సభ్యులు హైదరాబాద్‌లో పర్యటిస్తున్నారు. వీరి పర్యటనలో భాగంగా టీ హబ్‌ను పరిశీలించిన అనంతరం ఈ స్టాడింగ్ కమిటీ సభ్యులు గ్రీన్ ఇండియా ఛాలెంజ్‌లో పాల్గొన్నారు. ఐటీ పార్లమెంటరీ స్టాండింగ్ కమిటీ చైర్మన్ శశిథరూర్ నేతృత్వంలోని సభ్యులు శిల్పారామంలోని రాక్‌హైట్స్‌లో మొక్కలు నాటారు. పర్యావరణ పరిరక్షణకు ప్రతి ఒక్కరు మొక్కలు నాటాలని కోరారు. గ్రీన్ ఇండియా ఛాలెంజ్ కార్యక్రమం చేపట్టిన ఎంపి జోగినపల్లి సంతోష్ కుమార్‌ని శశిథరూర్ ప్రత్యేకంగా అభినందించారు.

గ్లోబల్ వార్మింగ్‌ని అరికట్టాలంటే ప్రతి ఒక్కరు మొక్కలు నాటాలని కోరారు. హైదరాబాద్ పర్యటనలో భాగంగా పర్యావరణానికి మేలు కలిగించేందుకు మొక్కలు నాటే అవకాశం లభించినందుకు శశిథరూర్ సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. గ్రీన్ ఇండియా ఛాలెంజ్ విజయవంతంగా ముందుకు వెళ్తోందని ఎంపిలు రంజిత్‌ రెడ్డి, సయ్యద్ జాఫర్ ఇస్లాం అన్నారు. ఎంపి జోగినపల్లి సంతోష్ కుమార్ చేపట్టిన ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని మొక్కలు నాటడం ఆనందంగా ఉందని పర్యావరణానికి మేలు కలిగేలా ప్రతి ఒక్కరు మొక్కలు నాటాలని కోరారు. హైదరాబాద్ పర్యటనలో భాగంగా సహచర ఎంపి జోగినపల్లి సంతోష్ కుమార్ చేపట్టిన ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని మొక్కలు నాటడం సంతోషంగా ఉందని సయ్యద్ జాఫర్ ఇస్లాం అన్నారు.

సిఎం కెసిఆర్ హరితహారం స్ఫూర్తితో గ్రీన్ ఇండియా ఛాలెంజ్ ముందుకు వెళుతోందని 16 కోట్లకు పైగా ఇప్పటివరకు మొక్కలు నాటడం జరిగిందని ఎంపి రంజిత్‌రెడ్డి అన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో శశిథరూర్ నేతృత్వంలోని సభ్యులు లోక్‌సభ ఎంపిలు మహువ మొయిత్ర, సుమతి తమిజిచ్చీ తంగపాండియన్, ధైర్యశీల్ సంభజిరావు మానె, పి.ఆర్.నటరాజన్, సంతోష్ పాండే, రాజ్యసభ ఎంపిలు నరేంద్ర జాదవ్, శక్తిసింహ్ గోహిల్, నదిముల్ హక్‌లు పాల్గొని మొక్కలు నాటారు. అనంతరం పార్లమెంటరీ స్టాండింగ్ కమిటీ సభ్యులకు ఎంపి రంజిత్‌రెడ్డి, గ్రీన్ ఇండియా ఛాలెంజ్ కో ఫౌండర్ రాఘవ వృక్షవేదం పుస్తకాన్ని అందజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో శిల్పారామం జిఎం అంజయ్య, ఇతర సిబ్బంది పాల్గొన్నారు.

